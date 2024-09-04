Еще один рванул в Молдавию: украинского депутата осудят за помощь уклонисту - 04.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240904/1057227030.html
Еще один рванул в Молдавию: украинского депутата осудят за помощь уклонисту
Еще один рванул в Молдавию: украинского депутата осудят за помощь уклонисту - 04.09.2024 Украина.ру
Еще один рванул в Молдавию: украинского депутата осудят за помощь уклонисту
Украинскому депутату предъявлено обвинение по факту организации незаконной переправки граждан через государственную границу. Информацию об этом 4 сентября распространил Офис генерального прокурора Украины
2024-09-04T11:49
2024-09-04T11:49
новости
украина
молдавия
лондон
депутат
граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/12/1050303378_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_b9654ed8a29b8959c811f68790f8c183.jpg
В публикации не уточняется о каком именно народном избраннике идет речь, однако говорится, что депутат получил статью повторно, так как ранее уже привлекался за это же деяние.По данным следствия, депутат вместе с другими лицами в августе 2022 года организовал незаконный выезд за границу брата своей гражданской жены.Обвинение также предъявлено и бывшему помощнику депутата, который в настоящее время работает председателем общественной организации.На днях другой украинский депутат - Артем Дмитрук - был замечен в Лондоне. Ранее Госбюро расследований Украины (ГБР) сообщило о возбуждении в отношении него уголовного дела по факту незаконного пересечения госграницы.После этого, по информации журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, Дмитрук пешком пересек границу с Молдавией, где запросил убежище, а потом отправился в одну из европейских стран.
https://ukraina.ru/20240902/1057188126.html
украина
молдавия
лондон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/12/1050303378_0:0:563:422_1920x0_80_0_0_e4423ba3743374fdaf7aa9648257f942.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, молдавия, лондон, депутат, граница
Новости, Украина, Молдавия, Лондон, депутат, граница

Еще один рванул в Молдавию: украинского депутата осудят за помощь уклонисту

11:49 04.09.2024
 
© Госпогранслужба УкраиныАвтобусы на Границе Украины
Автобусы на Границе Украины
© Госпогранслужба Украины
Читать в
Украинскому депутату предъявлено обвинение по факту организации незаконной переправки граждан через государственную границу. Информацию об этом 4 сентября распространил Офис генерального прокурора Украины
В публикации не уточняется о каком именно народном избраннике идет речь, однако говорится, что депутат получил статью повторно, так как ранее уже привлекался за это же деяние.
По данным следствия, депутат вместе с другими лицами в августе 2022 года организовал незаконный выезд за границу брата своей гражданской жены.

"Мужчина выехал из Украины в Республику Молдова на автомобиле через один из пунктов пропуска. В качестве основания для пересечения государственной границы он предоставил документы, внесенные в систему "Шлях" ("Путь". - Ред.) – выписку из распоряжения Киевской областной военной администрации о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозки для нужд ВСУ. Разрешение получено по заказу Вышгородской районной военной администрации", - уточняется в сообщении ведомства.

Обвинение также предъявлено и бывшему помощнику депутата, который в настоящее время работает председателем общественной организации.
На днях другой украинский депутат - Артем Дмитрук - был замечен в Лондоне. Ранее Госбюро расследований Украины (ГБР) сообщило о возбуждении в отношении него уголовного дела по факту незаконного пересечения госграницы.
После этого, по информации журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, Дмитрук пешком пересек границу с Молдавией, где запросил убежище, а потом отправился в одну из европейских стран.
- РИА Новости, 1920, 02.09.2024
2 сентября, 14:31
Преследуемого на Украине депутата Дмитрука заметили в ЛондонеДепутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук, которого заочно арестовал суд в Киеве, попал в объектив очевидца в Лондоне. Видеозаписи опубликовало hromadske
 
НовостиУкраинаМолдавияЛондондепутатграница
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:42Британия поучаствовала в украинской атаке на Ростовскую область — Захарова
13:05Ружье Македонского. Александр Великий как фактор российско-китайских отношений
13:02ВС РФ ударили гиперзвуковыми ракетами по предприятиям ОПК Украины - Минобороны
13:01Украинский "министропад", мечтательный Джонсон и ювелирная работа ВКС РФ. Главное на 13:00 4 сентября
12:44Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг
12:25Хамил, вытирал ноги, надоел - политолог о причинах отставки Кулебы
12:16Ликвидировано до 80 боевиков: ВС РФ ударили по военному объекту ВСУ под Сумами
12:08Что готовит пророссийское подполье на Украине: координатор сил сопротивления Лебедев "Лохматый"
12:07Рада отменила заседания на неделю — Железняк
11:54Не кони, а крысы. Павлив об отставках в украинском кабмине, а в перспективе и премьера Шмыгаля
11:49Еще один рванул в Молдавию: украинского депутата осудят за помощь уклонисту
11:46Польша подняла в небо авиацию из-за ударов по Украине
11:25Клещи сжимаются: на Украине признали потерю Пречистовки под Угледаром
10:52"Осень, листопад, сучья обнажаются": Захарова об отставке Кулебы
10:49Глава Российского союза предпринимателей предложил замену SWIFT
10:27"Не пытайтесь угадать": Железняк анонсировал новые увольнения в Кабмине Украины
10:14Борис Джонсон расстроился, что Киев мобилизовал мало молодежи
09:59Борис Джонсон захотел возглавить иностранный легион на Украине
09:12Министр иностранных дел Украины подал заявление об отставке
09:00Отставки как способ укрепить власть, безысходное положение Киева. Главное на Украине на утро 4 сентября
Лента новостейМолния