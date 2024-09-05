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ВРУ проголосовала за назначение Виталия Коваля главным аграрием Украины
ВРУ проголосовала за назначение Виталия Коваля главным аграрием Украины - 05.09.2024 Украина.ру
ВРУ проголосовала за назначение Виталия Коваля главным аграрием Украины
Бывший глава фонда украинского госимущества Виталий Коваль одобрен на должность министра аграрной политики Украины – такое решение 5 сентября приняла Верховная Рада Украины (ВРУ)
2024-09-05T17:57
2024-09-05T17:57
2024-09-05T17:57
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За назначение Виталия Коваля министром аграрной политики проголосовал 251 член ВРУ. Он пересел в новое руководящее кресло с должности главы Фонда государственного имущества Украины – там он сменил Рустема Умерова, ушедшего на должность министра обороны. До этого Коваль руководил Ровенской областной администрацией.До государственной службы Коваль работал в банковской, аграрной, транспортной и строительной отраслях. Является главой спортивных объединений и членом НОК Украины.Также 5 сентября стало известно, что ещё день назад занимавший кресло главы МИД Украины Алексей Кулеба занял кресло вице-премьера и, одновременно - министра развития общин и территорий Украины (Минвосстановления). МИД Украины возглавил Андрей Сибига.
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новости, украина, рустем умеров, кадры, министерство, кабмин, апк, сельское хозяйство
Новости, Украина, Рустем Умеров, кадры, министерство, Кабмин, АПК, Сельское хозяйство
ВРУ проголосовала за назначение Виталия Коваля главным аграрием Украины
Бывший глава фонда украинского госимущества Виталий Коваль одобрен на должность министра аграрной политики Украины – такое решение 5 сентября приняла Верховная Рада Украины (ВРУ)
За назначение Виталия Коваля министром аграрной политики проголосовал 251 член ВРУ. Он пересел в новое руководящее кресло с должности главы Фонда государственного имущества Украины – там он сменил Рустема Умерова, ушедшего на должность министра обороны. До этого Коваль руководил Ровенской областной администрацией.
До государственной службы Коваль работал в банковской, аграрной, транспортной и строительной отраслях. Является главой спортивных объединений и членом НОК Украины.
Также 5 сентября стало известно, что ещё день назад занимавший кресло главы МИД Украины Алексей Кулеба занял кресло вице-премьера и, одновременно - министра развития общин и территорий Украины (Минвосстановления). МИД Украины возглавил Андрей Сибига
.