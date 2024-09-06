https://ukraina.ru/20240906/1057264085.html
Конец макронизма? Франция на пороге тяжелого кризиса
Конец макронизма? Франция на пороге тяжелого кризиса - 06.09.2024 Украина.ру
Конец макронизма? Франция на пороге тяжелого кризиса
Коалиция разномастных французских левых с пафосным названием "Новый народный фронт" (NFP) выиграла внеочередные выборы. Формально она еще в июле одержала первую за многие годы победу на выборах в парламент (182 голоса)
2024-09-06T06:50
2024-09-06T06:50
2024-09-06T09:31
эксклюзив
франция
эммануэль макрон
марин ле пен
павел дуров
париж
сша
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Причем тот триумф состоялся под предлогом любой ценой не допустить к власти правые партии, рейтинги которых были тоже весьма высокими.Многочисленные, но весьма маргинальные левые сделали, казалось бы, — они стали работать вместе, чего не наблюдалось многие годы. И NFP получила целых 182 места. На втором месте (168 мест) — коалиция "Вместе" президента Эммануэля Макрона. Далее следует "Национальное объединение" Марин Ле Пен, оно будет представлено в Нацсобрании 143 депутатами.Но мандатов у макронистов мало, непопулярная олимпиада идет к концу, и леваки уже добились отправки в отставку любимчика президента и премьера, премьер-министра Габриэля Атталя, чтобы его коалиция более не могла сформировать правительство и управлять страной.Что бы там ни говорили о Габриэле Аттале, он политик с опытом, сумевший рассеять противников на выборах довольно нетривиальными приемами. Но все, что было в запасе у президента, исчерпано. Кроме союза с правыми, который уже не кажется таким невозможным, — ведь с левыми макронисты договорились.Поэтому лидер крайне правого "Национального объединения" (RN) Жордан Барделла проводит с представителями власти более или менее открытые переговоры — на случай, если левые и макронисты окончательно между собой договорятся. Веры из них нет никому.Левые требуют своего премьера, имея на это законное право. А кто бы им ни стал, так называемую политику макронизма — жестокого центризма с опорой на США — в любом случае ждет бесславный конец. Хотя французским левакам народ сейчас тоже закономерно не верит.Макрон, конечно, может делать вид, что в стране ничего особого не происходит. Но социологи прямо говорят ему, что это приведет Францию к революции.Республика готовится к массовым акциям протеста и против правящей партии. Степень гражданского участия приблизилась к 67% и оказалась одной из самых высоких за последние 40 лет. Макронистов просто снесут — не только в богом забытых углах вроде Новой Каледонии, но даже в центре Парижа.Дошло до того, что политические противники считают подлый арест программиста Дурова пиар-приемом, который хоть как-то должен отвлечь прессу от истории с выборами. В это вряд ли кто-то поверит, но президент Франции решился кинуть акулам пера что-то свежее, несмотря на то, что журналисты больше атакуют сейчас именно Макрона.Тем временем Жордан Барделла заявил, что Макрон подтолкнул страну к нестабильности и затягивает ее в трясину, обрекая французов на ежедневные сложности и уменьшение покупательной способности."Неестественные" союзы макронистов и левых, по словам политика, помешали свободному выбору граждан. Но если какие-то вдруг левые объединятся с правыми против Макрона, ситуация, где все против всех, не станет от этого лучше.Как стало известно днем, 5 сентября, парламент Франции утвердил премьером Мишеля Бранье, которого называют самым старым в истории Франции на этом посту. Утечки о том, на чем договорилось парламентское большинство с французским президентом, станет ясно уже в ближайшие дни.О том, кто такой, новый премьер Франции, — в статье "Новый премьер Франции Мишель Барнье: кто он?"
https://ukraina.ru/20240831/1057162641.html
https://ukraina.ru/20240903/1057195218.html
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эксклюзив, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, павел дуров, париж, сша
Конец макронизма? Франция на пороге тяжелого кризиса
06:50 06.09.2024 (обновлено: 09:31 06.09.2024)
Коалиция разномастных французских левых с пафосным названием "Новый народный фронт" (NFP) выиграла внеочередные выборы. Формально она еще в июле одержала первую за многие годы победу на выборах в парламент (182 голоса)
Причем тот триумф состоялся под предлогом любой ценой не допустить к власти правые партии, рейтинги которых были тоже весьма высокими.
Многочисленные, но весьма маргинальные левые сделали, казалось бы, — они стали работать вместе, чего не наблюдалось многие годы. И NFP получила целых 182 места. На втором месте (168 мест) — коалиция "Вместе" президента Эммануэля Макрона
. Далее следует "Национальное объединение" Марин Ле Пен
, оно будет представлено в Нацсобрании 143 депутатами.
Но мандатов у макронистов мало, непопулярная олимпиада идет к концу, и леваки уже добились отправки в отставку любимчика президента и премьера, премьер-министра Габриэля Атталя, чтобы его коалиция более не могла сформировать правительство и управлять страной.
Что бы там ни говорили о Габриэле Аттале, он политик с опытом, сумевший рассеять противников на выборах довольно нетривиальными приемами. Но все, что было в запасе у президента, исчерпано. Кроме союза с правыми, который уже не кажется таким невозможным, — ведь с левыми макронисты договорились.
Поэтому лидер крайне правого "Национального объединения" (RN) Жордан Барделла проводит с представителями власти более или менее открытые переговоры — на случай, если левые и макронисты окончательно между собой договорятся. Веры из них нет никому.
Левые требуют своего премьера, имея на это законное право. А кто бы им ни стал, так называемую политику макронизма — жестокого центризма с опорой на США
— в любом случае ждет бесславный конец. Хотя французским левакам народ сейчас тоже закономерно не верит.
Макрон, конечно, может делать вид, что в стране ничего особого не происходит. Но социологи прямо говорят ему, что это приведет Францию к революции.
Республика готовится к массовым акциям протеста и против правящей партии. Степень гражданского участия приблизилась к 67% и оказалась одной из самых высоких за последние 40 лет. Макронистов просто снесут — не только в богом забытых углах вроде Новой Каледонии, но даже в центре Парижа
.
Дошло до того, что политические противники считают подлый арест программиста Дурова
пиар-приемом, который хоть как-то должен отвлечь прессу от истории с выборами. В это вряд ли кто-то поверит, но президент Франции решился кинуть акулам пера что-то свежее, несмотря на то, что журналисты больше атакуют сейчас именно Макрона.
Тем временем Жордан Барделла заявил, что Макрон подтолкнул страну к нестабильности и затягивает ее в трясину, обрекая французов на ежедневные сложности и уменьшение покупательной способности.
"Неестественные" союзы макронистов и левых, по словам политика, помешали свободному выбору граждан. Но если какие-то вдруг левые объединятся с правыми против Макрона, ситуация, где все против всех, не станет от этого лучше.
Как стало известно днем, 5 сентября, парламент Франции утвердил премьером Мишеля Бранье, которого называют самым старым в истории Франции на этом посту. Утечки о том, на чем договорилось парламентское большинство с французским президентом, станет ясно уже в ближайшие дни.
О том, кто такой, новый премьер Франции, — в статье "Новый премьер Франции Мишель Барнье: кто он?"