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Белый дом анонсировал новые антироссийские санкции

Белый дом анонсировал новые антироссийские санкции - 10.09.2024 Украина.ру

Белый дом анонсировал новые антироссийские санкции

Официальный Вашингтон намерен во вторник ввести новые санкции в отношении Ирана и России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби

2024-09-10T17:59

2024-09-10T17:59

2024-09-10T17:59

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джон кирби

энтони блинкен

антироссийские санкции

авиакомпания

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По словам Кирби, сотрудничество Тегерана и Москвы стало поводом для расширения санкций США.“Дополнительно к Iran Air мы собираемся ввести санкции против лиц и организаций в Иране и России”, - заявил Кирби в ходе брифинга.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил прессе о введении 10 сентября новых санкций против Ирана. По словам дипломата, поводом для расширения антииранских санкций стало сотрудничество Ирана и России в военной сфере, что в Белом доме назвали "эскалацией". Издания США утверждали, что сотрудничество это выразилось в поставках из Ирана в Россию баллистических ракет малой дальности, однако Москва и Тегеран опровергли эти сообщения.Автор издания Украина.ру Александр Сокуренко рассмотрел проблему в публикации Венесуэла: проигравший кандидат Запада сбежал, а американские пираты захватили самолет Мадуро

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новости, иран, россия, сша, джон кирби, энтони блинкен, антироссийские санкции, авиакомпания