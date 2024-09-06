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Захарова назвала "самое отвратительное и трагикомичное" в задержании Дурова
Захарова назвала "самое отвратительное и трагикомичное" в задержании Дурова - 06.09.2024 Украина.ру
Захарова назвала "самое отвратительное и трагикомичное" в задержании Дурова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума назвала журналистам самое отвратительное и трагикомичное в ситуации вокруг Павла Дурова
2024-09-06T08:59
2024-09-06T08:59
2024-09-06T09:15
павел дуров
новости
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эммануэль макрон
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"Самое в этом, на мой взгляд, отвратительное и трагикомичное - не только то, что было предпринято в отношении Дурова, а то, что они (власти Франции) объяснить это не смогли ни своему населению, ни мировому сообществу... Почему? Потому, что они утратили навык всех реально действующих демократических механизмов: у них нет обратной связи со своим населением, они привыкли, использовать информтехнологии в пропаганде одной точки зрения", - сказала она.В августе основателя "Телеграм" задержали в аэропорту Франции. Дурова обвиняют в сокрытии данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.Американское издание Politico со ссылкой на собственные неназванные источники сообщило, что арест Дурова готовился уже давно, и соответствующий ордер был заготовлен еще в марте.Журналисты The Wall Street Journal писали, что французские шпионы взломали телефон Дурова еще семь лет назад. То есть за год до того, как основатель "Телеграма" пообедал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда последний предлагал Дурову перенести офис "Телеграм" в свою страну и сулил гражданство. По информации WSJ, Дуров отказался перевозить "Телеграм" во Францию. Однако интерес Макрона к российскому мультимиллиардеру не угас.Подробнее об аресте - в материале "Им нужна была пауза": Корнилов объяснил, почему арест Дурова не связан с выборами в США на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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павел дуров, новости, франция, россия, эммануэль макрон, telegram, мария захарова
Павел Дуров, Новости, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Telegram, Мария Захарова
Захарова назвала "самое отвратительное и трагикомичное" в задержании Дурова
08:59 06.09.2024 (обновлено: 09:15 06.09.2024)
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума назвала журналистам самое отвратительное и трагикомичное в ситуации вокруг Павла Дурова
"Самое в этом, на мой взгляд, отвратительное и трагикомичное - не только то, что было предпринято в отношении Дурова, а то, что они (власти Франции) объяснить это не смогли ни своему населению, ни мировому сообществу... Почему? Потому, что они утратили навык всех реально действующих демократических механизмов: у них нет обратной связи со своим населением, они привыкли, использовать информтехнологии в пропаганде одной точки зрения", - сказала она.
В августе основателя "Телеграм" задержали в аэропорту Франции. Дурова обвиняют в сокрытии данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Американское издание Politico со ссылкой на собственные неназванные источники сообщило, что арест Дурова готовился уже давно, и соответствующий ордер был заготовлен еще в марте.
Журналисты The Wall Street Journal писали, что французские шпионы взломали телефон Дурова еще семь лет назад. То есть за год до того, как основатель "Телеграма" пообедал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда последний предлагал Дурову перенести офис "Телеграм" в свою страну и сулил гражданство. По информации WSJ, Дуров отказался перевозить "Телеграм" во Францию. Однако интерес Макрона к российскому мультимиллиардеру не угас.