https://ukraina.ru/20240908/1057190695.html
"Чистое обезьянничанье": эксперт о том, чего добивается Украина в Курской области
"Чистое обезьянничанье": эксперт о том, чего добивается Украина в Курской области - 08.09.2024 Украина.ру
"Чистое обезьянничанье": эксперт о том, чего добивается Украина в Курской области
Украинская армия пытается операцией в Курской области скопировать действия ВС РФ при наступлении в под Харьковом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2024-09-08T08:50
2024-09-08T08:50
2024-09-08T08:50
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курская область
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Когда ВСУ начали прорыв границы в Курской области группировкой в 200 человек при поддержке бронетехники, российские военные посчитали это прорывом крупной ДРГ. Это было похоже на диверсионные рейды в Белгородскую область. А потом уже появились признаки, отличавшие курскую операцию от белгородской, рассказал Казаков.Когда мы увидели вражескую инженерную технику, когда ВСУ расширили коридор для вторжения и когда мы увидели количество их личного состава, стало понятно, что цели и задачи этой операции будут не медийными, отметил он."Я сразу не поверил, что они хотят захватить Курчатов вместе с АЭС. Им бы просто не дали это сделать. Украина просто-напросто обезьянничала, пытаясь отзеркалить наши действия под Волчанском", - заявил Казаков.По его словам, тогда тоже многие говорили, что мы ударим на Харьков и в тыл Купянской группировке, но мы никуда не пошли. Мы зашли, создали плацдарм и оттянули на себя максимальное количество резервов ВСУ. В Волчанске уже шли городские бои, а наша техника уже строила за Волчанском оборонительные линии. Не впереди, а за спиной. Мы обозначили этот плацдарм и вытащили туда множество вражеских резервов, объяснил собеседник издания.Теперь Украина признается, что хотела сделать то же самое. Зайти в Курскую область, маневренными группами обозначить территорию вторжения, окопаться, создать плацдарм и вытащить наши резервы с Донбасса и Запорожья на себя, заявил эксперт.Это "чистое обезьянничанье", сказал он. Только обезьяна отличается от человека тем, что она не способна прогнозировать и логически мыслить, подытожил Казаков.Подробнее о ситуации в Курской области - в интервью Александра Казакова изданию Украина.ру Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, украина, александр казаков, россия, харьков, вооруженные силы украины, украинская армия, украина.ру
Новости, Курская область, Украина, Александр Казаков, Россия, Харьков, Вооруженные силы Украины, украинская армия, Украина.ру
"Чистое обезьянничанье": эксперт о том, чего добивается Украина в Курской области
Украинская армия пытается операцией в Курской области скопировать действия ВС РФ при наступлении в под Харьковом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Когда ВСУ начали прорыв границы в Курской области группировкой в 200 человек при поддержке бронетехники, российские военные посчитали это прорывом крупной ДРГ. Это было похоже на диверсионные рейды в Белгородскую область. А потом уже появились признаки, отличавшие курскую операцию от белгородской, рассказал Казаков.
Когда мы увидели вражескую инженерную технику, когда ВСУ расширили коридор для вторжения и когда мы увидели количество их личного состава, стало понятно, что цели и задачи этой операции будут не медийными, отметил он.
"Я сразу не поверил, что они хотят захватить Курчатов вместе с АЭС. Им бы просто не дали это сделать. Украина просто-напросто обезьянничала, пытаясь отзеркалить наши действия под Волчанском", - заявил Казаков.
По его словам, тогда тоже многие говорили, что мы ударим на Харьков и в тыл Купянской группировке, но мы никуда не пошли. Мы зашли, создали плацдарм и оттянули на себя максимальное количество резервов ВСУ. В Волчанске уже шли городские бои, а наша техника уже строила за Волчанском оборонительные линии. Не впереди, а за спиной. Мы обозначили этот плацдарм и вытащили туда множество вражеских резервов, объяснил собеседник издания.
Теперь Украина признается, что хотела сделать то же самое. Зайти в Курскую область, маневренными группами обозначить территорию вторжения, окопаться, создать плацдарм и вытащить наши резервы с Донбасса и Запорожья на себя, заявил эксперт.
Это "чистое обезьянничанье", сказал он. Только обезьяна отличается от человека тем, что она не способна прогнозировать и логически мыслить, подытожил Казаков.
Подробнее о ситуации в Курской области - в интервью Александра Казакова изданию Украина.ру Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения".