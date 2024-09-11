https://ukraina.ru/20240911/1057364537.html

"Глядишь, и не посадят": Ищенко о том, почему уходы украинских министров не изменят ситуацию на фронте

"Глядишь, и не посадят": Ищенко о том, почему уходы украинских министров не изменят ситуацию на фронте - 11.09.2024 Украина.ру

"Глядишь, и не посадят": Ищенко о том, почему уходы украинских министров не изменят ситуацию на фронте

Видимо, бывший глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, не будучи совсем уж дураком, сообразил, что если западные ракеты действительно полетят по русским городам, то лучше не быть в этом правительстве. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-09-11T03:15

2024-09-11T03:15

2024-09-11T03:15

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Сейчас Запад дожидается результатов выборов в США и конца года, чтобы понять, сможет Украина войти в следующий год или нет. Надо на нее еще тратиться, или надо досидеть и досмотреть, как она умрет, рассказал эксперт.Все эти уходы министров ситуацию на фронте не поменяют. Если бы киевский режим хотел что-то поменять на фронте, он бы уволил главкома ВСУ Александра Сырского, а не правительство, отметил политолог.Видимо, бывший глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, не будучи совсем уж дураком, сообразил, что если западные ракеты действительно полетят по русским городам, то лучше не быть в этом правительстве, указал он."При мне не летели. Я был против. Я в знак протеста уехал" - всегда сможет сказать он. Глядишь, и не посадят, а просто пожурят. Да, он обслуживал нацистскую власть, но не до конца. Бегут те, от кого ничего не зависит, и кто еще может спрыгнуть, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов читайте на сайте Украина.руО том, что в настоящее время происходит на Курском направлении специальной военной операции - в интервью Романа Алехина: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы* признан террористом и экстремистом в РФ

https://ukraina.ru/20240909/1057330993.html

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новости, россия, запад, сша, дмитрий кулеба, ростислав ищенко, александр сырский, вооруженные силы украины, мид, всу, андрей ермак, министр