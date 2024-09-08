https://ukraina.ru/20240908/1057309371.html

Военные немецкие корабли, нарушившие предупреждение КНР, спровоцируют скандал - Spiegel

Военные немецкие корабли, нарушившие предупреждение КНР, спровоцируют скандал - Spiegel - 08.09.2024 Украина.ру

Военные немецкие корабли, нарушившие предупреждение КНР, спровоцируют скандал - Spiegel

Немецкий фрегат "Баден-Вюртемберг" и корабль военной поддержки "Франкфурт-на-Майне" намерены этой осенью пересечь Тайваньский пролив, невзирая на запрет Пекина. Такое решение может спровоцировать "дипломатический диспут", передает издание Spiegel, ссылаясь на свои источники

2024-09-08T14:46

2024-09-08T14:46

2024-09-08T14:48

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К возможным последствиям в виде споров с Китаем в Берлине готовы, уточняет издание. Этим объясняется и отсутствие намерений извещать Пекин о своей миссии. Уточняется, что сегодня корабли находятся в Индо-Тихоокеанском регионе. Напомним, в 2022 году официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил о том, что Тайваньский пролив не является "международными водами". Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих сохранить дипломатические отношения с КНР. Германия присоединяется к США и другим западным странам в игнорировании позиции Китая.Подробнее о том, почему США не смогли сделать из Тайваня Украину, поэтому готовят против Китая нового камикадзе читайте в интервью руководителя экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрия Тавровского на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240501/1054831863.html

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новости, китай, пекин, тайвань, германия, фрг, дипломатические отношения