"Глядишь, и не посадят": Ищенко о том, почему уходы украинских министров не изменят ситуацию на фронте
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
Видимо, бывший глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, не будучи совсем уж дураком, сообразил, что если западные ракеты действительно полетят по русским городам, то лучше не быть в этом правительстве. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Сейчас Запад дожидается результатов выборов в США и конца года, чтобы понять, сможет Украина войти в следующий год или нет. Надо на нее еще тратиться, или надо досидеть и досмотреть, как она умрет, рассказал эксперт.
Все эти уходы министров ситуацию на фронте не поменяют. Если бы киевский режим хотел что-то поменять на фронте, он бы уволил главкома ВСУ Александра Сырского, а не правительство, отметил политолог.
"То есть попытался бы переформатировать управление силовым блоком, поменять формат боевых действий и переломить ход войны. Но ничего же не поменялось. Глава СБУ [Василий Малюк*], главком ВСУ [Александр Сырский], министр обороны [Рустем Умеров], глава ГУР [Кирилл Буданов*], [Владимир]Зеленский и [руководитель Офиса Андрей] Ермак – все, от кого что-то зависит, остались на своих местах", — подчеркнул Ищенко.
Видимо, бывший глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, не будучи совсем уж дураком, сообразил, что если западные ракеты действительно полетят по русским городам, то лучше не быть в этом правительстве, указал он.
"При мне не летели. Я был против. Я в знак протеста уехал" - всегда сможет сказать он. Глядишь, и не посадят, а просто пожурят. Да, он обслуживал нацистскую власть, но не до конца. Бегут те, от кого ничего не зависит, и кто еще может спрыгнуть, заключил собеседник издания.
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