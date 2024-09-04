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Еще один рванул в Молдавию: украинского депутата осудят за помощь уклонисту
Еще один рванул в Молдавию: украинского депутата осудят за помощь уклонисту - 04.09.2024 Украина.ру
Еще один рванул в Молдавию: украинского депутата осудят за помощь уклонисту
Украинскому депутату предъявлено обвинение по факту организации незаконной переправки граждан через государственную границу. Информацию об этом 4 сентября распространил Офис генерального прокурора Украины
2024-09-04T11:49
2024-09-04T11:49
2024-09-04T11:49
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молдавия
лондон
депутат
граница
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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В публикации не уточняется о каком именно народном избраннике идет речь, однако говорится, что депутат получил статью повторно, так как ранее уже привлекался за это же деяние.По данным следствия, депутат вместе с другими лицами в августе 2022 года организовал незаконный выезд за границу брата своей гражданской жены.Обвинение также предъявлено и бывшему помощнику депутата, который в настоящее время работает председателем общественной организации.На днях другой украинский депутат - Артем Дмитрук - был замечен в Лондоне. Ранее Госбюро расследований Украины (ГБР) сообщило о возбуждении в отношении него уголовного дела по факту незаконного пересечения госграницы.После этого, по информации журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, Дмитрук пешком пересек границу с Молдавией, где запросил убежище, а потом отправился в одну из европейских стран.
https://ukraina.ru/20240902/1057188126.html
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новости, украина, молдавия, лондон, депутат, граница
Новости, Украина, Молдавия, Лондон, депутат, граница
Еще один рванул в Молдавию: украинского депутата осудят за помощь уклонисту
Украинскому депутату предъявлено обвинение по факту организации незаконной переправки граждан через государственную границу. Информацию об этом 4 сентября распространил Офис генерального прокурора Украины
В публикации не уточняется о каком именно народном избраннике идет речь, однако говорится, что депутат получил статью повторно, так как ранее уже привлекался за это же деяние.
По данным следствия, депутат вместе с другими лицами в августе 2022 года организовал незаконный выезд за границу брата своей гражданской жены.
"Мужчина выехал из Украины в Республику Молдова на автомобиле через один из пунктов пропуска. В качестве основания для пересечения государственной границы он предоставил документы, внесенные в систему "Шлях" ("Путь". - Ред.) – выписку из распоряжения Киевской областной военной администрации о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозки для нужд ВСУ. Разрешение получено по заказу Вышгородской районной военной администрации", - уточняется в сообщении ведомства.
Обвинение также предъявлено и бывшему помощнику депутата, который в настоящее время работает председателем общественной организации.
На днях другой украинский депутат - Артем Дмитрук - был замечен в Лондоне
. Ранее Госбюро расследований Украины (ГБР) сообщило о возбуждении в отношении него уголовного дела по факту незаконного пересечения госграницы.
После этого, по информации журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, Дмитрук пешком пересек границу с Молдавией, где запросил убежище, а потом отправился в одну из европейских стран.