https://ukraina.ru/20240907/1057289572.html

Спецоперация на минувшей неделе. Активность в воздухе и маневры на земле оголяют тылы противника

Спецоперация на минувшей неделе. Активность в воздухе и маневры на земле оголяют тылы противника - 07.09.2024 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Активность в воздухе и маневры на земле оголяют тылы противника

В День знаний, 1 сентября, сразу 15 регионов России подверглись атакам украинских дронов. Силы ПВО перехватили 158 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.

2024-09-07T06:14

2024-09-07T06:14

2024-09-07T06:14

эксклюзив

россия

украина

владимир зеленский

вячеслав гладков

владимир путин

вооруженные силы украины

минобороны

московский нпз

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1c/1055935147_0:219:1000:782_1920x0_80_0_0_f74d6c1bfda5dddb91baa65a93ae452b.jpg

По данным ведомства, больше всего атак пришлось на Курскую (46), Брянскую (34), Воронежскую (28) и Белгородскую области (14). Под ударами также оказались Калужская, Рязанская, Липецкая, Тульская, Тамбовская, Смоленская, Орловская, Тверская и Ивановская области. Москву и Подмосковье пытались атаковать 10 летательных аппаратов. В том числе удары пришлись в районе Московского НПЗ.Противник обстреливает приграничные районы Белгородской области, а по областному центру несколько дней подряд наносил ракетные удары. В ночь на 31 августа, украинские формирования нанесли удар по Белгороду и Белгородскому району из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. В результате погибли пять человек и 46 пострадали. Снаряды повредили кровли и окна в жилых и муниципальных объектах, включая школу и детский сад, осколками посечено много автомобилей. От обстрела пострадал поселок Дубовое в 3 км к югу от Белгорода, там загорелись два дома, автомобиль и гараж.В минувшее воскресенье ВСУ вновь атаковали белгородский регион. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в областном центре в результате воздушной атаки повреждены 24 квартиры в четырех домах, 23 частных дома, надворная постройка, 14 автомобилей, два коммерческих объекта, торговый и производственный объекты. В Белгородском районе на участке автодороги Ясные Зори – Никольское дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранен водитель.Пуски производились из Золочевского района Харьковской области, который примыкает к Белгородской. Так расстояние от Казачьей Лопани до города Белгорода составляет 38 км.Стремительное развитие событий вокруг приграничных регионов России, в первую очередь Белгородского, Курского и Брянского, показало, что Киев явно не уходит в стратегическую оборону. Сейчас вместо наземных наступлений основное внимание противника будет уделяться удержанию территории. Поэтому ВСУ ищут слабые места в российской обороне, чтобы использовать их, когда появится возможность. Попытка ночной атаки беспилотных летательных аппаратов в сторону Москвы и ряда регионов Центрального федерального округа — тому подтверждение.На этом фоне, на мой взгляд, у России возникла необходимость восстанавливать авиацию ПВО, способную быстро наращивать боевые возможности на любом направлении и прикрывать с воздуха военные и экономические объекты от крылатых ракет и БПЛА. Сегодня ПВО должны стать полноценным родом войск.Российские военные уже начали охоту за РСЗО противника, пусковыми местами, путями перемещения и сосредоточения, подвоза имущества и боеприпасов. Разведка выявила их, к примеру, на территории Харьковской области, откуда бьют в сторону Белгородского района и города Белгорода. Также известно, что со стороны Сумской области наносят удары в сторону Льгова, Курска и Рыльска. Необходимо комплексно решать задачи не только по выдавливанию противника с территории Курской области — надо брать шире, с ведением наступательных маневренных действий на территории врага. В первую очередь это Сумская и Харьковская области.Удары украинских формирований по российской территории наносятся на фоне продолжающихся неудач ВСУ в Донбассе. Выйдя на Угледар, российская армия заняла господствующую высоту — террикон шахты Котлярского. Отсюда все позиции ВСУ на этом участке как на ладони. Возникло временное затишье, связанное, скорее всего, с перегруппировкой войск и подтягиванием дополнительных резервов. Сейчас российская армия дает жару Угледару, который уже не в состоянии сопротивляться, будучи окруженным с трех сторон.Угледар — не конечная цель российской армии, это лишь часть наступательной операции на Красноармейском направлении, где в ближней перспективе видятся так называемые "котлы" — окружения частей ВСУ в Дзержинске и Курахове. На это обратила внимание даже британская газета Telegraph. "Эти маневры грозят окружением больших участков украинского фронта к северу от Красноармейска в районе Торецка, и к югу, в районе Курахова", — отмечают британские эксперты.Сейчас подразделения российской армии атакуют севернее и южнее Угледара. На юге занята часть села Пречистовка, а на севере поселок Водяное и шахта "Южнодонбасская-1". Это был мощный укрепрайон ВСУ, который выстраивался годами и здесь шли ожесточенные бои.Следует отметить, что тактика российской армии по выбиванию противника даёт сейчас хорошие результаты. Давим врага на тех участках, которые он уже не в силах защищать. Не жалеем, пускаем в ход тяжелые вооружения, в том числе управляемые авиационные бомбы.Не за горами и полное освобождение ДНР от украинских войск. Особенно очевидным это будет после взятия Красноармейска. А это уже путь в направлении Днепропетровской области. Там, в Кривом Роге, родился и Зеленский, пойдёт ли он защищать родной город, непонятно. Пошлёт недавно созданные, так называемые 150-е бригады. В них набрали отловленных ТЦК мобилизованных, наспех обучили и теперь будут кидать „на мясо “. Проку от них особого не будет, начнут сдаваться в плен под мощными ударами российской армии, чтобы спасти свои жизни.Вероятно, Угледар в ближайшие дни будет освобожден российской армией, которая продолжит поступательные действия на Курахово. Одновременно армия РФ начала продвижение на Курахово со стороны Максимильяновки, от Марьинки и Красногоровки. При такой диспозиции ВСУ будет невозможно удержать свои позиции и придётся отступить.Зеленский заявил, что Киев планирует бессрочно удерживать российские территории, захваченные в ходе внезапного вторжения в Курскую область месяц назад. По словам президента Украины, так он пытается заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров. "Нам не нужна их земля. Мы не хотим привносить туда наш украинский образ жизни", — сказал Зеленский в интервью NBC News.ВСУ будут "удерживать" захваченную в Курской области территорию, поскольку она является неотъемлемой частью его "победного плана по прекращению войны", заявил Зеленский. Он скоро представит "победный план" международным партнерам, таким как США.Если отбросить бредовые комментарии украинского лидера, в курском приграничье продолжаются упорные бои. На нескольких участках противник пытается атаковать, теряя при этом большое количество личного состава и боевой техники. На одном только направлении в приграничных районах Курской области потери военнослужащих ВСУ и иностранных наемников составляют около 10 тысяч человек. И число погибших и раненых продолжает расти с наращиванием ударов российской армии. И у украинского командования возникла большая проблема — что делать со своими трупами. Морги завалены, рефрижераторы кончились, даже крематориев не хватает, поэтому трупы стали "прикапывать" в братских могилах, скрывая следы.О потерях в Киеве предпочитают не говорить, а ещё требуют от военных, чтобы их маскировали. Делается это в том числе за счет оставления убитых и тяжелораненых на поле боя. Как говорится, нет тела, нет и дела — выплат семьям погибшего, статистика тоже таким образом улучшается. Как мне рассказывали наши офицеры, российские военные стараются передавать ВСУ тела их погибших. Например, ещё в Артемовске более тысячи гробов с телами украинских солдат, около 500 в районе Кременной. И так по всей линии соприкосновения. А вот что делать с тысячами тех, кто погиб уже в последние месяцы, не совсем понятно. Украине свои погибшие солдаты не нужны, в Киеве приняли решение о захоронении бойцов прямо на месте гибели, без передачи тел родственникам. Вот и вся “арифметика”.Численность пропавших без вести в ВСУ, в том числе в курском приграничье, занимает вторую строку "рейтинга" потерь после погибших. Под эту категорию списывают и погибших, но брошенных на поле боя, и попавших в плен, которых украинское командование не желает признавать таковыми — за военнопленных ведь деньги надо выплачивать.На Купянском участке фронта наша армия расширяет подконтрольную территорию в районе Песчаного. Передовые части фактически вышли в тыл опорным пунктам противника, расположенным в районе Стельмаховки и Берестового. Подразделения группировки войск "Запад" совершают маневренные действия в районе Кругляковки и со стороны Двуречной, при мощной огневой поддержки с воздуха.Интенсивные бои севернее Харькова, в Глубоком и Волчанске. Противник пытается контратаковать и перебрасывать на эти участки свои резервы, попадая под шквальный огонь дальнобойной артиллерии, РСЗО, армейской авиации.Минувшая неделя характеризуется небывалой активностью в воздухе. По многими тыловым регионам Украины были нанесены точные и эффективные удары (военные аэродромы, учебные центры, временные пункты дислокации противника, склады с боеприпасами, заводы по ремонту техники, цеха сборки беспилотников самолетного типа). Ударом баллистической ракетой ОТРК "Искандер" был уничтожен учебный центр (бывшее военное училище связи) в Полтаве, где готовили военных специалистов по радиоэлектронной борьбе и операторов БПЛА не только украинской армии, но и натовских спецподразделений.Сравнить российскую ракетную атаку по военному институту ВСУ, на базе которого готовили военных специалистов по работе радиолокационных станций (РЛС), радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и операторов БПЛА можно разве что с атакой подлодки С-13 под командой Александра Маринеско в январе 1945 года. Тогда три торпеды российской подлодки потопили в холодных водах Балтийского моря цвет гитлеровского подводного флота.Удар "Искандера" по единственному на Украине центру по подготовке специалистов РЭБ, сопоставим с торпедированием фашистского корабля с подводниками. Сотни убитых и искалеченных специалистов радиоэлектронной борьбы Киеву не удастся восполнить никогда. В Полтаве тоже накрыли зарубежных инструкторов. Пока точно известно о чешском специалисте по беспилотным система, которого разорвало на куски на училищном плацу. И нескольких шведских инструкторах, уничтоженных в ходе ракетного удара. Шведы в Полтаве занимались подготовкой экипажей для самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и целеуказания ASC 890. Правительство Швеции уже объявляло, что готово передать Украине несколько самолетов этого класса.В свою очередь и США готовятся предоставить Украине более дальнобойные ракеты JASSM, запускать их можно с самолетов F-16. Вероятно, вместе с этим начнется очередной раунд дискуссий на тему – можно ли применять их по российским территориям. В Германии, похоже, решили эту дилемму, заявив, что как только оружие пересекает украинскую границу, оно становится украинским, а значит, можно использовать его на усмотрение Киева.В связи с этим хочется напомнить, что по официальным сведениям оборонного ведомства России только на Курском направлении противником потеряны 81 танк, 41 боевая машина пехоты, 74 бронетранспортера, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей, 76 артиллерийских орудий, 24 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе: семь М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США. А в Сумской области уже растет "кладбище" техники и вооружения натовского образца.О других особенностях происходящего на фронтах специальной военной операции - в статье Обвал фронта или ловушка: что происходит на южно-донецком направлении?

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20240905/1057236610.html

https://ukraina.ru/20240904/1057204345.html

https://ukraina.ru/20240831/1057159003.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

эксклюзив, россия, украина, владимир зеленский, вячеслав гладков, владимир путин, вооруженные силы украины, минобороны, московский нпз, f-16, сво, спецоперация