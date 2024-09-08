https://ukraina.ru/20240908/1057310059.html

Русские вывели из-под "дружеского огня": военкор рассказал, как трое морпехов пленили семерых всушников

Русские вывели из-под "дружеского огня": военкор рассказал, как трое морпехов пленили семерых всушников - 08.09.2024 Украина.ру

Русские вывели из-под "дружеского огня": военкор рассказал, как трое морпехов пленили семерых всушников

Двое суток в одном подвале провели трое морпехов из 810-й бригады Черноморского флота и семеро военнослужащих украинской армии, сдавшихся в плен. С ними бойцы ВС РФ делили сухпайки, пока укрытие русских и украинцев накрывал "дружеский огонь" ВСУ, сообщил военкор Александр Коц

2024-09-08T16:57

2024-09-08T16:57

2024-09-08T17:09

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Он пообщался с теперь уже бывшими военнослужащими украинской армии. Ими оказались заключенные, которые поддались на уговоры рекрутов - мол, те вместо тюрьмы, вступив в армию, будут сидеть в обороне в Харьковской области. На деле же, после двух недель обучения новоиспеченных солдат отправили на российское приграничье. В Курской области новобранцы должны были прикрывать отход спецназовцев ВСУ, однако очередной из обстрелов оказался слишком интенсивным. Украинские военные намеренно стреляли по своим же сослуживцам в то время когда там уже были русские солдаты. Несмотря на численное преимущество, всушники сразу сдались в плен. Никто из тех, кому российские военные спасли жизнь, обратно на Украину не собираются. Говорят, добровольцы для службы в армии, закончились давно. С другой стороны, солдаты были удивлены такиму отношению - никаких пыток со стороны россиян, как обещали украинские СМИ, не последовало.Напомним, российские специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) разработали гуманитарный радиоканал 149.200 "Волга". Он предназначен для военных ВСУ, которые хотят сдаться в плен. Вызвав "Волгу", солдаты украинской армии получают инструкции, что делать, чтобы выжить.Читайте подробнее о том, надо ли ждать освобождения Курской области для наступления в Донбассе в интервью военно-политического обозревателя Михаила Онуфриенко на сайте Украина.ру.

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новости, россия, курская область, александр коц, вооруженные силы украины, черноморский флот, военнопленные, сво, всу