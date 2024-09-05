Российская армия окружает Угледар. У ВСУ есть выбор: уйти, сдаться в плен или умереть
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации, которая сложилась на Донецком фронте.
Российская армия продолжает наступление на Донецком фронте. Правда, в последние дни командование, несколько приостановив давление на запад, в сторону Днепропетровской области, сосредоточилось на Угледаре и Времьевском выступе.
Это делается для того, чтобы обезопасить южные фланги группировки, наступающей на Покровск/Красноармейск. Есть опасения, что ВСУ могут ударить с юга и севера, перерезав растянувшиеся российские коммуникации и окружив наступающие подразделения.
"И думать так есть все основания: где 14 бригад, находящихся в резерве, о которых говорил Зеленский? На Курске их нет. Если они существуют в природе, то есть высокая вероятность того, что с юга ВСУ могут ударить нам во фланг. Чтобы этого не произошло, сейчас наши сначала разберутся с Угледаром и Времьевским выступом, потом, видимо, добьют Селидово и Курахово, а потом настанет очередь Красноармейска", - рассказал Александр "Варяг" Матюшин.
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Под Угледаром российские подразделения перерезали фактически все дороги, по которым можно подвезти б/к и резервы. Остались только проселочные дороги и какая-то сложная трасса через поселок Богоявленку с севера. Трасса с севера мимо Водяного перерезана. Трасса, идущая с запада из Большой Новоселовки через Пречистовку, которую недавно освободили ВС РФ, тоже перерезана. Российские штурмовые группы уже зашли в Угледар с юга и закрепились там.
Сейчас идут бои за Южнодонбасскую шахту N1, расположенную с севера-востока от города. ВС РФ закрепились в админздании, но нужно взять еще и террикон, который является господствующей высотой в округе. Также нужно взять "Чебурашку" (так российские бойцы прозвали шахтную башню).
"Еще надо взять Богоявленку, поселок северо-западнее Водяного. Если потом от Богоявленки с одной стороны и контролируемой нами Пречистовки с другой ударить на Новоукраинку, то всё, котел замкнется. Чтобы этого не произошло, ВСУ надо уходить из Угледара.
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Из Пречистовки наши ударили на поселок Золотая Нива. После нее, видимо, ударят на Большую Новоселовку. Если возьмем ее, то весь Времьевский выступ (села Времьевка, Новодонецкое, Новомайорское, Макаровка, Нескучное), который перешел под контроль ВСУ в прошлом году во время "контрнаступа", будет в полуокружении. У украинцев тоже будет выбор: либо отойти, либо окружение, либо плен, либо смерть", - уверен Матюшин.
В Селидово идут городские бои. Командование ВСУ, перекинув в город резервы, смогло задержать его освобождение. Правда, городская больница перешла под российский контроль.
На том, что осталось от Авдеевского фронта, также есть продвижение. После освобождения Невельского выбитые оттуда украинские части смогли уйти к Желанному-1.
В Торецке идут бои. Российскими подразделениями взят украинский укреп в школе N1. А под Часов Яром украинцы ушли из-под Клещеевки, переправившись через канал "Северский Донец-Донбасс".
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