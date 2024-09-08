Военные немецкие корабли, нарушившие предупреждение КНР, спровоцируют скандал - Spiegel
14:46 08.09.2024 (обновлено: 14:48 08.09.2024)
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза и Германии у здания Рейхстага в Берлине.
Немецкий фрегат "Баден-Вюртемберг" и корабль военной поддержки "Франкфурт-на-Майне" намерены этой осенью пересечь Тайваньский пролив, невзирая на запрет Пекина. Такое решение может спровоцировать "дипломатический диспут", передает издание Spiegel, ссылаясь на свои источники
"Несмотря на предупреждения Пекина, фрегат "Баден-Вюртемберг" и корабль военной поддержки "Франкфурт-на-Майне" пройдут через Тайваньский пролив по маршруту из Южной Кореи в Джакарту в середине сентября. Согласно международному праву, пролив подлежит свободному судоходству", - пишет СМИ.
К возможным последствиям в виде споров с Китаем в Берлине готовы, уточняет издание. Этим объясняется и отсутствие намерений извещать Пекин о своей миссии. Уточняется, что сегодня корабли находятся в Индо-Тихоокеанском регионе.
Напомним, в 2022 году официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил о том, что Тайваньский пролив не является "международными водами". Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих сохранить дипломатические отношения с КНР. Германия присоединяется к США и другим западным странам в игнорировании позиции Китая.
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