Военные немецкие корабли, нарушившие предупреждение КНР, спровоцируют скандал - Spiegel - 08.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240908/1057309371.html
Военные немецкие корабли, нарушившие предупреждение КНР, спровоцируют скандал - Spiegel
Военные немецкие корабли, нарушившие предупреждение КНР, спровоцируют скандал - Spiegel - 08.09.2024 Украина.ру
Военные немецкие корабли, нарушившие предупреждение КНР, спровоцируют скандал - Spiegel
Немецкий фрегат "Баден-Вюртемберг" и корабль военной поддержки "Франкфурт-на-Майне" намерены этой осенью пересечь Тайваньский пролив, невзирая на запрет Пекина. Такое решение может спровоцировать "дипломатический диспут", передает издание Spiegel, ссылаясь на свои источники
2024-09-08T14:46
2024-09-08T14:48
новости
китай
пекин
тайвань
германия
фрг
дипломатические отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1a/1047560271_0:231:2888:1856_1920x0_80_0_0_ff22af91c893b406d461f95407d3ff2e.jpg
К возможным последствиям в виде споров с Китаем в Берлине готовы, уточняет издание. Этим объясняется и отсутствие намерений извещать Пекин о своей миссии. Уточняется, что сегодня корабли находятся в Индо-Тихоокеанском регионе. Напомним, в 2022 году официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил о том, что Тайваньский пролив не является "международными водами". Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих сохранить дипломатические отношения с КНР. Германия присоединяется к США и другим западным странам в игнорировании позиции Китая.Подробнее о том, почему США не смогли сделать из Тайваня Украину, поэтому готовят против Китая нового камикадзе читайте в интервью руководителя экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрия Тавровского на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240501/1054831863.html
китай
пекин
тайвань
германия
фрг
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1a/1047560271_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_3b31b9d5c639044cbccfdebc73b0d76c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, китай, пекин, тайвань, германия, фрг, дипломатические отношения
Новости, Китай, Пекин, Тайвань, Германия, ФРГ, дипломатические отношения

Военные немецкие корабли, нарушившие предупреждение КНР, спровоцируют скандал - Spiegel

14:46 08.09.2024 (обновлено: 14:48 08.09.2024)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза и Германии у здания Рейхстага в Берлине.
Флаги Евросоюза и Германии у здания Рейхстага в Берлине. - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
Немецкий фрегат "Баден-Вюртемберг" и корабль военной поддержки "Франкфурт-на-Майне" намерены этой осенью пересечь Тайваньский пролив, невзирая на запрет Пекина. Такое решение может спровоцировать "дипломатический диспут", передает издание Spiegel, ссылаясь на свои источники
"Несмотря на предупреждения Пекина, фрегат "Баден-Вюртемберг" и корабль военной поддержки "Франкфурт-на-Майне" пройдут через Тайваньский пролив по маршруту из Южной Кореи в Джакарту в середине сентября. Согласно международному праву, пролив подлежит свободному судоходству", - пишет СМИ.
К возможным последствиям в виде споров с Китаем в Берлине готовы, уточняет издание. Этим объясняется и отсутствие намерений извещать Пекин о своей миссии. Уточняется, что сегодня корабли находятся в Индо-Тихоокеанском регионе.
Напомним, в 2022 году официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил о том, что Тайваньский пролив не является "международными водами". Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих сохранить дипломатические отношения с КНР. Германия присоединяется к США и другим западным странам в игнорировании позиции Китая.
Подробнее о том, почему США не смогли сделать из Тайваня Украину, поэтому готовят против Китая нового камикадзе читайте в интервью руководителя экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрия Тавровского на сайте Украина.ру.
Цыплаков - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
1 мая, 14:06
В каком случае Китай высадится на Тайване? Цыплаков о сценариях конфликта, планах США и шагах РоссииПрофессор факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Сергей Цыплаков в эфире Украина.ру проанализировал отношения России и КНР, а также спрогнозировал сценарии эскалации конфликта на Тайване:
 
НовостиКитайПекинТайваньГерманияФРГдипломатические отношения
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:12ВСУ победили сельхозживотных в Курской области с помощью немецких мин
15:42СМИ назвали имена украинских офицеров, погибших в результате удара "Искандером"
15:02Песков: России еще многое предстоит сделать для победы
14:46Военные немецкие корабли, нарушившие предупреждение КНР, спровоцируют скандал - Spiegel
14:09"Ересь": Фанар раскритиковал идею Русского мира РПЦ
14:05Спасти рядового украинца. Почему Запад и особенно США не хотят победы Украины
13:33Россия вошла в топ-20 стран мира по доступности мяса
13:05Будьте осторожны, ЭТА Украина.ру - подделка: о фейковых аккаунтах в ТГ и на YouTube - Кеворкян
13:02Экс-морпех США оценил перспективы ВСУ в контексте стремительного продвижения ВС РФ в Донбассе
12:36Харрис заручилась поддержкой одного из самых влиятельных республиканцев
12:00"Вокруг Булгакова": Иуда из Кириафа
11:44В Турции раскритиковали санкции ЕС против российских СМИ
11:05Шеф ЦРУ назвал ожидаемую в США дату использования Россией ядерного оружия
10:44CNN сообщил о новом чудовищном оружии ВСУ, изобретенном нацистами
10:01"Частенько давали леща": военкор Сладков рассказал, за что на него заводили уголовное дело
09:40"Чрезвычайно тупой, лилипут и клоун, биологический мусор". Кто на Украине так называл Зеленского
09:35В Великобритании Зеленскому нашли замену. Украинские эксперты утверждают, что армия ненавидит президента
09:30Западная Украина за минувшую неделю: Смена губернатора в Закарпатье и скандалы, связанные с ветеранами
09:22Подозреваемым в поставках некачественных сухпайков для МО РФ предъявили обвинения
09:20Ростислав Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов
Лента новостейМолния