ВРУ проголосовала за назначение Виталия Коваля главным аграрием Украины - 05.09.2024 Украина.ру
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ВРУ проголосовала за назначение Виталия Коваля главным аграрием Украины
ВРУ проголосовала за назначение Виталия Коваля главным аграрием Украины - 05.09.2024 Украина.ру
ВРУ проголосовала за назначение Виталия Коваля главным аграрием Украины
Бывший глава фонда украинского госимущества Виталий Коваль одобрен на должность министра аграрной политики Украины – такое решение 5 сентября приняла Верховная Рада Украины (ВРУ)
2024-09-05T17:57
2024-09-05T17:57
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За назначение Виталия Коваля министром аграрной политики проголосовал 251 член ВРУ. Он пересел в новое руководящее кресло с должности главы Фонда государственного имущества Украины – там он сменил Рустема Умерова, ушедшего на должность министра обороны. До этого Коваль руководил Ровенской областной администрацией.До государственной службы Коваль работал в банковской, аграрной, транспортной и строительной отраслях. Является главой спортивных объединений и членом НОК Украины.Также 5 сентября стало известно, что ещё день назад занимавший кресло главы МИД Украины Алексей Кулеба занял кресло вице-премьера и, одновременно - министра развития общин и территорий Украины (Минвосстановления). МИД Украины возглавил Андрей Сибига.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, рустем умеров, кадры, министерство, кабмин, апк, сельское хозяйство
Новости, Украина, Рустем Умеров, кадры, министерство, Кабмин, АПК, Сельское хозяйство

ВРУ проголосовала за назначение Виталия Коваля главным аграрием Украины

17:57 05.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Офіс Президента України / Перейти в фотобанкКоваль Виталий
Коваль Виталий - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Офіс Президента України
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Бывший глава фонда украинского госимущества Виталий Коваль одобрен на должность министра аграрной политики Украины – такое решение 5 сентября приняла Верховная Рада Украины (ВРУ)
За назначение Виталия Коваля министром аграрной политики проголосовал 251 член ВРУ. Он пересел в новое руководящее кресло с должности главы Фонда государственного имущества Украины – там он сменил Рустема Умерова, ушедшего на должность министра обороны. До этого Коваль руководил Ровенской областной администрацией.
До государственной службы Коваль работал в банковской, аграрной, транспортной и строительной отраслях. Является главой спортивных объединений и членом НОК Украины.
Также 5 сентября стало известно, что ещё день назад занимавший кресло главы МИД Украины Алексей Кулеба занял кресло вице-премьера и, одновременно - министра развития общин и территорий Украины (Минвосстановления). МИД Украины возглавил Андрей Сибига.
 
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