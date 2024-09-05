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Рада проголосовала за нового министра иностранных дел

Рада проголосовала за нового министра иностранных дел - 05.09.2024 Украина.ру

Рада проголосовала за нового министра иностранных дел

Украинский парламент поддержал назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Дмитрия Кулебы. Об этом 5 сентября сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*

2024-09-05T14:24

2024-09-05T14:24

2024-09-05T14:24

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рада

верховная рада

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"Рада поддержала назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины. За - 258", - написал Гончаренко.Ранее в четверг депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент уволил Кулебу с должности главы украинского МИД. В этот же день Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении Сибиги.Сибига занимал кресло первого замминистра иностранных дел, до этого был замглавы Офиса Зеленского.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.Подробнее об кадровых перестановках в Киеве - в материале Анастасии Градинаровой Начали оправдываться. Политолог объяснил, как в США сглаживают углы шквала украинских отставок на сайте Украина.ру.

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новости, украина, дмитрий кулеба, россия, киев, алексей гончаренко, ярослав железняк, рада, верховная рада