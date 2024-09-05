https://ukraina.ru/20240905/1057249145.html

Песков рассказал об уничтожении иностранных инструкторов на Украине

Песков рассказал об уничтожении иностранных инструкторов на Украине - 05.09.2024 Украина.ру

Песков рассказал об уничтожении иностранных инструкторов на Украине

Инструкторы из разных стран мира находятся на территории Украины и принимают участие в боевых действиях и тренировке ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям"

2024-09-05T08:52

2024-09-05T08:52

2024-09-05T08:52

иностранные наемники

иностранцы

новости

дмитрий песков

украина

россия

киев

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/19/1056467654_0:137:3071:1864_1920x0_80_0_0_94becdf2a7d7e96bf953f2371124fa7e.jpg

"Наши военные всё более эффективно осуществляют удары по таким целям (иностранным инструкторам). Это очень хорошо с точки зрения продвижения специальной военной операции и достижения тех целей, которые поставлены", - сказал Песков.Он также отметил, что российские военные наносят удары только по военным целям, в отличие от Киева.Он заверил, что СВО должна продолжаться до полного достижения целей.Подробнее о вмешательстве Запада в конфликт - в материале Борис Джонсон захотел возглавить иностранный легион на Украине на сайте Украина.ру.

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

иностранные наемники, иностранцы, новости, дмитрий песков, украина, россия, киев, вооруженные силы украины