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Шмыгаль заявил об уничтожении всех обслуживавших Харьков ТЭЦ
Шмыгаль заявил об уничтожении всех обслуживавших Харьков ТЭЦ - 10.09.2024 Украина.ру
Шмыгаль заявил об уничтожении всех обслуживавших Харьков ТЭЦ
Все теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), обслуживавшие Харьков, уничтожены. Об этом заявил 10 сентября на брифинге премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
2024-09-10T15:33
2024-09-10T15:33
2024-09-10T15:33
денис шмыгаль
харьков
украина
новости
россия
тэц
удары
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"Россияне практически уничтожили нам все ТЭЦки, которые были вокруг Харькова, которые содержали Харьков. Мы завозим туда мобильные котельные, небольшие, одномегаваттные", - сказал Шмыгаль.В конце августа глава украинского министерства энергетики Герман Галущенко посоветовал украинцам закупать дизель-генераторы, так как их ждет самая тяжелая зима в истории. По его словам, перебои с теплом и светом обязательно будут.ВС РФ ночью наносили удары по объектам ВСУ. Взрывы раздавались в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.Подробнее о событиях минувшей ночи - в материале Главное за ночь 10 сентября на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
денис шмыгаль, харьков, украина, новости, россия, тэц, удары
Денис Шмыгаль, Харьков, Украина, Новости, Россия, ТЭЦ, удары
Шмыгаль заявил об уничтожении всех обслуживавших Харьков ТЭЦ
Все теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), обслуживавшие Харьков, уничтожены. Об этом заявил 10 сентября на брифинге премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
"Россияне практически уничтожили нам все ТЭЦки, которые были вокруг Харькова, которые содержали Харьков. Мы завозим туда мобильные котельные, небольшие, одномегаваттные", - сказал Шмыгаль.
В конце августа глава украинского министерства энергетики Герман Галущенко посоветовал украинцам закупать дизель-генераторы, так как их ждет самая тяжелая зима в истории. По его словам, перебои с теплом и светом обязательно будут.
ВС РФ ночью наносили удары по объектам ВСУ. Взрывы раздавались в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.
Подробнее о событиях минувшей ночи - в материале Главное за ночь 10 сентября на сайте Украина.ру.