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Захарова отреагировала на санкции против медиагруппы "Россия Сегодня" фразой из мультфильма

Захарова отреагировала на санкции против медиагруппы "Россия Сегодня" фразой из мультфильма - 05.09.2024 Украина.ру

Захарова отреагировала на санкции против медиагруппы "Россия Сегодня" фразой из мультфильма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о первой реакции на сообщения о санкциях США против медиагруппы "Россия сегодня", передает РИА Новости

2024-09-05T10:25

2024-09-05T10:25

2024-09-05T10:25

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санкции

миа "россия сегодня"

маргарита симоньян

сша

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"Мы сейчас с вами находимся во Владивостоке. И это свежая новость во всех смыслах, не помятая, пришла из Штатов тогда, когда здесь был поздний вечер, ночь, и, естественно, телефон тут же взорвался вопросами, с просьбами и комментариями", - рассказала она.Свою реакцию на эту новость Захарова описала фразой из советского мультфильма.Она также заверила, что ответные меры сейчас прорабатываются."Безусловно, это будет все разрабатываться, прорабатываться. <...> только сейчас нужно понять, с чем мы имеем дело", - сказала Захарова.Говоря в целом о причинах наложения санкций, она обратила внимание на то, что "в ноябре должны быть выборы, в начале сентября нужна повестка". В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала."Шо, опять?" - известная фраза из советского мультфильма "Жил был пес".Подробнее о бессмысленности антироссийских санкций - в материале Более 21 тысячи санкций объявлено России, но политсистема выстояла - Володин на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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