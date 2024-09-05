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Министром по стратегическим отраслям промышленности Украины назначили 31-летнего Сметанина

Министром по стратегическим отраслям промышленности Украины назначили 31-летнего Сметанина - 05.09.2024 Украина.ру

Министром по стратегическим отраслям промышленности Украины назначили 31-летнего Сметанина

Верховная Рада Украины проголосовала за назначение нового министра по стратегическим отраслям промышленности – на эту должность претендовал Герман Сметанин

2024-09-05T17:34

2024-09-05T17:34

2024-09-05T17:34

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софия федина

ольга стефанишина

владимир зеленский

верховная рада

слуга народа

опзж

кадры

кадровые перестановки

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За назначение Сметанина министром по стратегическим отраслям промышленности проголосовали 247 депутатов. Как сообщила нардеп София Федина, свои голоса за нового министра отдали "Слуги и ОПЗЖ" - члены президентской фракции "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа — За жизнь"."Обратила внимание, что ни за одного министра слуги не дали 226. Все назначения за счет голосов ОПЗЖ, - констатировала Федина. - Коалиция, которая реально всё решает. В воюющей стране".Герман Сметанин родился в 1992 году в Харькове. В 2022 году 28-летний Сметанин возглавил госпредприятие "Харьковский бронетанковый завод", который должен был производить Т-64 для ВСУ и на экспорт. В 2023 году Сметанин стал гендиректором завода имени Малышева, 28 июня того же года он возглавил "Укроборонпром" – ныне АО "Украинская оборонная промышленность".Также Федина сообщила, что коалиция президентской и формально оппозиционной фракций обеспечила новое трудоустройство сразу в двух руководящих креслах накануне уволенной с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной. Подробности в публикации Кулебе сразу три, а Стефанишиной - два: на Украине начали раздавать кресла министров

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новости, украина, софия федина, ольга стефанишина, владимир зеленский, верховная рада, слуга народа, опзж, кадры, кадровые перестановки, министр, кабмин, правительство