https://ukraina.ru/20240904/1057227620.html

Клещи сжимаются: на Украине признали потерю Пречистовки под Угледаром

Клещи сжимаются: на Украине признали потерю Пречистовки под Угледаром - 04.09.2024 Украина.ру

Клещи сжимаются: на Украине признали потерю Пречистовки под Угледаром

Российские военные прорывают фланги ВСУ у Угледара, им удалось полностью выбить противника из села Пречистовка, которое является важной частью обороны украинской группировки на этом участке фронта. Об этом 4 сентября сообщил ресурс DeepState, работающий на ГУР Минобороны Украины

2024-09-04T11:25

2024-09-04T11:25

2024-09-04T11:25

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Также в сообщении уточняется, что российские силы продвигаются у Водяного, готовясь взять Угледар в клещи.Эксперты отмечают, что Угледар не только является важнейшим логистическим центром по снабжению гарнизона ВСУ. Восточнее города расположена шахта "Южно-Донбасская № 3", комплекс зданий которой - последнее пристанище ВСУ на этом участке фронта."Атака на шахту ожидается уже 4 сентября. Западнее Угледара ВС РФ не только закрепились в Пречистовке, но и смогли переправиться через реку Кашлагач и создать на ее северном берегу плацдарм. С него, вероятно, и продолжится наступление вдоль дороги на Новоукраинку и Золотую Ниву", - пишет "Военное обозрение".Ранее СМИ уже сообщали о том, что под Угледаром вырисовывается перспектива выхода российских войск в тыл группировке ВСУ. Только накануне украинские военные жаловались, что ВС РФ атакуют их в Угледаре сразу с трех направлений: в Константиновке, Водяном и Пречистовке."Сложнее всего сейчас в районе Пречистовки, там врагу удалось продвинуться – рассказал 3 сентября офицер украинской армии с позывным Алекс.На Западе тоже обратили внимание на проблемы украинской армии. В частности, американский журнал Forbs констатировал, что мощная российская группировка войск, насчитывающая десятки тысяч штыков, обошла украинские соединения, и последние в шаге от смертельных тисков ВС РФ.Тем временем ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка и Скучное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.

https://ukraina.ru/20240903/1057214169.html

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новости, украина, угледар, вооруженные силы украины, россия, главное управление разведки украины (гур), вс рф