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ВСУ победили сельхозживотных в Курской области с помощью немецких мин

ВСУ победили сельхозживотных в Курской области с помощью немецких мин - 08.09.2024 Украина.ру

ВСУ победили сельхозживотных в Курской области с помощью немецких мин

Украинская армия дистанционно заминировала поселок Нижний Мордок в Курской области. В результате самоподрыва, который произошел автоматически на четвертые сутки после установки мин, пострадали местные сельскохозяйственные животные, сообщил командир одного из подразделений 14-го армейского корпуса ВС РФ с позывным Лазарь

2024-09-08T16:12

2024-09-08T16:12

2024-09-08T16:15

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Всего в течение десяти минут российские бойцы услышали не менее 70 взрывов. Каждая из таких немецких мин имеет осколочный элемент, или как ее назвал командир, "рубаху". По его словам, солдаты осмотрели остановку, возле которой произошел подрыв, и обнаружили на строении многочисленные повреждения. По данным на начало года ФРГ суммарно потратила 30 миллиардов евро на военную поддержку Украины. Читайте подробнее о том, чего добивается Украина в Курской области в интервью советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александра Казакова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240908/1057192758.html

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новости, украина, курская область, сво, спецоперация, наступление, всу, вс рф