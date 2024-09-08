https://ukraina.ru/20240908/1057306456.html

CNN сообщил о новом чудовищном оружии ВСУ, изобретенном нацистами

CNN сообщил о новом чудовищном оружии ВСУ, изобретенном нацистами - 08.09.2024 Украина.ру

CNN сообщил о новом чудовищном оружии ВСУ, изобретенном нацистами

Украинская армия начала перенимать не только идеологический, но и технологический опыт нацистов. В зоне спецоперации солдаты ВСУ теперь используют дроны-выжигатели, которые были изобретены в Германии в конце XIX века и активно использовалась немцами в Первой и Второй мировых войнах, передает телеканал CNN

2024-09-08T10:44

2024-09-08T10:44

2024-09-08T10:47

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Видео с использованием такого оружия ранее опубликовало Министерство обороны Украины. На кадрах запечатлен пролет беспилотника, оставляющего за собой шлейф из огня. Раскаленная смесь алюминиевого порошка и оксида железа, называемая термитом, горит при температуре до 4000 градусов по Фаренгейту (2200 градусов Цельсия), отмечает СМИ. Защититься от такого дрона, который назван в честь скандинавского бога мести "Видар", почти невозможно - термит может легко прожечь даже металл. Журналисты поясняют, что сама технология для изготовления такого оружия была открыта немецким химиком в 1890-х годах и изначально использовалась для сварки железнодорожных путей. Позже немцы сбрасывали подобные бомбы на Великобританию. "И Германия, и союзники применяли термитные авиабомбы во время Второй мировой войны, а также применяли их для вывода из строя захваченных артиллерийских орудий", — сказано в статье. На сегодня Украина обладает лишь ограниченными возможностями для нанесения термитного эффекта - это "нишевый потенциал, а не новое массовое оружие”, указал аналитик оборонной промышленности, специализирующийся на наземных войнах и бывший офицер британской армии Николас Драммонд. Со своей стороны ООН предостерегает - зажигательное оружие может вызвать массовые разрушения и ущерб окружающей среде, так как масштабы пожаров, производимых самим оружием, трудно предсказать и сдержать.Читайте также о новом FPV-дроне "Князь Вандал Новгородский", который разработали в России, в интервью военного эксперта и медиаконсультанта Александра Зимовского на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240826/1057054130.html

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новости, германия, украина, cnn, вооруженные силы украины, сво, оружие, нацисты