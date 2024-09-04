Клещи сжимаются: на Украине признали потерю Пречистовки под Угледаром - 04.09.2024 Украина.ру
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Клещи сжимаются: на Украине признали потерю Пречистовки под Угледаром
Клещи сжимаются: на Украине признали потерю Пречистовки под Угледаром - 04.09.2024 Украина.ру
Клещи сжимаются: на Украине признали потерю Пречистовки под Угледаром
Российские военные прорывают фланги ВСУ у Угледара, им удалось полностью выбить противника из села Пречистовка, которое является важной частью обороны украинской группировки на этом участке фронта. Об этом 4 сентября сообщил ресурс DeepState, работающий на ГУР Минобороны Украины
2024-09-04T11:25
2024-09-04T11:25
новости
украина
угледар
вооруженные силы украины
россия
главное управление разведки украины (гур)
вс рф
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Также в сообщении уточняется, что российские силы продвигаются у Водяного, готовясь взять Угледар в клещи.Эксперты отмечают, что Угледар не только является важнейшим логистическим центром по снабжению гарнизона ВСУ. Восточнее города расположена шахта "Южно-Донбасская №  3", комплекс зданий которой - последнее пристанище ВСУ на этом участке фронта."Атака на шахту ожидается уже 4 сентября. Западнее Угледара ВС РФ не только закрепились в Пречистовке, но и смогли переправиться через реку Кашлагач и создать на ее северном берегу плацдарм. С него, вероятно, и продолжится наступление вдоль дороги на Новоукраинку и Золотую Ниву", - пишет "Военное обозрение".Ранее СМИ уже сообщали о том, что под Угледаром вырисовывается перспектива выхода российских войск в тыл группировке ВСУ. Только накануне украинские военные жаловались, что ВС РФ атакуют их в Угледаре сразу с трех направлений: в Константиновке, Водяном и Пречистовке."Сложнее всего сейчас в районе Пречистовки, там врагу удалось продвинуться – рассказал 3 сентября офицер украинской армии с позывным Алекс.На Западе тоже обратили внимание на проблемы украинской армии. В частности, американский журнал Forbs констатировал, что мощная российская группировка войск, насчитывающая десятки тысяч штыков, обошла украинские соединения, и последние в шаге от смертельных тисков ВС РФ.Тем временем ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка и Скучное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, угледар, вооруженные силы украины, россия, главное управление разведки украины (гур), вс рф
Новости, Украина, Угледар, Вооруженные силы Украины, Россия, Главное управление разведки Украины (ГУР), ВС РФ

Клещи сжимаются: на Украине признали потерю Пречистовки под Угледаром

11:25 04.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские военные прорывают фланги ВСУ у Угледара, им удалось полностью выбить противника из села Пречистовка, которое является важной частью обороны украинской группировки на этом участке фронта. Об этом 4 сентября сообщил ресурс DeepState, работающий на ГУР Минобороны Украины
Также в сообщении уточняется, что российские силы продвигаются у Водяного, готовясь взять Угледар в клещи.
"С южно-донецкого направления приходят сообщения о переходе под контроль Армии России н.п. Пречистовка, что к западу от Угледара. Контроль над Пречистовкой значительно осложнит возможности противника по перегруппировке и подвозу БК (боекомплектов. - Ред.) для украинского гарнизона, засевшего в Угледаре", - добавил военкор Евгений Поддубный.
Эксперты отмечают, что Угледар не только является важнейшим логистическим центром по снабжению гарнизона ВСУ. Восточнее города расположена шахта "Южно-Донбасская №  3", комплекс зданий которой - последнее пристанище ВСУ на этом участке фронта.
"Атака на шахту ожидается уже 4 сентября. Западнее Угледара ВС РФ не только закрепились в Пречистовке, но и смогли переправиться через реку Кашлагач и создать на ее северном берегу плацдарм. С него, вероятно, и продолжится наступление вдоль дороги на Новоукраинку и Золотую Ниву", - пишет "Военное обозрение".
Ранее СМИ уже сообщали о том, что под Угледаром вырисовывается перспектива выхода российских войск в тыл группировке ВСУ. Только накануне украинские военные жаловались, что ВС РФ атакуют их в Угледаре сразу с трех направлений: в Константиновке, Водяном и Пречистовке.
"Сложнее всего сейчас в районе Пречистовки, там врагу удалось продвинуться – рассказал 3 сентября офицер украинской армии с позывным Алекс.
На Западе тоже обратили внимание на проблемы украинской армии. В частности, американский журнал Forbs констатировал, что мощная российская группировка войск, насчитывающая десятки тысяч штыков, обошла украинские соединения, и последние в шаге от смертельных тисков ВС РФ.
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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Четыре бригады ВСУ в шаге от капкана под Покровском - ForbesНа южном участке Покровского (Красноармейского) фронта тысячи солдат и офицеров минимум из четырех украинских бригад оказались под угрозой окружения, ВС РФ сжимают их в смертельные тиски. Об этом написал американский журнал Forbes
Тем временем ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка и Скучное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.
 
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