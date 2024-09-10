https://ukraina.ru/20240910/1057360353.html

Основа мира – Стамбул, холодный Харьков, языковые патрули в Ивано-Франковске. Итоги 10 сентября

Основа мира – Стамбул, холодный Харьков, языковые патрули в Ивано-Франковске. Итоги 10 сентября - 10.09.2024 Украина.ру

Основа мира – Стамбул, холодный Харьков, языковые патрули в Ивано-Франковске. Итоги 10 сентября

Шойгу прокомментировал украинское наступление на Курщине; все ТЭЦ Харьковщины уничтожены; в Ивано-Франковске появятся языковые инспекторы

2024-09-10T18:00

2024-09-10T18:00

2024-09-10T18:00

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"Окно возможностей сужается"Во вторник, 10 сентября, секретарь Совбеза и бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу дал интервью телеканалу "Россия".Основные тезисы, озвученные им:– Москва не будет вести переговоры с Киевом, пока ВСУ не выкинут с территории России.Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны незамедлительно последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, сказал он."Каждый день промедления с принятием такого решения оборачивается утратой контроля над очередной частью территории, которую украинцы считают своей, и, что самое главное, – потерей тысяч человеческих жизней", - отметил Шойгу.Он заверил, что дальнейшее пребывание киевского режима в иллюзиях о том, что европейцы устроят для Киева "очередной красивый саммит мира, на котором все их внутренние проблемы сами собой разрешатся", дорого обходится народу Украины.При этом переговорное "окно возможностей", по его словам, сужается для Украины.– Киев атакой на Курскую область хотел склонить РФ к переговорам на своих условиях;– Киев хотел отвлечь РФ от Донбасса Курском, но войска продолжают наступать;– Основой инициатив по Украине является стамбульский договор весны 2022 года. На столе у РФ много мирных предложений;– Инициативы по Украине обсудят на встрече представителей стран БРИКС в Санкт-Петербурге;– Каждый день Украина теряет в среднем 28 квадратных километров территории, а ВСУ - до двух тысяч убитыми и ранеными;– Если бы Россию в 1990-х приняли в ЕС, то сегодня она бы утратила свой суверенитет;– Украина отказалась от предложения Турции не наносить удары по объектам атомной энергетики:"Турция нам предложила… не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял решение и сказал: "Да, давайте, давайте мы такое решение примем". И для нас это было большое удивление, когда через какое-то время они [власти Украины] сказали: "Нет-нет-нет, мы не пойдем на это соглашение."На прошлой неделе Киев запрашивал аварийную помощь из энергосистем нескольких стран из-за энергодефицита. Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Молдавия поставили Украине электроэнергии общим объемом 11 972 МВт/ч.Проблемы света и теплаВ ходе брифинга, который транслировал украинский единый телемарафон, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что все теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), обслуживающие Харьков, уничтожены российскими ударами.Грядущая зима может быть самой тяжелой для Украины за время военных действий, уверяет он."Энергетическая устойчивость - один из наших самых больших вызовов этой зимой и осенью. Мы успешно преодолели три отопительных сезона, но предстоящая зима может быть самой тяжелой", - отметил премьер-министр страны.Давать прогнозы об отключении коммунальных услуг зимой сейчас невозможно, так как все зависит от обстрелов, подчеркнул он, но Украина строит защиту энергообъектов. Защищены, по словам Шмыгаля, большинство из них – на 85%.В конце августа глава украинского министерства энергетики Герман Галущенко посоветовал украинцам закупать дизель-генераторы, так как их ждет самая тяжелая зима в истории.Также Шмыгаль заявил, что Украина может заключить с Венгрией соглашение о транзите российской нефти через трубопровод "Дружба" по своей территории, так как это будет не российская, а венгерская – купленная страной – членом Евросоюза – нефть.Вести же на эту тему переговоры с Москвой Киев не будет, отметил он.Ранее в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что договор с Россией о транзите газа Украина продлевать не будет."Мовные" патрули на ФранковщинеГлава городской администрации Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе в скором времени появятся "языковые инспекторы".В "проблеме" увеличения количества русскоговорящих в городе виноваты, конечно, переселенцы из восточных областей, а инициатор "инспекции" – языковой омбудсмен Тарас Креминь, запустивший программу по "защите популяризации украинского языка" в память об убитой летом во Львове Ирине Фарион."Это просто катастрофа, а не проблема. Не какая-то там мышиная возня на востоке, почему-то беспокоящая жителей Харькова, Днепра и Запорожья, а реальный треш, возможно придётся инспекторов из Тернополя подтягивать на усиление", – сыронизировал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Максим Бужанский.На днях украинский волонтер Назар Смык, проживающий в Европе, написал в своем аккаунте в соцсети X (заблокирована в РФ), что приехал в Киев и был [шокирован] количеством русского языка в украинской столице.Смык сформулировал это оригинально:"В 2024 большинство перешли на украинский, но теперь поголовно вернулись к языку большевиков".В Ивано-Франковске тем временем, одновременно с заявлением городского главы, полиция сообщила о задержании военкома, который "демпинговал расценки на рынке уклонения от мобилизации". Военный отправлен под стражу с залогом в 242 тыс. гривен.Проведенный летом 2023 года Восьмой ежегодный муниципальный опрос общественного мнения Украины показал уменьшение одобрения деятельности городского головы Ивано-Франковска, и существенное увеличение количества недовольных работой Марцинкива. В общем рейтинге мэров Украины Ивано-Франковск оказался на четвёртом месте после Харькова, Хмельницкого и Луцка. При этом в 2021 году Ивано-Франковск занимал первое место.Подробнее о транзите нефте и газа через Украину - в материале Олега Хавича Хроника энергетической войны. Хитрость Венгрии, уловки России и тайны Азербайджана на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240910/1057358069.html

https://ukraina.ru/20240910/1057344383.html

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