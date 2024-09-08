ВСУ победили сельхозживотных в Курской области с помощью немецких мин - 08.09.2024 Украина.ру
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ВСУ победили сельхозживотных в Курской области с помощью немецких мин
ВСУ победили сельхозживотных в Курской области с помощью немецких мин - 08.09.2024 Украина.ру
ВСУ победили сельхозживотных в Курской области с помощью немецких мин
Украинская армия дистанционно заминировала поселок Нижний Мордок в Курской области. В результате самоподрыва, который произошел автоматически на четвертые сутки после установки мин, пострадали местные сельскохозяйственные животные, сообщил командир одного из подразделений 14-го армейского корпуса ВС РФ с позывным Лазарь
2024-09-08T16:12
2024-09-08T16:15
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Всего в течение десяти минут российские бойцы услышали не менее 70 взрывов. Каждая из таких немецких мин имеет осколочный элемент, или как ее назвал командир, "рубаху". По его словам, солдаты осмотрели остановку, возле которой произошел подрыв, и обнаружили на строении многочисленные повреждения. По данным на начало года ФРГ суммарно потратила 30 миллиардов евро на военную поддержку Украины. Читайте подробнее о том, чего добивается Украина в Курской области в интервью советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александра Казакова на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240908/1057192758.html
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новости, украина, курская область, сво, спецоперация, наступление, всу, вс рф
Новости, Украина, Курская область, СВО, Спецоперация, наступление, ВСУ, ВС РФ

ВСУ победили сельхозживотных в Курской области с помощью немецких мин

16:12 08.09.2024 (обновлено: 16:15 08.09.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Украинская армия дистанционно заминировала поселок Нижний Мордок в Курской области. В результате самоподрыва, который произошел автоматически на четвертые сутки после установки мин, пострадали местные сельскохозяйственные животные, сообщил командир одного из подразделений 14-го армейского корпуса ВС РФ с позывным Лазарь
"В Нижнем Мордоке украинские подразделения заминировали дистанционно весь поселок (противотанковыми минами. — Прим. ред.) иностранного производства, мины немецкие противоднищевые с антеннами...Из местных жителей никто не пострадал, кроме живности — три коня и стадо баранов", - сказал военный в интервью РИА Новости.
Всего в течение десяти минут российские бойцы услышали не менее 70 взрывов. Каждая из таких немецких мин имеет осколочный элемент, или как ее назвал командир, "рубаху".
По его словам, солдаты осмотрели остановку, возле которой произошел подрыв, и обнаружили на строении многочисленные повреждения.
По данным на начало года ФРГ суммарно потратила 30 миллиардов евро на военную поддержку Украины.
Читайте подробнее о том, чего добивается Украина в Курской области в интервью советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александра Казакова на сайте Украина.ру.
Обучение тактической медицине штурмовых подразделений ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
09:10
Эксперт назвал два сценария действий ВС РФ под КурскомВ настоящий момент есть два сценария, по которым может действовать российская армия в ходе ликвидации вторжения ВСУ на территорию Курской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
 
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Заголовок открываемого материала
16:12ВСУ победили сельхозживотных в Курской области с помощью немецких мин
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