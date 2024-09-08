https://ukraina.ru/20240908/1057309506.html

Песков: России еще многое предстоит сделать для победы

Песков: России еще многое предстоит сделать для победы - 08.09.2024 Украина.ру

Песков: России еще многое предстоит сделать для победы

Для победы в специальной военной операции стране еще многое предстоит сделать, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщение командира спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинова

2024-09-08T15:02

2024-09-08T15:02

2024-09-08T15:05

новости

россия

дмитрий песков

сво

победа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/19/1056467654_0:137:3071:1864_1920x0_80_0_0_aa95197b84d00bc3e8cd13a84299a018.jpg.webp

Накануне он сказал, что Россия уже одержала победу в специальной военной операции, но новая задача жителей страны состоит в том, чтобы объединиться и стать одной большой семьей, готовой к будущим вызовам. Ранее пресс-секретарь президента РФ утвердительно ответил на вопрос, хватит ли у России сил и средств, чтобы отразить атаки украинской армии и выдавить ее из российской приграничной территории.Подробнее о том, почему одной Украиной дело может и не закончиться смотрите в интервью политолога Ростислава Ищенко на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240906/1057287385.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, дмитрий песков, сво, победа