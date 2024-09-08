https://ukraina.ru/20240908/1057301982.html

В Великобритании Зеленскому нашли замену. Украинские эксперты утверждают, что армия ненавидит президента

В Великобритании Зеленскому нашли замену. Украинские эксперты утверждают, что армия ненавидит президента - 08.09.2024 Украина.ру

В Великобритании Зеленскому нашли замену. Украинские эксперты утверждают, что армия ненавидит президента

На Украине думают над тем, как пережить зиму, гадают, не станут ли военные поражения поводом к военному перевороту и, если да, то на кого заменят Зеленского. Есть подозрения, что замену уже готовят.

2024-09-08T09:35

2024-09-08T09:35

2024-09-08T09:35

украина

россия

владивосток

владимир зеленский

владимир путин

сергей харченко

вооруженные силы украины

энергоатом

минэнерго

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037216902_1175:0:2367:670_1920x0_80_0_0_91d2ddbdaa9c89af9f5337989c5293d4.jpg

Проходить зимний период будет трудно, страна близка к блэкауту, считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он рассказал в интервью УНИАН, что "есть большая ахиллесова пята в украинских энергетических объектах, потому что "Энергоатом" и Минэнерго, к сожалению, совсем ничего не сделали для защиты так называемых открытых распределительных устройств, а по сути – высоковольтных подстанций, отвечающих на территории атомных станций за выдачу электроэнергии…".По его словам, "если нам выбьют хотя бы одну станцию в мороз или две станции даже в текущую погоду, то мы точно в блэкауте". Тогда большая часть страны может остаться без электричества.Даже в том случае, если новых массированных ударов не будет, то все равно зимой на Украине отключения электричества "практически без вариантов" будут по 8-10 часов в сутки.Харченко предсказывает, что "при температурах минус 10 и, не дай бог, ниже у нас точно будут очень серьезные ограничения".Все это в сочетании с ростом налогов и урезанием социалки может существенно сказаться на настроениях в обществе, которое и без того расколото.Как отмечает телеграм-канал "Резидент", об этом расколе общества можно судить по настоящей эпидемии партизанских действий."Так, многие недовольные действующей украинской властью (к слову, нелегитимной) стали переходить на откровенный террор военнослужащих ВСУ и ТЦКшников-полицаев. Примечательно, что партизанящие украинцы в большинстве случаев не причисляют себя к подполью, не оказывают помощь ВС РФ в координации ударов БПЛА и ракетам, они делают это просто из ненависти в ответ на усиление т.н. "земобилизации", - пишет "Резидент".А что на фронтах? Там растут потери ВСУ. Ситуация такова, что президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сказал, что у него иногда складывается впечатление, что Украиной руководят "инопланетяне какие-то или иностранцы"."Такие потери колоссальные, что они дальше будут делать, я даже не понимаю. Нужно сейчас опять понижать призывной возраст. Детей набирать, как в Германии фашисты, гитлерюгенд создавать. Но это не решит проблемы, вот в чем все дело. Там тотальная мобилизация и проходит. Следующий шаг – это студентов забирать. Полностью обескровить страну", - сказал Путин.Он продолжил: "Такое впечатление, что это не их народ. Ну, собственно, родственники членов правящей элиты в основном за границей проживают. Что, сели на самолет – и нету их, и дело с концом. Они о стране-то не очень думают. Прикрываются только националистическими лозунгами, вот и все - а людей дурачат".По словам Путина, огромные потери ВСУ "могут привести просто к утрате боеспособности всех вооруженных сил (Украины — Ред.), чего мы и добиваемся.Военные поражения могут стать поводом к военному перевороту в Киеве, считает профессор Института журналистики Киевского национального университета Никита Василенко. Он в интервью журналисту Александру Шелесту* предположил, что на смену Зеленскому уже готовят бывшего главкома ВСУ, ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного."Свидетельство этому — книга "Железный генерал", изданная на английские деньги в Англии. Такая книга издается обычно перед началом избирательной кампании. Но тут никакой избирательной кампании не будет. Военные не понимают слово "выборы", на то они и военные", - заявил Василенко.А к Зеленскому претензий немало и у военных, и у части элит. Экс-спикер Верховной рады нардеп Дмитрий Разумков в эфире канала "Фабрика новын" сообщил, что сейчас части ВСУ на фронтах укомплектованы всего на 20-30 процентов. При этом он выразил непонимание по поводу заявления Зеленского о том, что у него где-то стоит 14 бригад, у которых нет техники."Четырнадцать бригад стоят в тылу, это около 70 тысяч людей. Я не понимаю таких заявлений президента. Они показывают, что у нас где-то есть резервы, а мы сжигаем тех, кто уже не первый год стоит на передовой", - заявил Разумков.В украинской армии продолжает сохранятся негативный тренд по отношению к Зеленскому и его правительству, информирует популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на свой источник."Военные ненавидели коррупционера министра обороны Резникова, теперь также ненавидят Умерова. Источник поясняет, что все боевые офицеры с "нуля" - это оппозиция для Зеленского и (главы ОП — Ред.) Ермака, а значит Банковой выгодно "утилизировать" их в войне, а оставлять в живых и беречь только лояльных и прикормленных к себе "штабных крыс", - пишут авторы канала.* Признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украина и вокруг нее, читайте в статье Павла Котова "Вторжение ВСУ в Курскую область: украинская эйфория закончилась, но у РФ еще много работы"

украина

россия

владивосток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

украина, россия, владивосток, владимир зеленский, владимир путин, сергей харченко, вооруженные силы украины, энергоатом, минэнерго, эксклюзив