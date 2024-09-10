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Белый дом анонсировал новые антироссийские санкции
Белый дом анонсировал новые антироссийские санкции - 10.09.2024 Украина.ру
Белый дом анонсировал новые антироссийские санкции
Официальный Вашингтон намерен во вторник ввести новые санкции в отношении Ирана и России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби
2024-09-10T17:59
2024-09-10T17:59
2024-09-10T17:59
новости
иран
россия
сша
джон кирби
энтони блинкен
антироссийские санкции
авиакомпания
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По словам Кирби, сотрудничество Тегерана и Москвы стало поводом для расширения санкций США.“Дополнительно к Iran Air мы собираемся ввести санкции против лиц и организаций в Иране и России”, - заявил Кирби в ходе брифинга.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил прессе о введении 10 сентября новых санкций против Ирана. По словам дипломата, поводом для расширения антииранских санкций стало сотрудничество Ирана и России в военной сфере, что в Белом доме назвали "эскалацией". Издания США утверждали, что сотрудничество это выразилось в поставках из Ирана в Россию баллистических ракет малой дальности, однако Москва и Тегеран опровергли эти сообщения.Автор издания Украина.ру Александр Сокуренко рассмотрел проблему в публикации Венесуэла: проигравший кандидат Запада сбежал, а американские пираты захватили самолет Мадуро
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, россия, сша, джон кирби, энтони блинкен, антироссийские санкции, авиакомпания
Новости, Иран, Россия, США, Джон Кирби, Энтони Блинкен, антироссийские санкции, авиакомпания
Белый дом анонсировал новые антироссийские санкции
Официальный Вашингтон намерен во вторник ввести новые санкции в отношении Ирана и России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби
По словам Кирби, сотрудничество Тегерана и Москвы стало поводом для расширения санкций США.
“Дополнительно к Iran Air мы собираемся ввести санкции против лиц и организаций в Иране и России”, - заявил Кирби в ходе брифинга.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил прессе о введении 10 сентября новых санкций против Ирана. По словам дипломата, поводом для расширения антииранских санкций стало сотрудничество Ирана и России в военной сфере, что в Белом доме назвали "эскалацией". Издания США утверждали, что сотрудничество это выразилось в поставках из Ирана в Россию баллистических ракет малой дальности, однако Москва и Тегеран опровергли эти сообщения.