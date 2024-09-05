https://ukraina.ru/20240905/1057266960.html

"На отдельных участках мы уже видим мини-котлы": Онуфриенко оценил ситуацию в зоне СВО

"На отдельных участках мы уже видим мини-котлы": Онуфриенко оценил ситуацию в зоне СВО - 05.09.2024 Украина.ру

"На отдельных участках мы уже видим мини-котлы": Онуфриенко оценил ситуацию в зоне СВО

Качество, а не количество играет ключевую роль в СВО, которая также генерирует инновации для ВПК в тылу. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-09-05T16:42

2024-09-05T16:42

2024-09-05T16:55

украина

россия

северодонецк

михаил онуфриенко

вооруженные силы украины

впк

всу

военное положение

военная помощь

военная техника

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Оценивая продвижение российских войск в зоне СВО, военно-политический обозреватель отметил, что "на отдельных участках мы уже видим мини-котлы". На уровне командиров батальонов осуществляются обхваты и обходы противника."На уровне повыше мы видим события в Торецке, когда наше наступление приводило к тому, что Украина трижды выводила войска из этого кармана без боя. Перед такой же необходимостью противник стоит в районе Нетайлово, где уже образуется котел. Можно еще вспомнить подзабытую операцию в Северодонецке, когда ВСУ оттуда отводили войска", - заметил Онуфриенко.По его мнению, задачи в масштабах тысячекилометрового фронта относятся к компетенции Генштаба и "если там примут решение об использовании десятков тысяч людей и тысячи единиц техники для проведения стратегической наступательной операции, эта задача будет выполнена".Михаил Онуфриенко: кто он Блогер, военный эксперт"Повторюсь, дело не в том, что мы чего-то не можем. И не в том, что у нас резервов нет. Резервов никогда нет. Всегда нужно больше людей, снарядов, танков и самолетов. Надо работать с тем, что есть. Не хватает – давайте лучше готовиться", - призвал Онуфриенко.По его подсчётам, "штатных средств РЭБ у нас не хватает" - их надо делать больше, а также защитные "мангалы" для бронетехники. При этом их следует делать не линии боевого соприкосновения, а на многочисленных предприятиях в тылу."Чтобы увеличить боеспособность армии, необязательно производить всего больше. Нужно производить качественнее. А для этого нужна другая система управления. В частности, более эффективная система управления беспилотными системами. Я не говорю, что мы как Украина должны выделять операторов БПЛА в особый род войск. Но надо создать систему управления всем от и до, чтобы люди в окопах могли всем самостоятельно распоряжаться", - убеждён Онуфриенко.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар

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