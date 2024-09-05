Российская армия окружает Угледар. У ВСУ есть выбор: уйти, сдаться в плен или умереть - 05.09.2024 Украина.ру
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Российская армия окружает Угледар. У ВСУ есть выбор: уйти, сдаться в плен или умереть
Российская армия окружает Угледар. У ВСУ есть выбор: уйти, сдаться в плен или умереть - 05.09.2024 Украина.ру
Российская армия окружает Угледар. У ВСУ есть выбор: уйти, сдаться в плен или умереть
Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации, которая сложилась на Донецком фронте.
2024-09-05T17:47
2024-09-05T17:47
селидово
угледар
днепропетровская область
александр "варяг" матюшин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
покровск/красноармейск
александр чаленко
эксклюзив
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Российская армия продолжает наступление на Донецком фронте. Правда, в последние дни командование, несколько приостановив давление на запад, в сторону Днепропетровской области, сосредоточилось на Угледаре и Времьевском выступе. Это делается для того, чтобы обезопасить южные фланги группировки, наступающей на Покровск/Красноармейск. Есть опасения, что ВСУ могут ударить с юга и севера, перерезав растянувшиеся российские коммуникации и окружив наступающие подразделения.Под Угледаром российские подразделения перерезали фактически все дороги, по которым можно подвезти б/к и резервы. Остались только проселочные дороги и какая-то сложная трасса через поселок Богоявленку с севера. Трасса с севера мимо Водяного перерезана. Трасса, идущая с запада из Большой Новоселовки через Пречистовку, которую недавно освободили ВС РФ, тоже перерезана. Российские штурмовые группы уже зашли в Угледар с юга и закрепились там.Сейчас идут бои за Южнодонбасскую шахту N1, расположенную с севера-востока от города. ВС РФ закрепились в админздании, но нужно взять еще и террикон, который является господствующей высотой в округе. Также нужно взять "Чебурашку" (так российские бойцы прозвали шахтную башню). "Еще надо взять Богоявленку, поселок северо-западнее Водяного. Если потом от Богоявленки с одной стороны и контролируемой нами Пречистовки с другой ударить на Новоукраинку, то всё, котел замкнется. Чтобы этого не произошло, ВСУ надо уходить из Угледара.Из Пречистовки наши ударили на поселок Золотая Нива. После нее, видимо, ударят на Большую Новоселовку. Если возьмем ее, то весь Времьевский выступ (села Времьевка, Новодонецкое, Новомайорское, Макаровка, Нескучное), который перешел под контроль ВСУ в прошлом году во время "контрнаступа", будет в полуокружении. У украинцев тоже будет выбор: либо отойти, либо окружение, либо плен, либо смерть", - уверен Матюшин.В Селидово идут городские бои. Командование ВСУ, перекинув в город резервы, смогло задержать его освобождение. Правда, городская больница перешла под российский контроль.На том, что осталось от Авдеевского фронта, также есть продвижение. После освобождения Невельского выбитые оттуда украинские части смогли уйти к Желанному-1.В Торецке идут бои. Российскими подразделениями взят украинский укреп в школе N1. А под Часов Яром украинцы ушли из-под Клещеевки, переправившись через канал "Северский Донец-Донбасс".Читайте также интервью Александра Чаленко с командиром расчета БПЛА: Позывной "Биркин": FPV-дронами разнес все блиндажи врага. В итоге штурм позиций ВСУ обошелся без потерь
https://ukraina.ru/20240904/1057233762.html
https://ukraina.ru/20240830/1057148473.html
селидово
угледар
днепропетровская область
покровск/красноармейск
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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4.7
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
селидово, угледар, днепропетровская область, александр "варяг" матюшин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск, александр чаленко, эксклюзив
Селидово, Угледар, Днепропетровская область, Александр "Варяг" Матюшин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Покровск/Красноармейск, Александр Чаленко, Эксклюзив

Российская армия окружает Угледар. У ВСУ есть выбор: уйти, сдаться в плен или умереть

17:47 05.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации, которая сложилась на Донецком фронте.
Российская армия продолжает наступление на Донецком фронте. Правда, в последние дни командование, несколько приостановив давление на запад, в сторону Днепропетровской области, сосредоточилось на Угледаре и Времьевском выступе.
Это делается для того, чтобы обезопасить южные фланги группировки, наступающей на Покровск/Красноармейск. Есть опасения, что ВСУ могут ударить с юга и севера, перерезав растянувшиеся российские коммуникации и окружив наступающие подразделения.
"И думать так есть все основания: где 14 бригад, находящихся в резерве, о которых говорил Зеленский? На Курске их нет. Если они существуют в природе, то есть высокая вероятность того, что с юга ВСУ могут ударить нам во фланг. Чтобы этого не произошло, сейчас наши сначала разберутся с Угледаром и Времьевским выступом, потом, видимо, добьют Селидово и Курахово, а потом настанет очередь Красноармейска", - рассказал Александр "Варяг" Матюшин.
Вчера, 14:18
Неуязвимый для дронов, полевой хирург и тульский оружейник: спецрепортаж о героях батальона БАРС-11Бойцы добровольческого батальона БАРС-11 рассказали корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко о том, почему они пришли в это подразделение, как проходит их служба, с какими трудными ситуациями они сталкивались и как с ними справлялись
Под Угледаром российские подразделения перерезали фактически все дороги, по которым можно подвезти б/к и резервы. Остались только проселочные дороги и какая-то сложная трасса через поселок Богоявленку с севера. Трасса с севера мимо Водяного перерезана. Трасса, идущая с запада из Большой Новоселовки через Пречистовку, которую недавно освободили ВС РФ, тоже перерезана. Российские штурмовые группы уже зашли в Угледар с юга и закрепились там.
Сейчас идут бои за Южнодонбасскую шахту N1, расположенную с севера-востока от города. ВС РФ закрепились в админздании, но нужно взять еще и террикон, который является господствующей высотой в округе. Также нужно взять "Чебурашку" (так российские бойцы прозвали шахтную башню).
"Еще надо взять Богоявленку, поселок северо-западнее Водяного. Если потом от Богоявленки с одной стороны и контролируемой нами Пречистовки с другой ударить на Новоукраинку, то всё, котел замкнется. Чтобы этого не произошло, ВСУ надо уходить из Угледара.
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
30 августа, 20:58
Украинский фронт в ДНР разваливается: Карловка наша! Селидово освобождено на две третиДонецкий волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о значении освобождения Карловки, и о том, какие опасности ждут российскую армию, когда она начнет штурм Покровска
Из Пречистовки наши ударили на поселок Золотая Нива. После нее, видимо, ударят на Большую Новоселовку. Если возьмем ее, то весь Времьевский выступ (села Времьевка, Новодонецкое, Новомайорское, Макаровка, Нескучное), который перешел под контроль ВСУ в прошлом году во время "контрнаступа", будет в полуокружении. У украинцев тоже будет выбор: либо отойти, либо окружение, либо плен, либо смерть", - уверен Матюшин.
В Селидово идут городские бои. Командование ВСУ, перекинув в город резервы, смогло задержать его освобождение. Правда, городская больница перешла под российский контроль.
На том, что осталось от Авдеевского фронта, также есть продвижение. После освобождения Невельского выбитые оттуда украинские части смогли уйти к Желанному-1.
В Торецке идут бои. Российскими подразделениями взят украинский укреп в школе N1. А под Часов Яром украинцы ушли из-под Клещеевки, переправившись через канал "Северский Донец-Донбасс".
Читайте также интервью Александра Чаленко с командиром расчета БПЛА: Позывной "Биркин": FPV-дронами разнес все блиндажи врага. В итоге штурм позиций ВСУ обошелся без потерь
 
СелидовоУгледарДнепропетровская областьАлександр "Варяг" МатюшинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныПокровск/КрасноармейскАлександр ЧаленкоЭксклюзив
 
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