https://ukraina.ru/20240905/1057266252.html

Детские истерики, давление и слёзы: последствия отказа от русского языка в школах Эстонии

Детские истерики, давление и слёзы: последствия отказа от русского языка в школах Эстонии - 05.09.2024 Украина.ру

Детские истерики, давление и слёзы: последствия отказа от русского языка в школах Эстонии

Теперь в начальной школе республики ни слова на русском во время уроков. Как на это отреагировали те, кого напрямую затронула эта реформа, эстонские школьники, изданию Украина.ру рассказала бывший посол по правам ребёнка и наставник в молодёжном совете Союза защиты детей Эстонии Дариа Дмитриева

2024-09-05T17:36

2024-09-05T17:36

2024-09-05T17:36

эксклюзив

эстония

школа

образование

русский язык

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102581/08/1025810864_0:309:5923:3641_1920x0_80_0_0_81fe8bc3ffcbb4a51d00a1f924bf5c73.jpg

2 сентября в Эстонии начался не просто очередной учебный год, а новая веха в системе образования – обучение с 1-го по 4-й класс отныне будет исключительно на государственном языке, распространится эта мера и на все детские сады.Чиновники, в частности министр образования Эстонии Кристина Каллас и спикер Рийгикогу (парламента) Лаури Хуссар называют этот шаг историческим для республики.В конце августа министерство образования и науки Эстонии объявило, что школы к переходу на эстоноязычное образование готовы. А готовы ли к этому люди? Ученики, родители, учителя. Об этом издание Украина.ру узнало у жительницы Таллина, бывшего посла по правам ребёнка и наставника в молодёжном совете Союза защиты детей Эстонии Дарии Дмитриевой.В преддверии перевода начальной школы на обучение на государственном языке в республике возникла необходимость проинформировать русскоязычную молодёжь о том, что это вообще за реформа, как она будет реализована, а также узнать её мнение: насколько резко ощущается переход, какие проблемы реформа только усугубит, какую информацию нужно передать властям. Специально сформированная команда волонтёров, действующая при Союзе молодёжных объединений Эстонии, собирала все эти сведения и обрабатывала их. Они были проанализированы и предоставлены министерству по делам образования и молодёжи Эстонии. Дариа входила в состав этой команды."Сама идея хорошая. Любая страна хочет, чтобы её граждане знали государственный язык на должном уровне. В Эстонии апеллируют тем, что в течение 30 лет эта реформа всё никак не могла дойти до своего ключевого назначения. Язык дети учили, но это всё долго: к 9-му классу нужно знать его на уровне В1, к 12-му - В2, наивысшая категория С1 требуется для работы на высоких должностях или в административных учреждениях", - говорит девушка.В 2022 году власти Эстонии решили, что как раз настал тот самый момент, когда пора жёстко и решительно воплотить реформу в жизнь."Я негативно отношусь именно к тому, как это всё выглядит. Нужны абсолютно новые учебные программы. Человек, для которого русский язык родной, не может учиться по тем же материалам, по которым учатся ребята, для которых родной эстонский - пособия должны быть адаптивными, их необходимо разработать. Кроме того, требуется подготовить новых специалистов", - продолжает Дариа.Около 25% населения Эстонии - русскоязычные. В стране часть школ ведёт обучение полностью на государственном языке, есть и такие, где 60% предметов преподают на эстонском, а 40% - на русском (в частности, математику, химию, физику).На фоне реформы резко вырос интерес к частным школам с обучением на русском языке, поскольку родители осознают, что ребёнок не справится с программой на эстонском, сказала в эфире Эстонского телевидения соучредитель частной школы Vivere Юлия Столберова. В их учебное заведение, например, обычно поступало в разные классы порядка 20 детей, а в этом году - уже 50, и многим из них пришлось отказать.По словам Дарии Дмитриевой, проводя сбор данных для министерства по делам образования и молодёжи, они рассчитывали, что с учётом ответов фокус-группы определённые аспекты будут приняты во внимание - может, привлекут гораздо больше специалистов из сфер молодёжной работой, психологии, социологии, чтобы детям было комфортнее, либо учебные материалы сделают более гибкими, либо переход на государственный язык будет более растянут по времени и не будет таким жестким. Но нет всё происходит резко, и мнение русскоязычной молодёжи влияния на происходящее не оказало.Обучение только на государственном языке в 1-4 классах уже стартовало, в 10 классе полностью на эстонский должны перейти не позднее 2030/2031 учебного года, в 11 классе - не позднее 2031/2032 учебного года, в 12 классе - не позднее 2032/2033 учебного года.Власти будут контролировать, как школы исполняют это требование. Представители министерского отдела надзора и языкового департамента будут посещать занятия и следить за тем, действительно ли учителя с первого по четвёртые классы владеют эстонским и чем они занимаются на уроках, сказала Кристина Каллас в интервью изданию Postimees.В июле портал Delfi писал, что экзамен на знание эстонского языка на уровне, необходимом для дальнейшей работы, сдали лишь 20% учителей республики. Министр поставила задачу всем учителя подтянуть уровень владения государственным языком до уровня B2, в идеале – до С1, а тех, кто не справится, "нужно будет заменить".Как разъяснила Каллас, согласно методическому плану, если ребёнок на уроке попросит объяснить материал на русском, то учителя должен отвечать ему на эстонском. Если же педагог не владеет русским, то придётся прибегнуть к языку жестов и другим методам коммуникации. При этом запрещать детям общаться друг с другом по-русски на переменах нельзя, отметила министр.Недовольные реформой жители республики обращались в Верховный суд Эстонии с просьбой обязать государство обеспечить образование для русскоязычных детей на родном языке. Однако судьи постановили, что конституция не даёт права требовать от государства предоставления базового образования на любом языке, кроме эстонского. Хотя в августе 2023 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выступило с заявлением о том, что ограничение возможности получать образование на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека.Помимо учёбы на третьем курсе факультета журналистики Балтийской школы кино, медиа, искусств Таллинского университета, а также общественной и волонтёрской деятельности Дариа Дмитриева преподаёт эстонский язык детям и подросткам. Поэтому она собственными глазами на примерах собственных учеников видит, как реформа образования сказывается на русскоязычной молодёжи Эстонии."В моей преподавательской практике было такое, что девушка 16-17 лет (уже более-менее осознанный человек) сидит на уроке и просто плачет, потому что невыносимо, потому что не понимают, скоро экзамен, всё это накопилось, давление, говорят одно, а потом - другое. И это не единичный случай, я вижу, как всё это сказывается на подростках, и это ужасно. Или мне рассказывает, что срочно ищут психолога или психотерапевта, потому что ребенок в третьем-четвёртом классе не справляется в эмоциональном плане с нагрузкой. Если на этом этапе уже такие проблемы и нужно привлекать специалистов, то страшно представить что дальше будет", - говорит девушка.При этом сохраняется возможность в эстоноязычных школах взять по выбору русский язык. Хоть и на слабом уровне, но всё-таки он преподаётся. А интерес среди парней и девушке к изучению русского в Эстонии есть, отмечает Дариа Дмитриева."Я думаю, из-за того, что язык красивый, интересный и считается довольно-таки сложным. Эта сложность и привлекает, человек хочет бросить себе вызов. А второй момент связан с культурой. Многие же читают книги, и книги русских писателей в том числе, которые к тому же есть в переводе на эстонский язык. Их не так много, они не тиражируются в огромном количестве, но пользуются популярностью, пусть и небольшой. Ту же "Анну Каренина" на эстонском, например, я видела, как выкупают спокойно", - рассказала наша собеседница.Власти Украины также принудительно перевели школьное образование на государственный язык, лишив многих детей права обучаться на родном русском. Подробнее об этом читайте в интервью заместителя министра Херсонской области по образованию и науке Татьяны Кузьмич: Политика Украины — разрушение, а мы будем учить школьников созиданию

https://ukraina.ru/20240117/1052750719.html

https://ukraina.ru/20231222/1052328919.html

https://ukraina.ru/20240110/1052607788.html

эстония

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, эстония, школа, образование, русский язык