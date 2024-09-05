https://ukraina.ru/20240905/1057266685.html

Военный эксперт Алексей Анпилогов: ВСУ под Угледаром могут попасть в карман, из которого уже не выберутся

Военный эксперт Алексей Анпилогов: ВСУ под Угледаром могут попасть в карман, из которого уже не выберутся - 05.09.2024 Украина.ру

Военный эксперт Алексей Анпилогов: ВСУ под Угледаром могут попасть в карман, из которого уже не выберутся

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

2024-09-05T16:36

2024-09-05T16:36

2024-09-05T16:44

эксклюзив

спецоперация

угледар

россия

украина

вооруженные силы украины

минобороны

владимир зеленский

покровск/красноармейск

алексей анпилогов

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Ранее Минобороны официально сообщило, что армия России под Угледаром заняла Пречистовку буквально за один день боев. В ведомстве при этом отметили, что при освобождении населенного пункта подразделения 58-й бригады ВСУ, побросав оружие и боеприпасы, ушли в направлении Золотая Нива-Шахтерское. А позднее появилась информация, согласно которой наши войска почти заняли саму Золотую Ниву.- Мы обладаем усеченным объемом информации по этому направлению. Но даже с этим усеченным объемом информации мы можем высказать самые очевидные предположения.Наши последние успехи под Угледаром – это не только взятие Пречистовки. Мы добились неплохих результатах в боях за Водяное и стволы двух "Южнодонбасских" шахт.Угледар – это крепость из многоэтажной застройки, которая стоит на возвышенности. Наши наступающие подразделения выбрали тактику не лобовых ударов, которые были крайне неуспешными, а фланговых обходов с запада (Пречистовка) и северо-востока (Водяное). Мы создаем угрозу коммуникациям Угледарской группировки противника. Она попадает под наш более плотный огневой контроль вплоть до минометов и стрелкового оружия, что приводит к ущербу для всей военной логистики Украины.Более того, обрушение украинского фронта под Красноармейском создает такую же крайне неприятную для врага стратегическую тень над всей группировкой, которая расположена южнее Красногоровки вплоть до Угледара. Она рискует оказаться в более крупном кармане, чем тот, что сейчас складывается в районе Невельского, когда ВСУ, попав под угрозу окружения, оставили позиции, которые обороняли с 2014 года. То есть когда наши войска взяли Мемрик, Галицыновку и Карловку, тень этого оперативного, а затем физического окружения вынудила ВСУ уходить из Невельского.Такая же ситуация, только в гораздо большем масштабе, может возникнуть и под Угледаром, который Украина обороняет силами трех неполных бригад. Потому что Угледар оказывается затенен наступлением нашего крупного фронта, который движется к Красноармейску. Мы оттуда можем выйти в район Великой Новоселки, отсекая Угледарский выступ, который сейчас как краеугольный камень смыкает фронт с севера на юг.Киевский режим, понимая эту опасность, начнет плановый отвод войск из района Угледара. Я не знаю, насколько быстро это будет происходить. Но то, что этот маневр выглядит неизбежным – факт.Да, есть вариант очередного политического приказа Зеленского держать Угледар как Артемовск и Авдеевку, но в случае выполнения этого приказа участь Угледарского гарнизона будет незавидной. Потому что ВСУ будут вынуждены отходить в гораздо более сложной для себя обстановке в условиях нашего господства над их коммуникациямиТакой отход может быть повторением последних недель обороны Артемовска, когда ВСУ теряли неоправданное количество техники и личного состава. Или краха Авдеевки, когда попытки подбросить в уже осыпавшуюся оборону дополнительные подразделения (ту же 3-ю штурмовую бригаду) привели к дополнительным потерям и позорному отступлению.Это то, что сейчас намечается на Угледарском выступе.

https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html

https://ukraina.ru/20240903/1057217291.html

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эксклюзив, спецоперация, угледар, россия, украина, вооруженные силы украины, минобороны, владимир зеленский, покровск/красноармейск, алексей анпилогов, украина.ру