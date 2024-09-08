https://ukraina.ru/20240908/1057190695.html

"Чистое обезьянничанье": эксперт о том, чего добивается Украина в Курской области

"Чистое обезьянничанье": эксперт о том, чего добивается Украина в Курской области - 08.09.2024 Украина.ру

"Чистое обезьянничанье": эксперт о том, чего добивается Украина в Курской области

Украинская армия пытается операцией в Курской области скопировать действия ВС РФ при наступлении в под Харьковом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2024-09-08T08:50

2024-09-08T08:50

2024-09-08T08:50

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украина.ру

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Когда ВСУ начали прорыв границы в Курской области группировкой в 200 человек при поддержке бронетехники, российские военные посчитали это прорывом крупной ДРГ. Это было похоже на диверсионные рейды в Белгородскую область. А потом уже появились признаки, отличавшие курскую операцию от белгородской, рассказал Казаков.Когда мы увидели вражескую инженерную технику, когда ВСУ расширили коридор для вторжения и когда мы увидели количество их личного состава, стало понятно, что цели и задачи этой операции будут не медийными, отметил он."Я сразу не поверил, что они хотят захватить Курчатов вместе с АЭС. Им бы просто не дали это сделать. Украина просто-напросто обезьянничала, пытаясь отзеркалить наши действия под Волчанском", - заявил Казаков.По его словам, тогда тоже многие говорили, что мы ударим на Харьков и в тыл Купянской группировке, но мы никуда не пошли. Мы зашли, создали плацдарм и оттянули на себя максимальное количество резервов ВСУ. В Волчанске уже шли городские бои, а наша техника уже строила за Волчанском оборонительные линии. Не впереди, а за спиной. Мы обозначили этот плацдарм и вытащили туда множество вражеских резервов, объяснил собеседник издания.Теперь Украина признается, что хотела сделать то же самое. Зайти в Курскую область, маневренными группами обозначить территорию вторжения, окопаться, создать плацдарм и вытащить наши резервы с Донбасса и Запорожья на себя, заявил эксперт.Это "чистое обезьянничанье", сказал он. Только обезьяна отличается от человека тем, что она не способна прогнозировать и логически мыслить, подытожил Казаков.Подробнее о ситуации в Курской области - в интервью Александра Казакова изданию Украина.ру Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения".

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новости, курская область, украина, александр казаков, россия, харьков, вооруженные силы украины, украинская армия, украина.ру