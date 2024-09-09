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Литовский суд вынес приговор напавшему на посольство России

Литовский суд вынес приговор напавшему на посольство России - 09.09.2024 Украина.ру

Литовский суд вынес приговор напавшему на посольство России

Вильнюсский городской районный суд вынес приговор гражданину Литвы, напавшему весной на посольство России. Незадачливый метатель "коктейля Молотова" вину полностью признал.

2024-09-09T18:39

2024-09-09T18:39

2024-09-09T18:39

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Посольство России в Литве подверглось нападению в апреле. Мужчина забрался на балкон здания напротив российской дипмиссии и бросил в неё бутылки с зажигательной смесью ("коктейлем Молотова").Полиция Литвы задержала пятидесятилетнего подозреваемого литовского гражданина, который сознался в умышленном нападении на российское посольство. По словам арестованного, он целился в окно, но промахнулся и попал в стену дипмиссии.Ранее судимый Дейвис Г. был обвинён в совершении акта вандализма в общественном месте с проявлением неуважения к окружающим и причинения вреда чужому имуществу общеопасным способом.По приговору суда осужденный за нападение на посольство России отбудет 1,5 года лишения свободы, а также возместит ущерб посольству России в размере не менее 6 тысяч евро.О русофобии в Прибалтике автор издания Украина.ру Мария Нестерова рассказала в публикации Хочу жить в России! Мы уехали из Литвы, когда слово "Россия" начали произносить шепотом

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новости, россия, литва, прибалтика, бывший ссср, постсоветское пространство, русофобия, вандализм, дипломатические отношения, мид рф, приговор, криминал