В Великобритании Зеленскому нашли замену. Украинские эксперты утверждают, что армия ненавидит президента - 08.09.2024 Украина.ру
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В Великобритании Зеленскому нашли замену. Украинские эксперты утверждают, что армия ненавидит президента
В Великобритании Зеленскому нашли замену. Украинские эксперты утверждают, что армия ненавидит президента - 08.09.2024 Украина.ру
В Великобритании Зеленскому нашли замену. Украинские эксперты утверждают, что армия ненавидит президента
На Украине думают над тем, как пережить зиму, гадают, не станут ли военные поражения поводом к военному перевороту и, если да, то на кого заменят Зеленского. Есть подозрения, что замену уже готовят.
2024-09-08T09:35
2024-09-08T09:35
украина
россия
владивосток
владимир зеленский
владимир путин
сергей харченко
вооруженные силы украины
энергоатом
минэнерго
эксклюзив
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Проходить зимний период будет трудно, страна близка к блэкауту, считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он рассказал в интервью УНИАН, что "есть большая ахиллесова пята в украинских энергетических объектах, потому что "Энергоатом" и Минэнерго, к сожалению, совсем ничего не сделали для защиты так называемых открытых распределительных устройств, а по сути – высоковольтных подстанций, отвечающих на территории атомных станций за выдачу электроэнергии…".По его словам, "если нам выбьют хотя бы одну станцию в мороз или две станции даже в текущую погоду, то мы точно в блэкауте". Тогда большая часть страны может остаться без электричества.Даже в том случае, если новых массированных ударов не будет, то все равно зимой на Украине отключения электричества "практически без вариантов" будут по 8-10 часов в сутки.Харченко предсказывает, что "при температурах минус 10 и, не дай бог, ниже у нас точно будут очень серьезные ограничения".Все это в сочетании с ростом налогов и урезанием социалки может существенно сказаться на настроениях в обществе, которое и без того расколото.Как отмечает телеграм-канал "Резидент", об этом расколе общества можно судить по настоящей эпидемии партизанских действий."Так, многие недовольные действующей украинской властью (к слову, нелегитимной) стали переходить на откровенный террор военнослужащих ВСУ и ТЦКшников-полицаев. Примечательно, что партизанящие украинцы в большинстве случаев не причисляют себя к подполью, не оказывают помощь ВС РФ в координации ударов БПЛА и ракетам, они делают это просто из ненависти в ответ на усиление т.н. "земобилизации", - пишет "Резидент".А что на фронтах? Там растут потери ВСУ. Ситуация такова, что президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сказал, что у него иногда складывается впечатление, что Украиной руководят "инопланетяне какие-то или иностранцы"."Такие потери колоссальные, что они дальше будут делать, я даже не понимаю. Нужно сейчас опять понижать призывной возраст. Детей набирать, как в Германии фашисты, гитлерюгенд создавать. Но это не решит проблемы, вот в чем все дело. Там тотальная мобилизация и проходит. Следующий шаг – это студентов забирать. Полностью обескровить страну", - сказал Путин.Он продолжил: "Такое впечатление, что это не их народ. Ну, собственно, родственники членов правящей элиты в основном за границей проживают. Что, сели на самолет – и нету их, и дело с концом. Они о стране-то не очень думают. Прикрываются только националистическими лозунгами, вот и все - а людей дурачат".По словам Путина, огромные потери ВСУ "могут привести просто к утрате боеспособности всех вооруженных сил (Украины — Ред.), чего мы и добиваемся.Военные поражения могут стать поводом к военному перевороту в Киеве, считает профессор Института журналистики Киевского национального университета Никита Василенко. Он в интервью журналисту Александру Шелесту* предположил, что на смену Зеленскому уже готовят бывшего главкома ВСУ, ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного."Свидетельство этому — книга "Железный генерал", изданная на английские деньги в Англии. Такая книга издается обычно перед началом избирательной кампании. Но тут никакой избирательной кампании не будет. Военные не понимают слово "выборы", на то они и военные", - заявил Василенко.А к Зеленскому претензий немало и у военных, и у части элит. Экс-спикер Верховной рады нардеп Дмитрий Разумков в эфире канала "Фабрика новын" сообщил, что сейчас части ВСУ на фронтах укомплектованы всего на 20-30 процентов. При этом он выразил непонимание по поводу заявления Зеленского о том, что у него где-то стоит 14 бригад, у которых нет техники."Четырнадцать бригад стоят в тылу, это около 70 тысяч людей. Я не понимаю таких заявлений президента. Они показывают, что у нас где-то есть резервы, а мы сжигаем тех, кто уже не первый год стоит на передовой", - заявил Разумков.В украинской армии продолжает сохранятся негативный тренд по отношению к Зеленскому и его правительству, информирует популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на свой источник."Военные ненавидели коррупционера министра обороны Резникова, теперь также ненавидят Умерова. Источник поясняет, что все боевые офицеры с "нуля" - это оппозиция для Зеленского и (главы ОП — Ред.) Ермака, а значит Банковой выгодно "утилизировать" их в войне, а оставлять в живых и беречь только лояльных и прикормленных к себе "штабных крыс", - пишут авторы канала.* Признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украина и вокруг нее, читайте в статье Павла Котова "Вторжение ВСУ в Курскую область: украинская эйфория закончилась, но у РФ еще много работы"
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Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, владивосток, владимир зеленский, владимир путин, сергей харченко, вооруженные силы украины, энергоатом, минэнерго, эксклюзив
Украина, Россия, Владивосток, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Сергей Харченко, Вооруженные силы Украины, Энергоатом, Минэнерго, Эксклюзив

В Великобритании Зеленскому нашли замену. Украинские эксперты утверждают, что армия ненавидит президента

09:35 08.09.2024
 
© AP / Markus Schreiber
- РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© AP / Markus Schreiber
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Сергей Зуев
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На Украине думают над тем, как пережить зиму, гадают, не станут ли военные поражения поводом к военному перевороту и, если да, то на кого заменят Зеленского. Есть подозрения, что замену уже готовят.
Проходить зимний период будет трудно, страна близка к блэкауту, считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он рассказал в интервью УНИАН, что "есть большая ахиллесова пята в украинских энергетических объектах, потому что "Энергоатом" и Минэнерго, к сожалению, совсем ничего не сделали для защиты так называемых открытых распределительных устройств, а по сути – высоковольтных подстанций, отвечающих на территории атомных станций за выдачу электроэнергии…".
По его словам, "если нам выбьют хотя бы одну станцию в мороз или две станции даже в текущую погоду, то мы точно в блэкауте". Тогда большая часть страны может остаться без электричества.

Даже в том случае, если новых массированных ударов не будет, то все равно зимой на Украине отключения электричества "практически без вариантов" будут по 8-10 часов в сутки.
Харченко предсказывает, что "при температурах минус 10 и, не дай бог, ниже у нас точно будут очень серьезные ограничения".
Все это в сочетании с ростом налогов и урезанием социалки может существенно сказаться на настроениях в обществе, которое и без того расколото.
Как отмечает телеграм-канал "Резидент", об этом расколе общества можно судить по настоящей эпидемии партизанских действий.
"Так, многие недовольные действующей украинской властью (к слову, нелегитимной) стали переходить на откровенный террор военнослужащих ВСУ и ТЦКшников-полицаев. Примечательно, что партизанящие украинцы в большинстве случаев не причисляют себя к подполью, не оказывают помощь ВС РФ в координации ударов БПЛА и ракетам, они делают это просто из ненависти в ответ на усиление т.н. "земобилизации", - пишет "Резидент".
А что на фронтах? Там растут потери ВСУ. Ситуация такова, что президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сказал, что у него иногда складывается впечатление, что Украиной руководят "инопланетяне какие-то или иностранцы".
"Такие потери колоссальные, что они дальше будут делать, я даже не понимаю. Нужно сейчас опять понижать призывной возраст. Детей набирать, как в Германии фашисты, гитлерюгенд создавать. Но это не решит проблемы, вот в чем все дело. Там тотальная мобилизация и проходит. Следующий шаг – это студентов забирать. Полностью обескровить страну", - сказал Путин.
Он продолжил: "Такое впечатление, что это не их народ. Ну, собственно, родственники членов правящей элиты в основном за границей проживают. Что, сели на самолет – и нету их, и дело с концом. Они о стране-то не очень думают. Прикрываются только националистическими лозунгами, вот и все - а людей дурачат".
По словам Путина, огромные потери ВСУ "могут привести просто к утрате боеспособности всех вооруженных сил (Украины — Ред.), чего мы и добиваемся.
Военные поражения могут стать поводом к военному перевороту в Киеве, считает профессор Института журналистики Киевского национального университета Никита Василенко. Он в интервью журналисту Александру Шелесту* предположил, что на смену Зеленскому уже готовят бывшего главкома ВСУ, ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.
"Свидетельство этому — книга "Железный генерал", изданная на английские деньги в Англии. Такая книга издается обычно перед началом избирательной кампании. Но тут никакой избирательной кампании не будет. Военные не понимают слово "выборы", на то они и военные", - заявил Василенко.
А к Зеленскому претензий немало и у военных, и у части элит. Экс-спикер Верховной рады нардеп Дмитрий Разумков в эфире канала "Фабрика новын" сообщил, что сейчас части ВСУ на фронтах укомплектованы всего на 20-30 процентов. При этом он выразил непонимание по поводу заявления Зеленского о том, что у него где-то стоит 14 бригад, у которых нет техники.
"Четырнадцать бригад стоят в тылу, это около 70 тысяч людей. Я не понимаю таких заявлений президента. Они показывают, что у нас где-то есть резервы, а мы сжигаем тех, кто уже не первый год стоит на передовой", - заявил Разумков.
В украинской армии продолжает сохранятся негативный тренд по отношению к Зеленскому и его правительству, информирует популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на свой источник.
"Военные ненавидели коррупционера министра обороны Резникова, теперь также ненавидят Умерова. Источник поясняет, что все боевые офицеры с "нуля" - это оппозиция для Зеленского и (главы ОП — Ред.) Ермака, а значит Банковой выгодно "утилизировать" их в войне, а оставлять в живых и беречь только лояльных и прикормленных к себе "штабных крыс", - пишут авторы канала.
* Признан иноагентом в РФ
Подробнее о том, что происходит на Украина и вокруг нее, читайте в статье Павла Котова "Вторжение ВСУ в Курскую область: украинская эйфория закончилась, но у РФ еще много работы"
 
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