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Министром по стратегическим отраслям промышленности Украины назначили 31-летнего Сметанина
Министром по стратегическим отраслям промышленности Украины назначили 31-летнего Сметанина - 05.09.2024 Украина.ру
Министром по стратегическим отраслям промышленности Украины назначили 31-летнего Сметанина
Верховная Рада Украины проголосовала за назначение нового министра по стратегическим отраслям промышленности – на эту должность претендовал Герман Сметанин
2024-09-05T17:34
2024-09-05T17:34
2024-09-05T17:34
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украина
софия федина
ольга стефанишина
владимир зеленский
верховная рада
слуга народа
опзж
кадры
кадровые перестановки
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За назначение Сметанина министром по стратегическим отраслям промышленности проголосовали 247 депутатов. Как сообщила нардеп София Федина, свои голоса за нового министра отдали "Слуги и ОПЗЖ" - члены президентской фракции "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа — За жизнь"."Обратила внимание, что ни за одного министра слуги не дали 226. Все назначения за счет голосов ОПЗЖ, - констатировала Федина. - Коалиция, которая реально всё решает. В воюющей стране".Герман Сметанин родился в 1992 году в Харькове. В 2022 году 28-летний Сметанин возглавил госпредприятие "Харьковский бронетанковый завод", который должен был производить Т-64 для ВСУ и на экспорт. В 2023 году Сметанин стал гендиректором завода имени Малышева, 28 июня того же года он возглавил "Укроборонпром" – ныне АО "Украинская оборонная промышленность".Также Федина сообщила, что коалиция президентской и формально оппозиционной фракций обеспечила новое трудоустройство сразу в двух руководящих креслах накануне уволенной с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной. Подробности в публикации Кулебе сразу три, а Стефанишиной - два: на Украине начали раздавать кресла министров
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Украина.ру
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новости, украина, софия федина, ольга стефанишина, владимир зеленский, верховная рада, слуга народа, опзж, кадры, кадровые перестановки, министр, кабмин, правительство
Новости, Украина, София Федина, Ольга Стефанишина, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Слуга народа, ОПЗЖ, кадры, кадровые перестановки, министр, Кабмин, правительство
Министром по стратегическим отраслям промышленности Украины назначили 31-летнего Сметанина
Верховная Рада Украины проголосовала за назначение нового министра по стратегическим отраслям промышленности – на эту должность претендовал Герман Сметанин
За назначение Сметанина министром по стратегическим отраслям промышленности проголосовали 247 депутатов. Как сообщила нардеп София Федина, свои голоса за нового министра отдали "Слуги и ОПЗЖ" - члены президентской фракции "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа — За жизнь".
"Обратила внимание, что ни за одного министра слуги не дали 226. Все назначения за счет голосов ОПЗЖ, - констатировала Федина. - Коалиция, которая реально всё решает. В воюющей стране".
Герман Сметанин родился в 1992 году в Харькове. В 2022 году 28-летний Сметанин возглавил госпредприятие "Харьковский бронетанковый завод", который должен был производить Т-64 для ВСУ и на экспорт. В 2023 году Сметанин стал гендиректором завода имени Малышева, 28 июня того же года он возглавил "Укроборонпром" – ныне АО "Украинская оборонная промышленность".
Также Федина сообщила, что коалиция президентской и формально оппозиционной фракций обеспечила новое трудоустройство сразу в двух руководящих креслах накануне уволенной с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной
. Подробности в публикации Кулебе сразу три, а Стефанишиной - два: на Украине начали раздавать кресла министров