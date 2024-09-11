"Глядишь, и не посадят": Ищенко о том, почему уходы украинских министров не изменят ситуацию на фронте - 11.09.2024 Украина.ру
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"Глядишь, и не посадят": Ищенко о том, почему уходы украинских министров не изменят ситуацию на фронте
"Глядишь, и не посадят": Ищенко о том, почему уходы украинских министров не изменят ситуацию на фронте - 11.09.2024 Украина.ру
"Глядишь, и не посадят": Ищенко о том, почему уходы украинских министров не изменят ситуацию на фронте
Видимо, бывший глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, не будучи совсем уж дураком, сообразил, что если западные ракеты действительно полетят по русским городам, то лучше не быть в этом правительстве. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-09-11T03:15
2024-09-11T03:15
новости
россия
запад
сша
дмитрий кулеба
ростислав ищенко
александр сырский
вооруженные силы украины
мид
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Сейчас Запад дожидается результатов выборов в США и конца года, чтобы понять, сможет Украина войти в следующий год или нет. Надо на нее еще тратиться, или надо досидеть и досмотреть, как она умрет, рассказал эксперт.Все эти уходы министров ситуацию на фронте не поменяют. Если бы киевский режим хотел что-то поменять на фронте, он бы уволил главкома ВСУ Александра Сырского, а не правительство, отметил политолог.Видимо, бывший глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, не будучи совсем уж дураком, сообразил, что если западные ракеты действительно полетят по русским городам, то лучше не быть в этом правительстве, указал он."При мне не летели. Я был против. Я в знак протеста уехал" - всегда сможет сказать он. Глядишь, и не посадят, а просто пожурят. Да, он обслуживал нацистскую власть, но не до конца. Бегут те, от кого ничего не зависит, и кто еще может спрыгнуть, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов читайте на сайте Украина.руО том, что в настоящее время происходит на Курском направлении специальной военной операции - в интервью Романа Алехина: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы* признан террористом и экстремистом в РФ
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новости, россия, запад, сша, дмитрий кулеба, ростислав ищенко, александр сырский, вооруженные силы украины, мид, всу, андрей ермак, министр
Новости, Россия, Запад, США, Дмитрий Кулеба, Ростислав Ищенко, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, МИД, ВСУ, Андрей Ермак, министр

"Глядишь, и не посадят": Ищенко о том, почему уходы украинских министров не изменят ситуацию на фронте

03:15 11.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
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Видимо, бывший глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, не будучи совсем уж дураком, сообразил, что если западные ракеты действительно полетят по русским городам, то лучше не быть в этом правительстве. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Сейчас Запад дожидается результатов выборов в США и конца года, чтобы понять, сможет Украина войти в следующий год или нет. Надо на нее еще тратиться, или надо досидеть и досмотреть, как она умрет, рассказал эксперт.
Все эти уходы министров ситуацию на фронте не поменяют. Если бы киевский режим хотел что-то поменять на фронте, он бы уволил главкома ВСУ Александра Сырского, а не правительство, отметил политолог.

"То есть попытался бы переформатировать управление силовым блоком, поменять формат боевых действий и переломить ход войны. Но ничего же не поменялось. Глава СБУ [Василий Малюк*], главком ВСУ [Александр Сырский], министр обороны [Рустем Умеров], глава ГУР [Кирилл Буданов*], [Владимир]Зеленский и [руководитель Офиса Андрей] Ермак – все, от кого что-то зависит, остались на своих местах", — подчеркнул Ищенко.

Видимо, бывший глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, не будучи совсем уж дураком, сообразил, что если западные ракеты действительно полетят по русским городам, то лучше не быть в этом правительстве, указал он.
"При мне не летели. Я был против. Я в знак протеста уехал" - всегда сможет сказать он. Глядишь, и не посадят, а просто пожурят. Да, он обслуживал нацистскую власть, но не до конца. Бегут те, от кого ничего не зависит, и кто еще может спрыгнуть, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов читайте на сайте Украина.ру
О том, что в настоящее время происходит на Курском направлении специальной военной операции - в интервью Романа Алехина: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы
* признан террористом и экстремистом в РФ
Зеленский пресс-конференция
9 сентября, 17:49
Новый премьер Франции лишит Украину поддержки? Не всё так однозначноРешение президента Франции Эммануэля Макрона назначить премьер-министром Мишеля Барнье может обернуться ослаблением поддержки Украины, предупреждает эксперт по международной политике, а в прошлом латвийский дипломат Эльдар Мамедов в статье для американского издания Responsible Statecraft. Впрочем, есть важные нюансы.
 
НовостиРоссияЗападСШАДмитрий КулебаРостислав ИщенкоАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныМИДВСУАндрей Ермакминистр
 
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