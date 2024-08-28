https://ukraina.ru/20240828/1057090138.html

Новые подробности ареста хозяина Телеграма. Не Павел уже, а Поль, не Дуров, а Дю Ров

Новые подробности ареста хозяина Телеграма. Не Павел уже, а Поль, не Дуров, а Дю Ров - 28.08.2024 Украина.ру

Новые подробности ареста хозяина Телеграма. Не Павел уже, а Поль, не Дуров, а Дю Ров

Уже не каждый день, а каждый час приносят все новые и неожиданные подробности ареста и даже последних лет жизни хозяина Телеграма Павла Дурова. Оказывается, спецслужбы Запада несколько лет следят за ним, вскрыли его айфон, в общем, разглядывали под микроскопом

2024-08-28T14:13

2024-08-28T14:13

2024-08-28T14:13

сша

россия

санкт-петербург

павел дуров

митрополит павел

святой николай

telegram

вконтакте

фейсбук

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1c/1057091129_0:383:720:788_1920x0_80_0_0_8abe4323073bc64e8df08eea1bc00dc5.jpg

Сдаст ли Павел Дуров ключи от "Телеграм"?В 2021 году Павел Дуров поменял фамилию. Из Дурова Павла, русского бизнесмена, он стал французским предпринимателем по имени Поль Дю Ров.У него осталось и российское гражданство. Но в 2022 году, весной, Поль (или Павел?) попросил не называть его больше российским бизнесменом, по сообщению "Дойче велле".Он пытался стать не тем, кем был на самом деле, во всех смыслах: и внешне, и внутренне.Павел - Поль изо всех сил хотел стать "своим" в глобальном либеральном мире, где он чувствовал, что дышит "воздухом свободы".И где, в конце концов, оказался за решёткой.Павел или Нео?Так же точно, как фамилию, он поменял и внешность. Нарастил донорскую шевелюру, вставил в глаза цветные линзы, изменил форму ушей и подбородка.Если посмотреть на фотографии Павла того времени, когда он учился на филологическом факультете и начинал "ВКонтакте", и сравнить с днём сегодняшним, перед нами предстанут два разных человека.Лысеющий мужчина неопределенного возраста - средних лет? - тогда, 12 лет назад. И мужественный красавец, который значительно помолодел за эти годы, сейчас.Говорят, что Дуров сотни раз пересматривал фильм "Матрица" и мечтал быть похожим на главного героя. Так что теперь перед нами внешне уже не Дуров, а слабая копия актёра Киану Ривза.Вместе с фамилией и внешностью Павел Дуров поменял многое: и страну пребывания, и место дислокации своей компании.Но таинственность, загадочность и некоторая "скользкость" неизменно продолжает сопровождать и его, и "Телеграм", который так же неуловим и загадочен.Все знают, где офис Цукерберга и кто его жена, чрезвычайно хорошо известна бурная личная жизнь Илона Маска, который с помпой недавно перенёс свой офис из Калифорнии в Техас.До последнего миллиона известно, кто инвестировал в "Твиттер", который теперь "Х". И это было причиной горячих разбирательств в Конгрессе (в "Х" инвестировали страны Залива).А что же Телеграм?Кто владельцы?Владельцы неизвестны."Телеграм" зарегистрирован в оффшорных зонах - на Британских Виргинских островах и в Белизе. Оба раза как доверенное лицо документы компаний подписывал Павел Дуров.Считается, что владельцами Телеграм являются сам Павел и его брат Николай.Но Николай проживает сейчас в Петербурге, преподаёт в университете. И кажется, давно отошёл от дел.Павел всегда говорил про старшего брата Николая, как про компьютерного гения, который является "мозгом" "Телеграм".Но один из обиженных сотрудников открыл публично некоторые особенности личности Николая: он считает себя котом, свою маму называет "мама кошка" и любит громко мяукать в ресторанах и других местах.Но возможно, и правда, Николай - гений? Мяукает иногда. Может, уже теперь и не мяукает?Однако в любом случае, технически, как говорят специалисты, повторить "Телеграм" и его систему шифрования не составляет проблем.А в плане идеи - это смесь "Вотсап" и "Фейсбука". Так же как "Вконтакте" был российский аналог "Фейсбука", чего Дуров и не скрывал. Правда, "ВК" гораздо меньше обращал внимания на авторские права, почему и стал чрезвычайно популярен.Как говорит политолог Сергей Михеев, ничего уникального в ТГ нет, и пора нам создавать свой.Плейбой - аскетРекламным лицом "Телеграм" был, конечно, Павел Дуров.Сам Павел вёл до последнего времени жизнь плейбоя - аскета, вот такое интересное сочетание.Но, судя по количеству девушек, которые продолжают борьбу за Павла, по количеству его детей, по его спортивной фигуре, по гламурным фотографиям из разных локаций - да было ли у него время управлять компанией?Он усиленно делал вид, что совмещает работу и досуг, но возможно ли это?Похоже, что сам Павел тоже несколько отошёл от дел. Возможно, и он, и его брат остаются номинальными частичными владельцами Телеграм. Возможно, Павел участвует в принятии ключевых решений.Но очень вероятно также и то, что Телеграмом управляет кто-то другой. Кто? Специалисты, которых поставили управлять истинные владельцы компании.А вот они широкой публике и неизвестны.Грам и тонВ своё время Дуров решил выпускать собственные цифровые деньги - "грам".Но так же как это запретили реальные власти США, то есть ФРС, делать Цукербергу и Илону Маску, так же запретили, конечно, и Дурову.После этого выяснилось, что под проект "грама" Дуров собрал 2 миллиарда долларов, и их надо как-то отдавать.Каким-то чудесным образом та ситуация разрешилась. Но может быть, в этом и ответ на вопрос: кто хозяева "ТГ"? Те же, кто инвестировал грандиозные деньги в проект "грам"?"Грам" потом превратился в "тон". Проект своей криптовалюты у "Телеграм" по прежнему есть.И это одна из возможных причин задержания Павла в Париже: криптовалюты, а не информация в мессенджере.Это очень горячая тема. Свои цифровые валюты собираются уже очень скоро создавать и США, и Россия, и другие страны.Где офис?Кстати, а где офис Телеграм?Есть офис в Дубае, где зарегистрировано Дуровым соответствующее Общество с ограниченной ответственностью. Он платит за помещение около 100 тысяч долларов в год.Помещение стоит закрытым. И по свидетельству соседей - арендаторов, в нём вообще никто никогда не бывал.Якобы у "Телеграм" много офисов. Они разбросаны по разным странам мира. С целью конспирации и чтобы никто не мог парализовать работу мессенджера.Но где же они? Неизвестно ни про одну локацию.Компания полностью децентрализована.И получается, что реально повлиять на "Телеграм" можно только через Павла Дурова.Поэтому он и взят в заложники?Конечно, он не может "отдать ключи", потому что, во-первых, их скорее всего, не знает, во-вторых, их быстро поменяют.А в третьих, положа руку на сердце, разве в Телеграме нет цензуры? Сколько российских информканалов было заблокировано Дуровым по требованию западных стран на их территории? Например, РТ?Так что Дуров легко "прогибался под мир", при всех рассказах о ценности свободы, и сделал бы это ещё раз, без всяких арестов.Кого-то из "глобалингов" (а Макрон - безусловно, слуга глобалистов) интересует не сам Павел, а те, кто за ним стоит.Но допустим даже, что сам Павел.Сегодня эксперты спорят: как он будет держаться? Каков его психологический портрет? Наверное, разведки всего западного мира сейчас над этим работают?Нет, конечно, портрет Павла составить можно было давным давно.Глянцевый нарцисс. Грандиозный, но анонимныйДавайте посмотрим на него поближе.Странный, закрытый, нелюдимый человек. Невероятно влюблён в себя. Сделал себе пластику лица, пересадил шевелюру, наработал с помощью пластики, но и личными усилиями, конечно, фигуру.Очень сильно изменил свою внешность - ради чего?Много ли мы знаем мужчин, которые делали пластику лица?Демонстрирует чудеса силы воли, сидя в ледяной ванне.Зачем он демонстрирует это, снимая публичное видео?Он хочет, чтобы им восхищались.С этой же целью он выкладывает "глянцевые снимки идиллического образа жизни" как пишет про него Нью-Йорк Таймс.Безусловно, Дуров - психологический "нарцисс".Нарцисс грандиозен в своём воображении. Он именно жаждет поклонения и всеобщего "вау".Отсюда и нелепые рассказы о том, как сперма Дурова уже оплодотворила 100 матерей. Анонимно, конечно. Как любит Дуров.Грандиозно, но анонимно.Было сообщение, что якобы Дуров сказал жандармерии в аэропорту, что прилетел на ужин к президенту Макрону.Конечно, только это и могло бы выманить человека с такой внутренней уверенностью в своей грандиозности. Это очень похоже на правду.Только был ли это действительно Макрон? Пранкеры разводят и не таких, как нарциссично влюбленный в себя Дуров.ПротиворечияПри этом Дуров - человек нервный, импульсивный, с очень странным, циничным чувством юмора.Всем известен пример с самолётиками с пятитысячными купюрами, которые Дуров бросал в толпу в 2012 году в Петербурге, с последнего этажа дома Зингера (там находился офис "Вконтакте").Сам Дуров, хохоча, снимал весь процесс на камеру.Но потом, конечно, извернулся. Он не стал говорить что-то типа: да, я такой.Нет, Дуров, наш "борец за свободу", тихонько, как говорится, "съехал с базара". Сказал, что он "хотел принести радость людям".Странная история произошла с постом Дурова про Гитлера и Сталина.Перед 9 мая 2012 года он написал:"67 лет назад Сталин отстоял у Гитлера право репрессировать население СССР."Потом стал выкручиваться: дескать, написал так только потому, что его дед, прошедший всю войну, потом был репрессирован.Дед, отец папы, Семён Петрович Туляков, воевал, был ранен, имел орден Красной звезды. Но сведений о репрессиях в отношении деда Тулякова ни в каких базах данных нет.Вообще загадочная история: его отец Валерий Туляков взял фамилию жены. Так что Дуров - это фамилия Павла по матери.Так же точно Павел рассказывал в интервью на западе, что ушёл из "Вконтакте" из-за репрессий властей и чтобы "быть свободным".Хотя на самом деле это был внутренний конфликт с другими собственниками. Он широко освещался в своё время в прессе всеми участниками.Возник конфликт из-за того, что Павел уже начал создавать мессенджер "Телеграм". И он не был "репрессирован", а просто продал свою долю, 12% за 300 миллионов долларов.В дальнейшем Павел рассказывал, что он старается не посещать такие "опасные" страны, как Россия, Китай и США.Но в то же время известно, что он посетил Россию с 2015 по 2021 год 50 раз.Может быть, это и есть ответ на вопрос: где находится офис "Телеграм"?Но в любом случае, уже понятно, что будет делать Павел в ситуации ареста: выкручиваться.Нет, конечно, внешне он в то же время наденет маску "грандиозного и свободолюбивого". Что у него всегда получалось лучше всего.Павел Дуров больше всего в мире любит одного человека - Павла Дурова. Отсюда и простые выводы: грандиозный нарцисс всеми силами убережёт себя от потрясений.Узник БастилииЧто же касается сути его ареста, то очевидно, что это какой-то этап в идущем переделе мира, информпотоков, цифровых потоков, в том числе цифровых валют.И это во многом символический жест. Такой же символ, как отрубленная голова королевы Марии Антуанетты в окнах Бастилии на открытии Олимпиады.Приедете в Париж - попадёте в Бастилию.Вот что хотят передать кому-то невидимые демиурги.Кстати, не лишена оснований остроумная версия нашего известного экономиста Михаила Хазина: Макрон действительно решил встретиться с Дуровым, чтоб что-то ему предложить.Вот таким "оригинальным" образом, чтобы "не привлекать внимания", под видом ареста.Они действительно уже встречались и обедали вместе, несколько лет назад. Но зачем теперь-то такая таинственность?Но конечно, настоящих причин задержания Дурова мы можем вообще никогда не узнать.А ответ на вопрос: сдаст ли он ключи? Конечно. Он давно их сдал.Но дело в том, что от него нужно вообще и совсем не это.

сша

россия

санкт-петербург

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

сша, россия, санкт-петербург, павел дуров, митрополит павел, святой николай, telegram, вконтакте, фейсбук, эксклюзив