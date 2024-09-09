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Отлов людей с использованием новых технологий. Украинские эксперты опасаются, что войну уже не остановить

Отлов людей с использованием новых технологий. Украинские эксперты опасаются, что войну уже не остановить - 09.09.2024 Украина.ру

Отлов людей с использованием новых технологий. Украинские эксперты опасаются, что войну уже не остановить

На Украине думают над тем, как расплачиваться с военными, обсуждают ход "земобилизации" и планируют дальнейшее снижение мобилизационного возраста. Народ отвечает поджогами автомобилей тэцекашников

2024-09-09T07:51

2024-09-09T07:51

2024-09-09T10:12

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олег царев

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Заговорили о нехватке средств на ВСУ. Депутат Верховной рады Роксолана Пидласа в эфире единого телемарафона заявила, что нет денег даже на положенные выплаты военным. По её словам, эти деньги пошли на закупку оружия, потому что США несколько месяцев тянули с передачей военных пакетов.Комментируя это заявление, экс-депутат Рады Олег Царев написал в своем телеграм-канале, что он ранее разбирал этот вопрос. Он отмечал, в частности, что "в данных украинского Минфина рост расходов не виден, напротив, на обеспечение армии в этом году затрачено гораздо меньше, чем год назад".При этом, по мнению политика, "армия снабжалась как минимум не хуже, чем год назад, просто с поставщиками расплачивались гораздо хуже". А теперь, когда кризис платежей стал угрожающим, появился план решить проблему, увеличив расходы бюджета. Отсюда и все эти заявления.Обсуждают и новости "земобилизации". Народ так "рвется" в армию, что украинским властям приходится внедрять в процесс отлова людей новейшие технологии. Так, на некоторых машинах ТЦК установлены средства РЭБ, чтобы насильно мобилизованные не могли позвонить, заявил депутат Верховной рады Сергей Евтушок."Таким образом, о своем задержании человек не сможет сообщить ни родственникам, ни адвокатам", — отмечает телеграм-канал "Наблюдатель". И добавляет, ссылаясь на слова нардепа, что "человек после мобилизации может уже на следующее утро оказаться на полигоне".Об адвокатах тут говорится не просто так. Ведь как теперь проходит мобилизация? Об этом говорит, например, видеозапись камеры наблюдения, установленной на одном из домов в Харькове. Видно, что тэцекашник просто избивает прохожего."С такими методами набора новобранцы уже к ВВК (военно-врачебная комиссия. — Ред.) теряют часть здоровья. Кризис человеческого ресурса на фронте якобы оправдывает отлов, но на деле это издевательство над людьми, о наличии какого желания воевать за страну может идти речь после этого? Деморализация еще на этапе мобилизации омрачает перспективы потенциального солдата, который скорее сдастся в плен, чем будет защищать власть, которая позволила такую мобилизацию", — комментирует "Наблюдатель".По данным авторов канала, "командование ВСУ на фоне неудач и отступления в Донбассе регулярно сталкивается с критикой из-за того, что подразделения на передовой недостаточно укомплектованы и не могут быть отведены на отдых. Поэтому в последнее время темпы мобилизации пытаются нарастить, что выливается в конфликты военкомов с гражданами, в том числе приводящие к смерти последних".Внутри страны нарастает стихийный протест против методов ТЦК. Как отмечает в своем телеграм-канале украинский политический блогер и публицист, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко, "на Украине появился новый тип уличной подсветки — горящий бус военных".Но пока режим достаточно силен для того, чтобы подавлять сопротивление. Киев продолжает гнуть свою линию. Телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в ОП пишет, что мобилизация украинцев с 20 лет планируется с начала 2025 года, уже сейчас Минобороны разрабатывает законодательную базу под этот процесс."На данный момент ТЦК покрывают только 30–40% плана Генштаба, а потери ВСУ на фронте сейчас самые большие за время войны, из-за Курской операции и обвала фронта на Покровском направлении", — отмечает канал.А что на фронте? Положение ВСУ таково, что Киеву надо остановиться, считает экс-депутат Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*. Он в очередной раз выразил опасение, что продолжение конфликта станет гибельным для Украины (для киевского режима. — Ред.)."Нам придется заморозить войну, иначе мы потеряем страну и рискуем потерять народ, нацию. Нам надо остановить войну, потому что по состоянию на сегодня это все может очень катастрофически для нас закончиться", — заявил он в эфире одного из ютуб-каналов. И добавил, что это не только его мнение, но и мнение тех, кто сейчас воюет, кто видит проблемы на поле боя, мнение людей, "которые не сидят в бункерах где-то, как картонные генералы, а которые сидят в окопах".Политик подчеркнул, что с заморозкой нельзя тянуть, поскольку "может наступить момент, когда уже говорить об остановке войны будет невозможно".* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в статье Дмитрия Ковалевича "Зеленский хочет втянуть НАТО в войну с Россией. Украинские эксперты и военные о целях курской авантюры".

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Сергей Зуев

украина, донбасс, киев, олег царев, игорь мосийчук, дмитрий ковалевич, вооруженные силы украины, верховная рада, рада, эксклюзив