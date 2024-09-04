https://ukraina.ru/20240904/1057227030.html

Еще один рванул в Молдавию: украинского депутата осудят за помощь уклонисту

Еще один рванул в Молдавию: украинского депутата осудят за помощь уклонисту - 04.09.2024 Украина.ру

Еще один рванул в Молдавию: украинского депутата осудят за помощь уклонисту

Украинскому депутату предъявлено обвинение по факту организации незаконной переправки граждан через государственную границу. Информацию об этом 4 сентября распространил Офис генерального прокурора Украины

2024-09-04T11:49

2024-09-04T11:49

2024-09-04T11:49

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В публикации не уточняется о каком именно народном избраннике идет речь, однако говорится, что депутат получил статью повторно, так как ранее уже привлекался за это же деяние.По данным следствия, депутат вместе с другими лицами в августе 2022 года организовал незаконный выезд за границу брата своей гражданской жены.Обвинение также предъявлено и бывшему помощнику депутата, который в настоящее время работает председателем общественной организации.На днях другой украинский депутат - Артем Дмитрук - был замечен в Лондоне. Ранее Госбюро расследований Украины (ГБР) сообщило о возбуждении в отношении него уголовного дела по факту незаконного пересечения госграницы.После этого, по информации журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, Дмитрук пешком пересек границу с Молдавией, где запросил убежище, а потом отправился в одну из европейских стран.

https://ukraina.ru/20240902/1057188126.html

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новости, украина, молдавия, лондон, депутат, граница