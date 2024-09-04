https://ukraina.ru/20240904/1057227620.html
Клещи сжимаются: на Украине признали потерю Пречистовки под Угледаром
Клещи сжимаются: на Украине признали потерю Пречистовки под Угледаром - 04.09.2024 Украина.ру
Клещи сжимаются: на Украине признали потерю Пречистовки под Угледаром
Российские военные прорывают фланги ВСУ у Угледара, им удалось полностью выбить противника из села Пречистовка, которое является важной частью обороны украинской группировки на этом участке фронта. Об этом 4 сентября сообщил ресурс DeepState, работающий на ГУР Минобороны Украины
2024-09-04T11:25
2024-09-04T11:25
2024-09-04T11:25
новости
украина
угледар
вооруженные силы украины
россия
главное управление разведки украины (гур)
вс рф
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Также в сообщении уточняется, что российские силы продвигаются у Водяного, готовясь взять Угледар в клещи.Эксперты отмечают, что Угледар не только является важнейшим логистическим центром по снабжению гарнизона ВСУ. Восточнее города расположена шахта "Южно-Донбасская № 3", комплекс зданий которой - последнее пристанище ВСУ на этом участке фронта."Атака на шахту ожидается уже 4 сентября. Западнее Угледара ВС РФ не только закрепились в Пречистовке, но и смогли переправиться через реку Кашлагач и создать на ее северном берегу плацдарм. С него, вероятно, и продолжится наступление вдоль дороги на Новоукраинку и Золотую Ниву", - пишет "Военное обозрение".Ранее СМИ уже сообщали о том, что под Угледаром вырисовывается перспектива выхода российских войск в тыл группировке ВСУ. Только накануне украинские военные жаловались, что ВС РФ атакуют их в Угледаре сразу с трех направлений: в Константиновке, Водяном и Пречистовке."Сложнее всего сейчас в районе Пречистовки, там врагу удалось продвинуться – рассказал 3 сентября офицер украинской армии с позывным Алекс.На Западе тоже обратили внимание на проблемы украинской армии. В частности, американский журнал Forbs констатировал, что мощная российская группировка войск, насчитывающая десятки тысяч штыков, обошла украинские соединения, и последние в шаге от смертельных тисков ВС РФ.Тем временем ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка и Скучное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.
https://ukraina.ru/20240903/1057214169.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, угледар, вооруженные силы украины, россия, главное управление разведки украины (гур), вс рф
Клещи сжимаются: на Украине признали потерю Пречистовки под Угледаром
Российские военные прорывают фланги ВСУ у Угледара, им удалось полностью выбить противника из села Пречистовка, которое является важной частью обороны украинской группировки на этом участке фронта. Об этом 4 сентября сообщил ресурс DeepState, работающий на ГУР Минобороны Украины
Также в сообщении уточняется, что российские силы продвигаются у Водяного, готовясь взять Угледар в клещи.
"С южно-донецкого направления приходят сообщения о переходе под контроль Армии России н.п. Пречистовка, что к западу от Угледара. Контроль над Пречистовкой значительно осложнит возможности противника по перегруппировке и подвозу БК (боекомплектов. - Ред.) для украинского гарнизона, засевшего в Угледаре", - добавил военкор Евгений Поддубный.
Эксперты отмечают, что Угледар не только является важнейшим логистическим центром по снабжению гарнизона ВСУ. Восточнее города расположена шахта "Южно-Донбасская № 3", комплекс зданий которой - последнее пристанище ВСУ на этом участке фронта.
"Атака на шахту ожидается уже 4 сентября. Западнее Угледара ВС РФ не только закрепились в Пречистовке, но и смогли переправиться через реку Кашлагач и создать на ее северном берегу плацдарм. С него, вероятно, и продолжится наступление вдоль дороги на Новоукраинку и Золотую Ниву", - пишет "Военное обозрение".
Ранее СМИ уже сообщали о том, что под Угледаром вырисовывается перспектива выхода российских войск в тыл группировке ВСУ. Только накануне украинские военные жаловались, что ВС РФ атакуют их в Угледаре сразу с трех направлений: в Константиновке, Водяном и Пречистовке.
"Сложнее всего сейчас в районе Пречистовки, там врагу удалось продвинуться – рассказал 3 сентября офицер украинской армии с позывным Алекс.
На Западе
тоже обратили внимание на проблемы украинской армии. В частности, американский журнал Forbs констатировал, что мощная российская группировка войск, насчитывающая десятки тысяч штыков, обошла украинские соединения, и последние в шаге от смертельных тисков ВС РФ.
Тем временем ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка и Скучное в Донецкой Народной Республике
, Стельмаховка в Луганской Народной Республике
, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области
.