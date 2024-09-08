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Эксперт назвал два сценария действий ВС РФ под Курском
Эксперт назвал два сценария действий ВС РФ под Курском - 08.09.2024 Украина.ру
Эксперт назвал два сценария действий ВС РФ под Курском
В настоящий момент есть два сценария, по которым может действовать российская армия в ходе ликвидации вторжения ВСУ на территорию Курской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2024-09-08T09:10
2024-09-08T09:10
2024-09-08T09:10
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ВС РФ нанесли огневое поражение украинской группировке, идет попытка локализовать прорыв, на территории Сумской области Украины российские вооруженные силы уничтожают мосты, рассказал Казаков.По его мнению, сейчас возможны два варианта развития событий."Первый — мы ВСУ локализуем и уничтожаем всех, кто не сдастся в плен. Второй — мы их выдавливаем, потому что они остаются без ресурсов. Танки без солярки не ходят, автомат без патронов не стреляет", - заявил он.Как бы там ни было, киевский режим сам сделал все, чтобы Сумы стали российским городом, подчеркнул Казаков.Подробнее о ситуации в Курской области - в интервью Александра Казакова изданию Украина.ру Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, вс рф, курская область, всу, украина, александр казаков, россия, сумская область, вооруженные силы украины, украина.ру, госдума
Новости, ВС РФ, Курская область, ВСУ, Украина, Александр Казаков, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Госдума
Эксперт назвал два сценария действий ВС РФ под Курском
В настоящий момент есть два сценария, по которым может действовать российская армия в ходе ликвидации вторжения ВСУ на территорию Курской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
ВС РФ нанесли огневое поражение украинской группировке, идет попытка локализовать прорыв, на территории Сумской области Украины российские вооруженные силы уничтожают мосты, рассказал Казаков.
По его мнению, сейчас возможны два варианта развития событий.
"Первый — мы ВСУ локализуем и уничтожаем всех, кто не сдастся в плен. Второй — мы их выдавливаем, потому что они остаются без ресурсов. Танки без солярки не ходят, автомат без патронов не стреляет", - заявил он.
Как бы там ни было, киевский режим сам сделал все, чтобы Сумы
стали российским городом, подчеркнул Казаков.
Подробнее о ситуации в Курской области - в интервью Александра Казакова изданию Украина.ру Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения".