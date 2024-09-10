Белый дом анонсировал новые антироссийские санкции - 10.09.2024 Украина.ру
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Белый дом анонсировал новые антироссийские санкции
Белый дом анонсировал новые антироссийские санкции - 10.09.2024 Украина.ру
Белый дом анонсировал новые антироссийские санкции
Официальный Вашингтон намерен во вторник ввести новые санкции в отношении Ирана и России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби
2024-09-10T17:59
2024-09-10T17:59
новости
иран
россия
сша
джон кирби
энтони блинкен
антироссийские санкции
авиакомпания
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По словам Кирби, сотрудничество Тегерана и Москвы стало поводом для расширения санкций США.“Дополнительно к Iran Air мы собираемся ввести санкции против лиц и организаций в Иране и России”, - заявил Кирби в ходе брифинга.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил прессе о введении 10 сентября новых санкций против Ирана. По словам дипломата, поводом для расширения антииранских санкций стало сотрудничество Ирана и России в военной сфере, что в Белом доме назвали "эскалацией". Издания США утверждали, что сотрудничество это выразилось в поставках из Ирана в Россию баллистических ракет малой дальности, однако Москва и Тегеран опровергли эти сообщения.Автор издания Украина.ру Александр Сокуренко рассмотрел проблему в публикации Венесуэла: проигравший кандидат Запада сбежал, а американские пираты захватили самолет Мадуро
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новости, иран, россия, сша, джон кирби, энтони блинкен, антироссийские санкции, авиакомпания
Новости, Иран, Россия, США, Джон Кирби, Энтони Блинкен, антироссийские санкции, авиакомпания

Белый дом анонсировал новые антироссийские санкции

17:59 10.09.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление Джо Байдена после подписания закона о выделении помощи союзникам США
Выступление Джо Байдена после подписания закона о выделении помощи союзникам США - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Официальный Вашингтон намерен во вторник ввести новые санкции в отношении Ирана и России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби
По словам Кирби, сотрудничество Тегерана и Москвы стало поводом для расширения санкций США.
“Дополнительно к Iran Air мы собираемся ввести санкции против лиц и организаций в Иране и России”, - заявил Кирби в ходе брифинга.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил прессе о введении 10 сентября новых санкций против Ирана. По словам дипломата, поводом для расширения антииранских санкций стало сотрудничество Ирана и России в военной сфере, что в Белом доме назвали "эскалацией". Издания США утверждали, что сотрудничество это выразилось в поставках из Ирана в Россию баллистических ракет малой дальности, однако Москва и Тегеран опровергли эти сообщения.
Автор издания Украина.ру Александр Сокуренко рассмотрел проблему в публикации Венесуэла: проигравший кандидат Запада сбежал, а американские пираты захватили самолет Мадуро
 
НовостиИранРоссияСШАДжон КирбиЭнтони Блинкенантироссийские санкцииавиакомпания
 
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