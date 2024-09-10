Шмыгаль заявил об уничтожении всех обслуживавших Харьков ТЭЦ - 10.09.2024 Украина.ру
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Шмыгаль заявил об уничтожении всех обслуживавших Харьков ТЭЦ
Шмыгаль заявил об уничтожении всех обслуживавших Харьков ТЭЦ - 10.09.2024 Украина.ру
Шмыгаль заявил об уничтожении всех обслуживавших Харьков ТЭЦ
Все теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), обслуживавшие Харьков, уничтожены. Об этом заявил 10 сентября на брифинге премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
2024-09-10T15:33
2024-09-10T15:33
денис шмыгаль
харьков
украина
новости
россия
тэц
удары
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"Россияне практически уничтожили нам все ТЭЦки, которые были вокруг Харькова, которые содержали Харьков. Мы завозим туда мобильные котельные, небольшие, одномегаваттные", - сказал Шмыгаль.В конце августа глава украинского министерства энергетики Герман Галущенко посоветовал украинцам закупать дизель-генераторы, так как их ждет самая тяжелая зима в истории. По его словам, перебои с теплом и светом обязательно будут.ВС РФ ночью наносили удары по объектам ВСУ. Взрывы раздавались в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.Подробнее о событиях минувшей ночи - в материале Главное за ночь 10 сентября на сайте Украина.ру.
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денис шмыгаль, харьков, украина, новости, россия, тэц, удары
Денис Шмыгаль, Харьков, Украина, Новости, Россия, ТЭЦ, удары

Шмыгаль заявил об уничтожении всех обслуживавших Харьков ТЭЦ

15:33 10.09.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Все теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), обслуживавшие Харьков, уничтожены. Об этом заявил 10 сентября на брифинге премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
"Россияне практически уничтожили нам все ТЭЦки, которые были вокруг Харькова, которые содержали Харьков. Мы завозим туда мобильные котельные, небольшие, одномегаваттные", - сказал Шмыгаль.
В конце августа глава украинского министерства энергетики Герман Галущенко посоветовал украинцам закупать дизель-генераторы, так как их ждет самая тяжелая зима в истории. По его словам, перебои с теплом и светом обязательно будут.
ВС РФ ночью наносили удары по объектам ВСУ. Взрывы раздавались в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.
Подробнее о событиях минувшей ночи - в материале Главное за ночь 10 сентября на сайте Украина.ру.
 
Денис ШмыгальХарьковУкраинаНовостиРоссияТЭЦудары
 
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