Песков: России еще многое предстоит сделать для победы - 08.09.2024 Украина.ру
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Песков: России еще многое предстоит сделать для победы
Песков: России еще многое предстоит сделать для победы - 08.09.2024 Украина.ру
Песков: России еще многое предстоит сделать для победы
Для победы в специальной военной операции стране еще многое предстоит сделать, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщение командира спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинова
2024-09-08T15:02
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новости
россия
дмитрий песков
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победа
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Накануне он сказал, что Россия уже одержала победу в специальной военной операции, но новая задача жителей страны состоит в том, чтобы объединиться и стать одной большой семьей, готовой к будущим вызовам. Ранее пресс-секретарь президента РФ утвердительно ответил на вопрос, хватит ли у России сил и средств, чтобы отразить атаки украинской армии и выдавить ее из российской приграничной территории.Подробнее о том, почему одной Украиной дело может и не закончиться смотрите в интервью политолога Ростислава Ищенко на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240906/1057287385.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, дмитрий песков, сво, победа
Новости, Россия, Дмитрий Песков, СВО, победа

Песков: России еще многое предстоит сделать для победы

15:02 08.09.2024 (обновлено: 15:05 08.09.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Для победы в специальной военной операции стране еще многое предстоит сделать, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщение командира спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинова
Накануне он сказал, что Россия уже одержала победу в специальной военной операции, но новая задача жителей страны состоит в том, чтобы объединиться и стать одной большой семьей, готовой к будущим вызовам.
"(Для победы - Ред.) еще многое предстоит сделать", - подчеркнул Песков, передает РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента РФ утвердительно ответил на вопрос, хватит ли у России сил и средств, чтобы отразить атаки украинской армии и выдавить ее из российской приграничной территории.
Подробнее о том, почему одной Украиной дело может и не закончиться смотрите в интервью политолога Ростислава Ищенко на сайте Украина.ру.
Украинское досье
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Украинское досье. Третья осень СВО: перспективы победы Напряжение на всех фронтах СВО и в Курском приграничье нарастает, но уже многие военные аналитики с обеих сторон конфликта предсказывают скорое истощение украинских ресурсов и западной помощи Киеву.
 
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