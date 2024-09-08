Русские вывели из-под "дружеского огня": военкор рассказал, как трое морпехов пленили семерых всушников - 08.09.2024 Украина.ру
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Русские вывели из-под "дружеского огня": военкор рассказал, как трое морпехов пленили семерых всушников
Русские вывели из-под "дружеского огня": военкор рассказал, как трое морпехов пленили семерых всушников - 08.09.2024 Украина.ру
Русские вывели из-под "дружеского огня": военкор рассказал, как трое морпехов пленили семерых всушников
Двое суток в одном подвале провели трое морпехов из 810-й бригады Черноморского флота и семеро военнослужащих украинской армии, сдавшихся в плен. С ними бойцы ВС РФ делили сухпайки, пока укрытие русских и украинцев накрывал "дружеский огонь" ВСУ, сообщил военкор Александр Коц
2024-09-08T16:57
2024-09-08T17:09
новости
россия
курская область
александр коц
вооруженные силы украины
черноморский флот
военнопленные
сво
всу
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Он пообщался с теперь уже бывшими военнослужащими украинской армии. Ими оказались заключенные, которые поддались на уговоры рекрутов - мол, те вместо тюрьмы, вступив в армию, будут сидеть в обороне в Харьковской области. На деле же, после двух недель обучения новоиспеченных солдат отправили на российское приграничье. В Курской области новобранцы должны были прикрывать отход спецназовцев ВСУ, однако очередной из обстрелов оказался слишком интенсивным. Украинские военные намеренно стреляли по своим же сослуживцам в то время когда там уже были русские солдаты. Несмотря на численное преимущество, всушники сразу сдались в плен. Никто из тех, кому российские военные спасли жизнь, обратно на Украину не собираются. Говорят, добровольцы для службы в армии, закончились давно. С другой стороны, солдаты были удивлены такиму отношению - никаких пыток со стороны россиян, как обещали украинские СМИ, не последовало.Напомним, российские специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) разработали гуманитарный радиоканал 149.200 "Волга". Он предназначен для военных ВСУ, которые хотят сдаться в плен. Вызвав "Волгу", солдаты украинской армии получают инструкции, что делать, чтобы выжить.Читайте подробнее о том, надо ли ждать освобождения Курской области для наступления в Донбассе в интервью военно-политического обозревателя Михаила Онуфриенко на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, александр коц, вооруженные силы украины, черноморский флот, военнопленные, сво, всу
Новости, Россия, Курская область, Александр Коц, Вооруженные силы Украины, Черноморский флот, военнопленные, СВО, ВСУ

Русские вывели из-под "дружеского огня": военкор рассказал, как трое морпехов пленили семерых всушников

16:57 08.09.2024 (обновлено: 17:09 08.09.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraineвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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Двое суток в одном подвале провели трое морпехов из 810-й бригады Черноморского флота и семеро военнослужащих украинской армии, сдавшихся в плен. С ними бойцы ВС РФ делили сухпайки, пока укрытие русских и украинцев накрывал "дружеский огонь" ВСУ, сообщил военкор Александр Коц
Он пообщался с теперь уже бывшими военнослужащими украинской армии. Ими оказались заключенные, которые поддались на уговоры рекрутов - мол, те вместо тюрьмы, вступив в армию, будут сидеть в обороне в Харьковской области. На деле же, после двух недель обучения новоиспеченных солдат отправили на российское приграничье.
В Курской области новобранцы должны были прикрывать отход спецназовцев ВСУ, однако очередной из обстрелов оказался слишком интенсивным.
"Старший говорит, давайте в подвал все. А сам с тремя бойцами просто испарился куда-то. Нас осталось семеро. Мы посидели минут 10, влетела эфпивишка (дрон-камикадзе — Ред.), двоих наших ранило... Мы прикрыли дверь, попытались по рации связаться с командиром группы. Тот сделал вид, что нас не понимает. Просидели в подвале пару часов. Потом услышали во дворе шаги. Это были русские военные", - приводит цитату солдата ВСУ "Комсомольская правда".
Украинские военные намеренно стреляли по своим же сослуживцам в то время когда там уже были русские солдаты. Несмотря на численное преимущество, всушники сразу сдались в плен.
"Мы не собирались воевать...И мы были в одном положении. Сидели двое суток, пока наша арта била по погребу. (…) Когда вышли из первого погреба через двое суток, не узнали деревню - одни руины. На утро пришли ребята, накормили перед эвакуацией и вывели в соседнее село", - рассказал военнопленный.
Никто из тех, кому российские военные спасли жизнь, обратно на Украину не собираются. Говорят, добровольцы для службы в армии, закончились давно. С другой стороны, солдаты были удивлены такиму отношению - никаких пыток со стороны россиян, как обещали украинские СМИ, не последовало.
Напомним, российские специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) разработали гуманитарный радиоканал 149.200 "Волга". Он предназначен для военных ВСУ, которые хотят сдаться в плен. Вызвав "Волгу", солдаты украинской армии получают инструкции, что делать, чтобы выжить.
Читайте подробнее о том, надо ли ждать освобождения Курской области для наступления в Донбассе в интервью военно-политического обозревателя Михаила Онуфриенко на сайте Украина.ру.
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
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НовостиРоссияКурская областьАлександр КоцВооруженные силы УкраиныЧерноморский флотвоеннопленныеСВОВСУ
 
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