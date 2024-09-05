Кулебе сразу три, а Стефанишиной - два: на Украине начали раздавать кресла министров - 05.09.2024 Украина.ру
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Кулебе сразу три, а Стефанишиной - два: на Украине начали раздавать кресла министров
Кулебе сразу три, а Стефанишиной - два: на Украине начали раздавать кресла министров - 05.09.2024 Украина.ру
Кулебе сразу три, а Стефанишиной - два: на Украине начали раздавать кресла министров
Экс-замглавы Офиса президента Украины Алексея Кулебу назначили на должность вице-премьер-министра по восстановлению и министра развития общин и территорий Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк
2024-09-05T16:16
2024-09-05T16:16
новости
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верховная рада
министр
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В кресло министра иностранных дел, которое еще вчера занимал Дмитрий Кулеба, теперь сядет его заместитель - Андрей Сибига.Уволенная с должности вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина получила сразу две должности, что понравилось не всем депутатам Верховной Рады.Бывшему министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе пока не досталась ни одна вакансия, хотя ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Кулеба возглавит министерство развития общин и территорий Украины, а журналисты американского издания Bloomberg сообщили, что экс-министр сосредоточится на укреплении отношений Киева и НАТО.
https://ukraina.ru/20240905/1057260093.html
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новости, украина, киев, ольга стефанишина, дмитрий кулеба, ярослав железняк, верховная рада, министр
Новости, Украина, Киев, Ольга Стефанишина, Дмитрий Кулеба, Ярослав Железняк, Верховная Рада, министр

Кулебе сразу три, а Стефанишиной - два: на Украине начали раздавать кресла министров

16:16 05.09.2024
 
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Экс-замглавы Офиса президента Украины Алексея Кулебу назначили на должность вице-премьер-министра по восстановлению и министра развития общин и территорий Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк

"Фактически он будет сразу в трех министерствах", - написал Железняк.

В кресло министра иностранных дел, которое еще вчера занимал Дмитрий Кулеба, теперь сядет его заместитель - Андрей Сибига.
Заседание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
14:24
Рада проголосовала за нового министра иностранных делУкраинский парламент поддержал назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Дмитрия Кулебы. Об этом 5 сентября сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*
Уволенная с должности вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина получила сразу две должности, что понравилось не всем депутатам Верховной Рады.

"253 голоса "за" за назначение Ольги Стефанишиной одновременно вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции и министром юстиции. Как она все сложит до кучи - вот это очень интересно. И я боюсь, что это будет опять же ни рыба, ни мясо с большими громким пшиком", - написала парламентарий София Федина.

Бывшему министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе пока не досталась ни одна вакансия, хотя ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Кулеба возглавит министерство развития общин и территорий Украины, а журналисты американского издания Bloomberg сообщили, что экс-министр сосредоточится на укреплении отношений Киева и НАТО.
Уходящий Кулеба
15:25
"Чем потом отдавать Одессу": Арестович* связал увольнение Кулебы с его желанием помириться с РоссиейОтставка главы украинского МИД Дмитрия Кулебы напрямую связана с его позицией по теме заключения мира с Россией. Такое заявление в своих соцсетях сделал экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович*
 
НовостиУкраинаКиевОльга СтефанишинаДмитрий КулебаЯрослав ЖелезнякВерховная Радаминистр
 
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