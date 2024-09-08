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Эксперт объяснил, как ВС РФ в последнее время удалось "наколошматить" много HIMARS
Эксперт объяснил, как ВС РФ в последнее время удалось "наколошматить" много HIMARS - 08.09.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, как ВС РФ в последнее время удалось "наколошматить" много HIMARS
Украинская армия за последнее время потеряла много американских РСЗО HIMARS, так как вынуждена все чаще подтягивать такую технику ближе к линии боевых действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2024-09-08T08:00
2024-09-08T08:00
2024-09-08T08:00
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В случае с HIMARS раньше мы "бегали наперегонки с противником", рассказал Казаков. Учитывая дальнобойность и мобильность этой РСЗО, поразить ее было очень трудно."Но за последнее время мы наколошматили огромное количество таких машин по одной простой причине: военные решения киевского режима вынудили их вытащить эту технику из укрытий и подтащить близко к линии фронта, где мы видим все", - заявил он. Эпизод, когда ВС РФ одним пакетом накрыли несколько HIMARS, был недалеко от нашей бывшей границы, когда ВСУ подтащили все эти средства во время своего "курского набега", продолжил Казаков. По его словам, в первые дни атаки ВСУ на Курскую область армия России "грохнула" два украинских "Бука". Противник понимал, что без фронтового ПВО наступать невозможно, поэтому подогнал эти ЗРК к границе, где их и уничтожили, резюмировал эксперт.Подробнее о действиях российских вооруженных сил на Украине - в интервью Александра Казакова изданию Украина.ру Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, украина, александр казаков, himars, сво, вооруженные силы украины, курская область, украина.ру, госдума
Новости, Россия, Украина, Александр Казаков, HIMARS, СВО, Вооруженные силы Украины, Курская область, Украина.ру, Госдума
Эксперт объяснил, как ВС РФ в последнее время удалось "наколошматить" много HIMARS
Украинская армия за последнее время потеряла много американских РСЗО HIMARS, так как вынуждена все чаще подтягивать такую технику ближе к линии боевых действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков