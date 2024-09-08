ВСУ победили сельхозживотных в Курской области с помощью немецких мин
16:12 08.09.2024 (обновлено: 16:15 08.09.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Украинская армия дистанционно заминировала поселок Нижний Мордок в Курской области. В результате самоподрыва, который произошел автоматически на четвертые сутки после установки мин, пострадали местные сельскохозяйственные животные, сообщил командир одного из подразделений 14-го армейского корпуса ВС РФ с позывным Лазарь
"В Нижнем Мордоке украинские подразделения заминировали дистанционно весь поселок (противотанковыми минами. — Прим. ред.) иностранного производства, мины немецкие противоднищевые с антеннами...Из местных жителей никто не пострадал, кроме живности — три коня и стадо баранов", - сказал военный в интервью РИА Новости.
Всего в течение десяти минут российские бойцы услышали не менее 70 взрывов. Каждая из таких немецких мин имеет осколочный элемент, или как ее назвал командир, "рубаху".
По его словам, солдаты осмотрели остановку, возле которой произошел подрыв, и обнаружили на строении многочисленные повреждения.
По данным на начало года ФРГ суммарно потратила 30 миллиардов евро на военную поддержку Украины.
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