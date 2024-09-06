Конец макронизма? Франция на пороге тяжелого кризиса - 06.09.2024 Украина.ру
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Конец макронизма? Франция на пороге тяжелого кризиса
Конец макронизма? Франция на пороге тяжелого кризиса - 06.09.2024 Украина.ру
Конец макронизма? Франция на пороге тяжелого кризиса
Коалиция разномастных французских левых с пафосным названием "Новый народный фронт" (NFP) выиграла внеочередные выборы. Формально она еще в июле одержала первую за многие годы победу на выборах в парламент (182 голоса)
2024-09-06T06:50
2024-09-06T09:31
эксклюзив
франция
эммануэль макрон
марин ле пен
павел дуров
париж
сша
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Причем тот триумф состоялся под предлогом любой ценой не допустить к власти правые партии, рейтинги которых были тоже весьма высокими.Многочисленные, но весьма маргинальные левые сделали, казалось бы, — они стали работать вместе, чего не наблюдалось многие годы. И NFP получила целых 182 места. На втором месте (168 мест) — коалиция "Вместе" президента Эммануэля Макрона. Далее следует "Национальное объединение" Марин Ле Пен, оно будет представлено в Нацсобрании 143 депутатами.Но мандатов у макронистов мало, непопулярная олимпиада идет к концу, и леваки уже добились отправки в отставку любимчика президента и премьера, премьер-министра Габриэля Атталя, чтобы его коалиция более не могла сформировать правительство и управлять страной.Что бы там ни говорили о Габриэле Аттале, он политик с опытом, сумевший рассеять противников на выборах довольно нетривиальными приемами. Но все, что было в запасе у президента, исчерпано. Кроме союза с правыми, который уже не кажется таким невозможным, — ведь с левыми макронисты договорились.Поэтому лидер крайне правого "Национального объединения" (RN) Жордан Барделла проводит с представителями власти более или менее открытые переговоры — на случай, если левые и макронисты окончательно между собой договорятся. Веры из них нет никому.Левые требуют своего премьера, имея на это законное право. А кто бы им ни стал, так называемую политику макронизма — жестокого центризма с опорой на США — в любом случае ждет бесславный конец. Хотя французским левакам народ сейчас тоже закономерно не верит.Макрон, конечно, может делать вид, что в стране ничего особого не происходит. Но социологи прямо говорят ему, что это приведет Францию к революции.Республика готовится к массовым акциям протеста и против правящей партии. Степень гражданского участия приблизилась к 67% и оказалась одной из самых высоких за последние 40 лет. Макронистов просто снесут — не только в богом забытых углах вроде Новой Каледонии, но даже в центре Парижа.Дошло до того, что политические противники считают подлый арест программиста Дурова пиар-приемом, который хоть как-то должен отвлечь прессу от истории с выборами. В это вряд ли кто-то поверит, но президент Франции решился кинуть акулам пера что-то свежее, несмотря на то, что журналисты больше атакуют сейчас именно Макрона.Тем временем Жордан Барделла заявил, что Макрон подтолкнул страну к нестабильности и затягивает ее в трясину, обрекая французов на ежедневные сложности и уменьшение покупательной способности."Неестественные" союзы макронистов и левых, по словам политика, помешали свободному выбору граждан. Но если какие-то вдруг левые объединятся с правыми против Макрона, ситуация, где все против всех, не станет от этого лучше.Как стало известно днем, 5 сентября, парламент Франции утвердил премьером Мишеля Бранье, которого называют самым старым в истории Франции на этом посту. Утечки о том, на чем договорилось парламентское большинство с французским президентом, станет ясно уже в ближайшие дни.О том, кто такой, новый премьер Франции, — в статье "Новый премьер Франции Мишель Барнье: кто он?"
https://ukraina.ru/20240831/1057162641.html
https://ukraina.ru/20240903/1057195218.html
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Игорь Сердюков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, павел дуров, париж, сша
Эксклюзив, Франция, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Павел Дуров, Париж, США

Конец макронизма? Франция на пороге тяжелого кризиса

06:50 06.09.2024 (обновлено: 09:31 06.09.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Игорь Сердюков
автор издания Украина.ру
Все материалы
Коалиция разномастных французских левых с пафосным названием "Новый народный фронт" (NFP) выиграла внеочередные выборы. Формально она еще в июле одержала первую за многие годы победу на выборах в парламент (182 голоса)
Причем тот триумф состоялся под предлогом любой ценой не допустить к власти правые партии, рейтинги которых были тоже весьма высокими.
Многочисленные, но весьма маргинальные левые сделали, казалось бы, — они стали работать вместе, чего не наблюдалось многие годы. И NFP получила целых 182 места. На втором месте (168 мест) — коалиция "Вместе" президента Эммануэля Макрона. Далее следует "Национальное объединение" Марин Ле Пен, оно будет представлено в Нацсобрании 143 депутатами.
Но мандатов у макронистов мало, непопулярная олимпиада идет к концу, и леваки уже добились отправки в отставку любимчика президента и премьера, премьер-министра Габриэля Атталя, чтобы его коалиция более не могла сформировать правительство и управлять страной.
Макрон
31 августа, 15:38
"Непокорившаяся Франция" инициировала импичмент МакронаЛевая партия "Непокорившаяся Франция" инициировала процедуру по отрешению президента Эммануэля Макрона от власти. Об этом СМИ 31 августа сообщила глава парламентской фракции партии Матильда Пано
Что бы там ни говорили о Габриэле Аттале, он политик с опытом, сумевший рассеять противников на выборах довольно нетривиальными приемами. Но все, что было в запасе у президента, исчерпано. Кроме союза с правыми, который уже не кажется таким невозможным, — ведь с левыми макронисты договорились.
Поэтому лидер крайне правого "Национального объединения" (RN) Жордан Барделла проводит с представителями власти более или менее открытые переговоры — на случай, если левые и макронисты окончательно между собой договорятся. Веры из них нет никому.
Левые требуют своего премьера, имея на это законное право. А кто бы им ни стал, так называемую политику макронизма — жестокого центризма с опорой на США — в любом случае ждет бесславный конец. Хотя французским левакам народ сейчас тоже закономерно не верит.
Макрон, конечно, может делать вид, что в стране ничего особого не происходит. Но социологи прямо говорят ему, что это приведет Францию к революции.
Республика готовится к массовым акциям протеста и против правящей партии. Степень гражданского участия приблизилась к 67% и оказалась одной из самых высоких за последние 40 лет. Макронистов просто снесут — не только в богом забытых углах вроде Новой Каледонии, но даже в центре Парижа.
Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
3 сентября, 04:00
Вассерман о том, почему власти Франции арестовали Дурова и повлияет ли это на запрет "Телеграм"Европейский контент возлагает на интернет-платформы отслеживать преступный контент. По утверждениям руководства "Телеграм" там этой работой занимаются, но в разумных пределах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман
Дошло до того, что политические противники считают подлый арест программиста Дурова пиар-приемом, который хоть как-то должен отвлечь прессу от истории с выборами. В это вряд ли кто-то поверит, но президент Франции решился кинуть акулам пера что-то свежее, несмотря на то, что журналисты больше атакуют сейчас именно Макрона.
Тем временем Жордан Барделла заявил, что Макрон подтолкнул страну к нестабильности и затягивает ее в трясину, обрекая французов на ежедневные сложности и уменьшение покупательной способности.
"Неестественные" союзы макронистов и левых, по словам политика, помешали свободному выбору граждан. Но если какие-то вдруг левые объединятся с правыми против Макрона, ситуация, где все против всех, не станет от этого лучше.
Как стало известно днем, 5 сентября, парламент Франции утвердил премьером Мишеля Бранье, которого называют самым старым в истории Франции на этом посту. Утечки о том, на чем договорилось парламентское большинство с французским президентом, станет ясно уже в ближайшие дни.
О том, кто такой, новый премьер Франции, — в статье "Новый премьер Франции Мишель Барнье: кто он?"
 
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