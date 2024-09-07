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Взрывы и повреждения: украинские власти жалуются на атаки ВС РФ
Взрывы и повреждения: украинские власти жалуются на атаки ВС РФ - 07.09.2024 Украина.ру
Взрывы и повреждения: украинские власти жалуются на атаки ВС РФ
Воздушная тревога звучит с утра в субботу в Черниговской, Сумской, Полтавской, Волынской, Ровненской, Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
2024-09-07T09:29
2024-09-07T09:29
2024-09-07T09:38
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Украинские СМИ пишут о взрывах в Хмельницкой и Винницкой областях, Николаеве, также две серии взрывов прогремело в Киеве.Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов пожаловался на повреждение объекта логистической инфраструктуры в селе Купянск-Узловой, где расположен крупный железнодорожный узел.Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров пожаловался, что на подконтрольной Киеву территории прозвучало 265 взрывов за минувшие сутки.При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.О других успехах российских военных - в материале Ликвидировано до 80 боевиков: ВС РФ ударили по военному объекту ВСУ под Сумами на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, россия, хмельницкая область, вооруженные силы украины, вс рф, тревога, взрыв
Новости, Киев, Россия, Хмельницкая область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, тревога, взрыв
Взрывы и повреждения: украинские власти жалуются на атаки ВС РФ
09:29 07.09.2024 (обновлено: 09:38 07.09.2024)
Воздушная тревога звучит с утра в субботу в Черниговской, Сумской, Полтавской, Волынской, Ровненской, Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
Украинские СМИ пишут о взрывах в Хмельницкой и Винницкой областях, Николаеве, также две серии взрывов прогремело в Киеве.
Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов пожаловался на повреждение объекта логистической инфраструктуры в селе Купянск-Узловой, где расположен крупный железнодорожный узел.
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров пожаловался, что на подконтрольной Киеву территории прозвучало 265 взрывов за минувшие сутки.
"Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - написал Федоров в своем телеграм-канале.
При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.