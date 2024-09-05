https://ukraina.ru/20240905/1057251011.html
Захарова отреагировала на санкции против медиагруппы "Россия Сегодня" фразой из мультфильма
Захарова отреагировала на санкции против медиагруппы "Россия Сегодня" фразой из мультфильма - 05.09.2024 Украина.ру
Захарова отреагировала на санкции против медиагруппы "Россия Сегодня" фразой из мультфильма
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о первой реакции на сообщения о санкциях США против медиагруппы "Россия сегодня", передает РИА Новости
2024-09-05T10:25
2024-09-05T10:25
2024-09-05T10:25
новости
россия
мария захарова
санкции
миа "россия сегодня"
маргарита симоньян
сша
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"Мы сейчас с вами находимся во Владивостоке. И это свежая новость во всех смыслах, не помятая, пришла из Штатов тогда, когда здесь был поздний вечер, ночь, и, естественно, телефон тут же взорвался вопросами, с просьбами и комментариями", - рассказала она.Свою реакцию на эту новость Захарова описала фразой из советского мультфильма.Она также заверила, что ответные меры сейчас прорабатываются."Безусловно, это будет все разрабатываться, прорабатываться. <...> только сейчас нужно понять, с чем мы имеем дело", - сказала Захарова.Говоря в целом о причинах наложения санкций, она обратила внимание на то, что "в ноябре должны быть выборы, в начале сентября нужна повестка". В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала."Шо, опять?" - известная фраза из советского мультфильма "Жил был пес".Подробнее о бессмысленности антироссийских санкций - в материале Более 21 тысячи санкций объявлено России, но политсистема выстояла - Володин на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, мария захарова, санкции, миа "россия сегодня", маргарита симоньян, сша
Новости, Россия, Мария Захарова, санкции, МИА "Россия сегодня", Маргарита Симоньян, США
Захарова отреагировала на санкции против медиагруппы "Россия Сегодня" фразой из мультфильма
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о первой реакции на сообщения о санкциях США против медиагруппы "Россия сегодня", передает РИА Новости
"Мы сейчас с вами находимся во Владивостоке. И это свежая новость во всех смыслах, не помятая, пришла из Штатов тогда, когда здесь был поздний вечер, ночь, и, естественно, телефон тут же взорвался вопросами, с просьбами и комментариями", - рассказала она.
Свою реакцию на эту новость Захарова описала фразой из советского мультфильма.
"Когда я прочитала заявление из Вашингтона, единственная реакция была у меня, но потом я посмотрела, и у всех остальных: что, опять?.. То есть никто даже не мог понять, вроде бы уже все под санкциями. И [главный редактор медиагруппы] Маргарита Симоньян по какому разу уже? Ну вот снова", - добавила она.
Она также заверила, что ответные меры сейчас прорабатываются.
"Безусловно, это будет все разрабатываться, прорабатываться. <...> только сейчас нужно понять, с чем мы имеем дело", - сказала Захарова.
Говоря в целом о причинах наложения санкций, она обратила внимание на то, что "в ноябре должны быть выборы, в начале сентября нужна повестка".
В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
"Шо, опять?" - известная фраза из советского мультфильма "Жил был пес".
Подробнее о бессмысленности антироссийских санкций - в материале Более 21 тысячи санкций объявлено России, но политсистема выстояла - Володин на сайте Украина.ру.