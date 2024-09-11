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Христиан Раковский: "украинский президент" и "единственный европеец в партии"

Христиан Раковский: "украинский президент" и "единственный европеец в партии" - 11.09.2024 Украина.ру

Христиан Раковский: "украинский президент" и "единственный европеец в партии"

11 сентября 1941 года был расстрелян Христиан Раковский, бывший диктатор советской Украины, "самый интернациональный человек" СССР и политик, которым восхищался Троцкий. Раковский оставался в живых дольше всех крупных оппозиционных фигур из числа старых большевиков. Но во время стремительного наступления немцев на Москву пришел и его черёд

2024-09-11T15:59

2024-09-11T15:59

2024-09-11T15:59

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Кристя Станчев родился в 1873 году в болгарской части Османской империи, которая позднее перешла к Румынии. Псевдоним Раковский он взял в честь деда — знаменитого болгарского революционера Сыби Поповича, который, в свою очередь, взял псевдоним Раковский в честь родного села отца — Раково.Хотя Раковский никогда не жил в России, он уже с 17-летнего возраста стал одним из непримиримых борцов с российской монархией. Этому способствовало знакомство в Женеве с одним из основателей РСДРП Георгием Плехановым.Раковский к 20 годам лично был знаком со всеми сколько-нибудь заметными фигурами в социал-демократическом движении, включая Энгельса. До конца своей жизни в СССР Раковский оставался человеком, имевшим самые широкие международные связи в стране.Под влиянием Плеханова Раковский сошелся с РСДРП, однако после раскола партии на большевиков и меньшевиков не стал примыкать ни к одной из сторон, предпочитая выступать посредником в отношениях между фракциями.Помимо этого, Раковский был известен как один из ключевых социал-демократов на Балканах (руководил Балканской революционной социал-демократической федерацией) и член Международного исполнительного бюро 2-го Интернационала.Кроме того, Раковский был знаком с таким одиозным персонажем русской и немецкой социал-демократии как Парвус. Даже в тот период, когда Парвус перешел на службу к немцам, Раковский был посредником между ним и другими социалистами, через которого он выделял средства на "антивоенные газеты" в воюющих с Германией странах.Также задачей Раковского была антивоенная пропаганда в нейтральной Румынии, которая порывалась вступить в Первую мировую войну на стороне Антанты. Задание он провалил, Румыния вступила в войну, а самого Раковского на родине посадили в тюрьму как немецкого агента (к слову, таковым его считали во всех странах Антанты).Освободила Раковского Февральская революция. Раковский помчался в Стокгольм, где была одна из главных европейских баз большевиков. Там он узнал об Октябрьской революции и выехал в Петроград.С этого момента Раковский, только тогда вступивший в партию, становится одним из главных людей в стране.Это можно было бы объяснить его дружбой с Троцким (в конце концов, Раковский некоторое время был его работодателем, финансируя его газету "Наше слово"), но дело не только в этом. Раковский действительно был одной из крупнейших фигур марксизма. Он был ценен не как теоретик, а как человек с широчайшими связями. Раковский знал около десяти европейских языков, здоровался за руку со всеми без исключения видными социал-демократами.Достаточно сказать, что Троцкий (с его спесью и самомнением) преклонялся перед Раковским, Ленин тоже относился к нему с огромным уважением и называл "единственным европейцем в партии". Будущий руководитель Коминтерна и один из создателей ООН Мануильский подобострастно заигрывал перед Раковским, пародируя его акцент и болгаризмы (это очень нравилось Раковскому).Первоначально его планировалось использовать по прямому назначению, т.е. в переговорах с Румынией, но из переговоров ничего не вышло, и Раковского перебросили на украинское направление.По всей видимости, в партии посчитали, что раз Раковский умел разруливать конфликты в среде балканских марксистов, то на Украине никто не справится лучше него.Весной 1918 года Раковский в компании с Мануильским, Томским и Сталиным был направлен на переговоры с Центральной Радой. Главой делегации РСФСР был именно Раковский, однако, пока делегация была в пути, Ленин внезапно переназначил главой делегации более управляемого Сталина, что оскорбило Раковского. Он заявил, что в таких условиях работать не будет.Но тут в Киеве внезапно произошел переворот, к власти на немецких штыках пришел гетман, и ситуация изменилась.Для новых переговоров Сталин был уже совершенно не нужен, а вот Раковский подходил идеально. Знал язык, имел кое-какие связи.В итоге Сталина отозвали, а главой делегации вновь стал Раковский. Вскоре он прибыл в Киев и с ходу сделал несколько миролюбивых заявлений, заверив, что РСФСР не будет препятствовать самоопределению украинцев.По воспоминаниям Владимира Винниченко, он тайно встретился с руководителями советской делегации, которые пообещали ему поддержать возможное восстание социалистов против гетмана, при этом заверив, что Советская Украина будет пользоваться полной самостоятельностью во всех делах в обмен на легализацию украинской компартии.На переговорах представители Украинской державы Скоропадского выдвигали определённые требования по территориальному вопросу, который стал главным камнем преткновения. Они претендовали в том числе и на часть Кубани, Воронежской и Орловской губерний, тогда как Раковский пытался отстоять за РСФСР часть Донбасса.Переговоры затянулись до октября, когда Раковский покинул Киев окончательно. Обстановка на фронте Первой мировой изменилась настолько, что вопрос падения немцев и гетмана стал вопросом нескольких недель, и в дальнейших переговорах большевики не видели смысла.Он вернулся уже в январе 1919 года. Но уже не как делегат, а как полномочный диктатор Советской Украины: председателя СНК, наркома внутренних дел и наркома иностранных дел. Параллельно Раковский стал одним из учредителей Коминтерна, войдя в его Исполком.Раковский рассматривал Украину, как плацдарм большевизма на юго-западном балкано-дунайском направлении. По понятным причинам его прежде всего интересовала революция в Румынии и Болгарии. На фоне успеха коммунистов в Венгрии и при должной поддержке Советской Украины планы Раковского выглядели вполне реалистично.Однако этим амбициозным планам не суждено было сбыться. Республику залил "Зеленый потоп" — восстания атаманов, перебежавших ранее к большевикам от Петлюры. Да и сам Петлюра еще не был разгромлен. Но главную угрозу для большевиков представляли Вооружённые силы Юга России, рвавшиеся через Донбасс и Левобережье на Москву.Раковский до последнего игнорировал требования Москвы отправить против Деникина имеющиеся у него войска. Дошло до того, что лично Ленин обвинил Раковского в "самостийности". Раковский одумался, но было уже поздно и правительство Советской Украины на несколько месяцев эвакуировалось в Москву.После возвращения Раковскому удалась блестящая комбинация. Партия украинских боротьбистов, самый опасный конкурент большевиков слева, распустилась в обмен на предоставление Раковским высоких постов отдельным её лидерам. Ленин был в восторге.По-настоящему развернулся Раковский в первые годы после окончания Гражданской войны. Это был краткий период, когда СССР ещё не появился и советские республики, по сути, были полунезависимыми и пользовались широкой автономией. Достаточно сказать, что, когда в Поволжье разразился голод, Раковский согласился помочь украинским урожаем только в обмен на мануфактурные изделия для крестьян.По инициативе Раковского в УССР были созданы комнезамы — комитеты незаможних селян, близкий аналог к тому моменту уже упраздненных в РСФСР комбедов. Комнезамы должны были стать опорой Советской власти для развития кооперации в селах.Раковский был известен как один из главных сторонников конфедерации советских республик. Он всячески старался отстаивать право на независимость УССР в международных отношениях, и какое-то время он вёл себя как полновластный лидер независимой державы. Например, в конце 1921 года Раковский добился отправки в Турцию украинской делегации во главе с Фрунзе, которая подписала официальный международный договор о дружбе между странами.В последние годы жизни Ленина шло активное обсуждение союзного договора, которое вызвало раскол на национал-уклонистов (в основном лидеров республик), отстаивавших конфедеративную форму, и автономистов во главе со Сталиным, выступавших за максимальную централизацию. Сам Ленин находился где-то посередине, поддерживая скорее конфедератов, но не по всем пунктам.Пиком славы Раковского стала Генуэзская конференция. Большевики возлагали на нее большие надежды, надеясь на прорыв дипломатической блокады. Раковский стал главной звездой советской делегации, к которому было приковано внимание большинства журналистов, именовавших его "украинским президентом".Но в УССР для Раковского всё было уже не столь благополучно.После его конфликта со Сталиным и знаменитых слов Раковского "нужно отнять у союзных комиссариатов девять десятых прав и передать их республикам" он угодил в опалу.В 1923 году Сталин и его союзники смогли нанести Раковскому мощный удар, заменив его у руля УССР Петровским. Опального лидера отправили послом в Лондон.Вторым серьезным ударом для Раковского стало падение Троцкого, его ближайшего друга. Раковского нельзя назвать троцкистом, потому что он был не последователем Троцкого, а почти равнозначной ему фигурой.В 1927 году после возвращения из Франции Раковского исключают из партии и отправляют в ссылку. После изгнания Троцкого он становится фактически лидером левой оппозиции в СССР.В отличие от многих других оппозиционеров, Раковский продержался достаточно долго. Он покаялся только в 1934 году, обратившись с письмом в ЦК.Его вернули в Москву и восстановили в партии. Однако в разгар большого террора он вновь был исключён из партии и арестован.Раковский стал одним из ключевых фигурантов Третьего московского процесса. Он избежал смертной казни, получив 20 лет. В любом случае для 65-летнего Раковского такой срок был путёвкой в один конец.11 сентября 1941 года Раковский был расстрелян вместе с остальными политическими заключенными Орловского централа (уголовников не тронули) в связи с наступлением немецких войск.Вместе с Раковским были расстреляны родной брат Ежова, усилиями которого Раковский был осужден в 1938 году, сестра Троцкого и сын того самого Петровского, который в свое время сменил Раковского на посту председателя Совнаркома УССР.

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