"На отдельных участках мы уже видим мини-котлы": Онуфриенко оценил ситуацию в зоне СВО - 05.09.2024 Украина.ру
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"На отдельных участках мы уже видим мини-котлы": Онуфриенко оценил ситуацию в зоне СВО
"На отдельных участках мы уже видим мини-котлы": Онуфриенко оценил ситуацию в зоне СВО - 05.09.2024 Украина.ру
"На отдельных участках мы уже видим мини-котлы": Онуфриенко оценил ситуацию в зоне СВО
Качество, а не количество играет ключевую роль в СВО, которая также генерирует инновации для ВПК в тылу. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-09-05T16:42
2024-09-05T16:55
украина
россия
северодонецк
михаил онуфриенко
вооруженные силы украины
впк
всу
военное положение
военная помощь
военная техника
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Оценивая продвижение российских войск в зоне СВО, военно-политический обозреватель отметил, что "на отдельных участках мы уже видим мини-котлы". На уровне командиров батальонов осуществляются обхваты и обходы противника."На уровне повыше мы видим события в Торецке, когда наше наступление приводило к тому, что Украина трижды выводила войска из этого кармана без боя. Перед такой же необходимостью противник стоит в районе Нетайлово, где уже образуется котел. Можно еще вспомнить подзабытую операцию в Северодонецке, когда ВСУ оттуда отводили войска", - заметил Онуфриенко.По его мнению, задачи в масштабах тысячекилометрового фронта относятся к компетенции Генштаба и "если там примут решение об использовании десятков тысяч людей и тысячи единиц техники для проведения стратегической наступательной операции, эта задача будет выполнена".Михаил Онуфриенко: кто он Блогер, военный эксперт"Повторюсь, дело не в том, что мы чего-то не можем. И не в том, что у нас резервов нет. Резервов никогда нет. Всегда нужно больше людей, снарядов, танков и самолетов. Надо работать с тем, что есть. Не хватает – давайте лучше готовиться", - призвал Онуфриенко.По его подсчётам, "штатных средств РЭБ у нас не хватает" - их надо делать больше, а также защитные "мангалы" для бронетехники. При этом их следует делать не линии боевого соприкосновения, а на многочисленных предприятиях в тылу."Чтобы увеличить боеспособность армии, необязательно производить всего больше. Нужно производить качественнее. А для этого нужна другая система управления. В частности, более эффективная система управления беспилотными системами. Я не говорю, что мы как Украина должны выделять операторов БПЛА в особый род войск. Но надо создать систему управления всем от и до, чтобы люди в окопах могли всем самостоятельно распоряжаться", - убеждён Онуфриенко.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар
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украина, россия, северодонецк, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, впк, всу, военное положение, военная помощь, военная техника, сво, бпла, беспилотники, дроны, окружение, днр
Украина, Россия, Северодонецк, Михаил Онуфриенко, Вооруженные силы Украины, ВПК, ВСУ, военное положение, военная помощь, военная техника, СВО, БПЛА, беспилотники, дроны, окружение, ДНР

"На отдельных участках мы уже видим мини-котлы": Онуфриенко оценил ситуацию в зоне СВО

16:42 05.09.2024 (обновлено: 16:55 05.09.2024)
 
© SputnikМихаил Онуфриенко
Михаил Онуфриенко
© Sputnik
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Качество, а не количество играет ключевую роль в СВО, которая также генерирует инновации для ВПК в тылу. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Оценивая продвижение российских войск в зоне СВО, военно-политический обозреватель отметил, что "на отдельных участках мы уже видим мини-котлы". На уровне командиров батальонов осуществляются обхваты и обходы противника.
"На уровне повыше мы видим события в Торецке, когда наше наступление приводило к тому, что Украина трижды выводила войска из этого кармана без боя. Перед такой же необходимостью противник стоит в районе Нетайлово, где уже образуется котел. Можно еще вспомнить подзабытую операцию в Северодонецке, когда ВСУ оттуда отводили войска", - заметил Онуфриенко.
По его мнению, задачи в масштабах тысячекилометрового фронта относятся к компетенции Генштаба и "если там примут решение об использовании десятков тысяч людей и тысячи единиц техники для проведения стратегической наступательной операции, эта задача будет выполнена".
Михаил Онуфриенко: кто он Блогер, военный эксперт
"Повторюсь, дело не в том, что мы чего-то не можем. И не в том, что у нас резервов нет. Резервов никогда нет. Всегда нужно больше людей, снарядов, танков и самолетов. Надо работать с тем, что есть. Не хватает – давайте лучше готовиться", - призвал Онуфриенко.
По его подсчётам, "штатных средств РЭБ у нас не хватает" - их надо делать больше, а также защитные "мангалы" для бронетехники. При этом их следует делать не линии боевого соприкосновения, а на многочисленных предприятиях в тылу.
"Чтобы увеличить боеспособность армии, необязательно производить всего больше. Нужно производить качественнее. А для этого нужна другая система управления. В частности, более эффективная система управления беспилотными системами. Я не говорю, что мы как Украина должны выделять операторов БПЛА в особый род войск. Но надо создать систему управления всем от и до, чтобы люди в окопах могли всем самостоятельно распоряжаться", - убеждён Онуфриенко.
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар
 
УкраинаРоссияСеверодонецкМихаил ОнуфриенкоВооруженные силы УкраиныВПКВСУвоенное положениевоенная помощьвоенная техникаСВОБПЛАбеспилотникидроныокружениеДНР
 
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