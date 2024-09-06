https://ukraina.ru/20240906/1057264085.html

Конец макронизма? Франция на пороге тяжелого кризиса

Конец макронизма? Франция на пороге тяжелого кризиса - 06.09.2024 Украина.ру

Конец макронизма? Франция на пороге тяжелого кризиса

Коалиция разномастных французских левых с пафосным названием "Новый народный фронт" (NFP) выиграла внеочередные выборы. Формально она еще в июле одержала первую за многие годы победу на выборах в парламент (182 голоса)

2024-09-06T06:50

2024-09-06T06:50

2024-09-06T09:31

эксклюзив

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эммануэль макрон

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Причем тот триумф состоялся под предлогом любой ценой не допустить к власти правые партии, рейтинги которых были тоже весьма высокими.Многочисленные, но весьма маргинальные левые сделали, казалось бы, — они стали работать вместе, чего не наблюдалось многие годы. И NFP получила целых 182 места. На втором месте (168 мест) — коалиция "Вместе" президента Эммануэля Макрона. Далее следует "Национальное объединение" Марин Ле Пен, оно будет представлено в Нацсобрании 143 депутатами.Но мандатов у макронистов мало, непопулярная олимпиада идет к концу, и леваки уже добились отправки в отставку любимчика президента и премьера, премьер-министра Габриэля Атталя, чтобы его коалиция более не могла сформировать правительство и управлять страной.Что бы там ни говорили о Габриэле Аттале, он политик с опытом, сумевший рассеять противников на выборах довольно нетривиальными приемами. Но все, что было в запасе у президента, исчерпано. Кроме союза с правыми, который уже не кажется таким невозможным, — ведь с левыми макронисты договорились.Поэтому лидер крайне правого "Национального объединения" (RN) Жордан Барделла проводит с представителями власти более или менее открытые переговоры — на случай, если левые и макронисты окончательно между собой договорятся. Веры из них нет никому.Левые требуют своего премьера, имея на это законное право. А кто бы им ни стал, так называемую политику макронизма — жестокого центризма с опорой на США — в любом случае ждет бесславный конец. Хотя французским левакам народ сейчас тоже закономерно не верит.Макрон, конечно, может делать вид, что в стране ничего особого не происходит. Но социологи прямо говорят ему, что это приведет Францию к революции.Республика готовится к массовым акциям протеста и против правящей партии. Степень гражданского участия приблизилась к 67% и оказалась одной из самых высоких за последние 40 лет. Макронистов просто снесут — не только в богом забытых углах вроде Новой Каледонии, но даже в центре Парижа.Дошло до того, что политические противники считают подлый арест программиста Дурова пиар-приемом, который хоть как-то должен отвлечь прессу от истории с выборами. В это вряд ли кто-то поверит, но президент Франции решился кинуть акулам пера что-то свежее, несмотря на то, что журналисты больше атакуют сейчас именно Макрона.Тем временем Жордан Барделла заявил, что Макрон подтолкнул страну к нестабильности и затягивает ее в трясину, обрекая французов на ежедневные сложности и уменьшение покупательной способности."Неестественные" союзы макронистов и левых, по словам политика, помешали свободному выбору граждан. Но если какие-то вдруг левые объединятся с правыми против Макрона, ситуация, где все против всех, не станет от этого лучше.Как стало известно днем, 5 сентября, парламент Франции утвердил премьером Мишеля Бранье, которого называют самым старым в истории Франции на этом посту. Утечки о том, на чем договорилось парламентское большинство с французским президентом, станет ясно уже в ближайшие дни.О том, кто такой, новый премьер Франции, — в статье "Новый премьер Франции Мишель Барнье: кто он?"

https://ukraina.ru/20240831/1057162641.html

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Игорь Сердюков

Игорь Сердюков

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Сердюков

эксклюзив, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, павел дуров, париж, сша