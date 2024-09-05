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Рада проголосовала за нового министра иностранных дел
Рада проголосовала за нового министра иностранных дел - 05.09.2024 Украина.ру
Рада проголосовала за нового министра иностранных дел
Украинский парламент поддержал назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Дмитрия Кулебы. Об этом 5 сентября сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*
2024-09-05T14:24
2024-09-05T14:24
2024-09-05T14:24
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рада
верховная рада
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"Рада поддержала назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины. За - 258", - написал Гончаренко.Ранее в четверг депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент уволил Кулебу с должности главы украинского МИД. В этот же день Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении Сибиги.Сибига занимал кресло первого замминистра иностранных дел, до этого был замглавы Офиса Зеленского.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.Подробнее об кадровых перестановках в Киеве - в материале Анастасии Градинаровой Начали оправдываться. Политолог объяснил, как в США сглаживают углы шквала украинских отставок на сайте Украина.ру.
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новости, украина, дмитрий кулеба, россия, киев, алексей гончаренко, ярослав железняк, рада, верховная рада
Новости, Украина, Дмитрий Кулеба, Россия, Киев, Алексей Гончаренко, Ярослав Железняк, Рада, Верховная Рада
Рада проголосовала за нового министра иностранных дел
Украинский парламент поддержал назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Дмитрия Кулебы. Об этом 5 сентября сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*
"Рада поддержала назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины. За - 258", - написал Гончаренко.
Ранее в четверг депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент уволил Кулебу с должности главы украинского МИД. В этот же день Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении Сибиги.
Сибига занимал кресло первого замминистра иностранных дел, до этого был замглавы Офиса Зеленского.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
Подробнее об кадровых перестановках в Киеве - в материале Анастасии Градинаровой Начали оправдываться. Политолог объяснил, как в США сглаживают углы шквала украинских отставок на сайте Украина.ру.