https://ukraina.ru/20240905/1057266064.html

Кулебе сразу три, а Стефанишиной - два: на Украине начали раздавать кресла министров

Кулебе сразу три, а Стефанишиной - два: на Украине начали раздавать кресла министров - 05.09.2024 Украина.ру

Кулебе сразу три, а Стефанишиной - два: на Украине начали раздавать кресла министров

Экс-замглавы Офиса президента Украины Алексея Кулебу назначили на должность вице-премьер-министра по восстановлению и министра развития общин и территорий Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк

2024-09-05T16:16

2024-09-05T16:16

2024-09-05T16:16

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ольга стефанишина

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ярослав железняк

верховная рада

министр

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В кресло министра иностранных дел, которое еще вчера занимал Дмитрий Кулеба, теперь сядет его заместитель - Андрей Сибига.Уволенная с должности вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина получила сразу две должности, что понравилось не всем депутатам Верховной Рады.Бывшему министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе пока не досталась ни одна вакансия, хотя ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Кулеба возглавит министерство развития общин и территорий Украины, а журналисты американского издания Bloomberg сообщили, что экс-министр сосредоточится на укреплении отношений Киева и НАТО.

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новости, украина, киев, ольга стефанишина, дмитрий кулеба, ярослав железняк, верховная рада, министр