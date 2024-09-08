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Эксперт назвал два сценария действий ВС РФ под Курском

Эксперт назвал два сценария действий ВС РФ под Курском - 08.09.2024 Украина.ру

Эксперт назвал два сценария действий ВС РФ под Курском

В настоящий момент есть два сценария, по которым может действовать российская армия в ходе ликвидации вторжения ВСУ на территорию Курской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2024-09-08T09:10

2024-09-08T09:10

2024-09-08T09:10

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ВС РФ нанесли огневое поражение украинской группировке, идет попытка локализовать прорыв, на территории Сумской области Украины российские вооруженные силы уничтожают мосты, рассказал Казаков.По его мнению, сейчас возможны два варианта развития событий."Первый — мы ВСУ локализуем и уничтожаем всех, кто не сдастся в плен. Второй — мы их выдавливаем, потому что они остаются без ресурсов. Танки без солярки не ходят, автомат без патронов не стреляет", - заявил он.Как бы там ни было, киевский режим сам сделал все, чтобы Сумы стали российским городом, подчеркнул Казаков.Подробнее о ситуации в Курской области - в интервью Александра Казакова изданию Украина.ру Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения".

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новости, вс рф, курская область, всу, украина, александр казаков, россия, сумская область, вооруженные силы украины, украина.ру, госдума