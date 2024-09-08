https://ukraina.ru/20240908/1057309506.html
Песков: России еще многое предстоит сделать для победы
Песков: России еще многое предстоит сделать для победы - 08.09.2024 Украина.ру
Песков: России еще многое предстоит сделать для победы
Для победы в специальной военной операции стране еще многое предстоит сделать, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщение командира спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинова
2024-09-08T15:02
2024-09-08T15:02
2024-09-08T15:05
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Накануне он сказал, что Россия уже одержала победу в специальной военной операции, но новая задача жителей страны состоит в том, чтобы объединиться и стать одной большой семьей, готовой к будущим вызовам. Ранее пресс-секретарь президента РФ утвердительно ответил на вопрос, хватит ли у России сил и средств, чтобы отразить атаки украинской армии и выдавить ее из российской приграничной территории.Подробнее о том, почему одной Украиной дело может и не закончиться смотрите в интервью политолога Ростислава Ищенко на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240906/1057287385.html
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новости, россия, дмитрий песков, сво, победа
Новости, Россия, Дмитрий Песков, СВО, победа
Песков: России еще многое предстоит сделать для победы
15:02 08.09.2024 (обновлено: 15:05 08.09.2024)
Для победы в специальной военной операции стране еще многое предстоит сделать, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщение командира спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинова