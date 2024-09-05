https://ukraina.ru/20240905/1057249145.html
Песков рассказал об уничтожении иностранных инструкторов на Украине
Песков рассказал об уничтожении иностранных инструкторов на Украине - 05.09.2024 Украина.ру
Песков рассказал об уничтожении иностранных инструкторов на Украине
Инструкторы из разных стран мира находятся на территории Украины и принимают участие в боевых действиях и тренировке ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям"
2024-09-05T08:52
2024-09-05T08:52
2024-09-05T08:52
иностранные наемники
иностранцы
новости
дмитрий песков
украина
россия
киев
вооруженные силы украины
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"Наши военные всё более эффективно осуществляют удары по таким целям (иностранным инструкторам). Это очень хорошо с точки зрения продвижения специальной военной операции и достижения тех целей, которые поставлены", - сказал Песков.Он также отметил, что российские военные наносят удары только по военным целям, в отличие от Киева.Он заверил, что СВО должна продолжаться до полного достижения целей.Подробнее о вмешательстве Запада в конфликт - в материале Борис Джонсон захотел возглавить иностранный легион на Украине на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
иностранные наемники, иностранцы, новости, дмитрий песков, украина, россия, киев, вооруженные силы украины
иностранные наемники, иностранцы, Новости, Дмитрий Песков, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
Песков рассказал об уничтожении иностранных инструкторов на Украине
Инструкторы из разных стран мира находятся на территории Украины и принимают участие в боевых действиях и тренировке ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям"
"Наши военные всё более эффективно осуществляют удары по таким целям (иностранным инструкторам). Это очень хорошо с точки зрения продвижения специальной военной операции и достижения тех целей, которые поставлены", - сказал Песков.
Он также отметил, что российские военные наносят удары только по военным целям, в отличие от Киева.
"Киевский режим не гнушается ничем, и если наши военные продолжают свои удары исключительно по военным целям или околовоенным целям, то киевский режим, мы видим, они бьют кассетными боеприпасами по жилым кварталам и по чисто гражданским целям", - сказал официальный представитель Кремля.
Он заверил, что СВО должна продолжаться до полного достижения целей.
Подробнее о вмешательстве Запада в конфликт - в материале Борис Джонсон захотел возглавить иностранный легион на Украине на сайте Украина.ру.