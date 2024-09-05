Как получить пользу от сбежавших в Европу? Украинские эксперты о ресурсах, которые Запад не дает на войну - 05.09.2024 Украина.ру
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Как получить пользу от сбежавших в Европу? Украинские эксперты о ресурсах, которые Запад не дает на войну
Как получить пользу от сбежавших в Европу? Украинские эксперты о ресурсах, которые Запад не дает на войну - 05.09.2024 Украина.ру
Как получить пользу от сбежавших в Европу? Украинские эксперты о ресурсах, которые Запад не дает на войну
На Украине с тревогой ожидают серии катастроф, которые могут обернуться поражением в конфликте. Впрочем, сам этот конфликт уже катастрофа, последствия которой будут ощущаться десятилетиями.
2024-09-05T05:30
2024-09-05T05:35
эксклюзив
украина
эксперты
россия
андрей золотарев
алексей кущ
владимир зеленский
верховная рада
вооруженные силы украины
"прямой"
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После войны невозможно будет восстановить и развивать экономику без массовой репатриации, то есть возвращения в страну выехавшего населения, считает украинский экономист Алексей Кущ. По его мнению, высказанному в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста*, "Украине после войны надо запускать свой аналог алии, как в Израиле"."Почему это нужно делать? Потому, что у нас после войны будет 25 миллионов человек, например. Из которых 10 миллионов пенсионеров, 5 миллионов детей, еще несколько миллионов инвалидов, льготников, ветеранов", - пояснил эксперт.Он пояснил, что экономически активное население будет примерно 6-7 миллионов человек, которым и придется содержать миллионы детей, пенсионеров, льготников и т. д. - понятно, что "это абсолютно нерабочая, нежизнеспособная модель".Кущ добавил, что поэтому в страну необходимо будет возвращать как минимум 4-5 миллионов людей. Но как их вернуть? Эксперт уверен, что это возможно сделать "только за счет позитива". А закрытые границы к позитиву никак не отнести. Напротив, закрытые границы наносят ущерб стране."Все удивляются, почему украинцы не возвращаются на Родину, даже вот когда там относительное затишье было с обстрелами. Потому что никто не вернется в закрытую страну, из которой ты уже не сможешь никогда выехать", - сказал экономист, добавив, что абсурдно ожидать, что люди будут возвращаться в закрытую страну.Останется ли страна закрытой и после войны, да и вообще — что останется от самой страны, об этом вряд ли сейчас кто-то может сказать с уверенностью.Тем временем украинские националисты хотят использовать диаспору по-другому, они через оставшиеся СМИ призывают оказавшихся в Европе украинцев, раз уж они не хотят возвращаться в страну, по крайне мере на работе рассказывать "о зверствах рашистких оккупантов". С таким предложением выступил в эфире канала "Прямой" один экс-депутат Верховной Рады и экс-боевик карательного батальона "Айдар", который и сам мог бы многое поведать о зверствах (только не "рашистов")...Что на фронтах? Возможная потеря Покровска (бывшего Красноармейска – Ред.) не станет катастрофой для киевского режима и не будет означать обвал фронта, "если это не превратится в серию катастроф, что действительно может привести к поражению", туманно заявил нардеп, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. Однако, по его мнению, "никакой катастрофы не случится, это сто процентов". Нардеп полагает, что на данном этапе самое важное – "остановить этот каток" (наступление ВС РФ на Покровском направлении – Ред.), поскольку "второй раз запустить этот каток будет достаточно сложно".Комментируя это заявление в эфире одного из ютуб-каналов, украинский политтехнолог Андрей Золотарев отметил, что нынешний созыв депутатов украинского парламента – "это уже результат реформы образования". И предположил, что "Крылова там не читали". А надо бы прочитать, например, басню "Лисица и виноград" .Потеря Покровска – это угроза связности фронта, это угроза Угледару, это экономические потери (коксующийся уголь, угроза остановки украинской металлургии), Покровск уж точно весит куда больше, чем десятки деревень в Курской области, продолжил эксперт. По его словам, депутат просто хочет успокоить общественность. Но с Покровском уже все ясно. По словам Золотарева, в городе сейчас осталась половина жителей – около 30 тысяч.Золотарев добавил, что ситуация на фронте в районе Покровска "действительно близкая к катастрофической", возможно, под угрозой окружения придется оставить Угледар. Противник (для него это ВС РФ – Ред.) может дойти и до Днепропетровской области. К тому же ВС РФ находятся и на территории Харьковщины."Российские войска пройдут ровно настолько, на сколько им дадут пройти. Будет сопротивление, остановим – это одна ситуация. Другая ситуация - если фронт будет валиться, они пойдут и дальше", - сказал политтехнолог.Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал и военный эксперт Игорь Романенко в эфире того же канала отметил, что ситуация на Покровском направлении для ВСУ не улучшается, но усугубляется. Резервы приходится перебрасывать с других участков фронта, а это говорит о том, что новых резервов у Киева нет. И надо бы часть сил – разведки, СБУ и пр. – сосредоточить и использовать сейчас именно на этом направлении, считает украинский генерал.Как бы то ни было, а череда микрокатастроф уже произошла и происходит, заявил экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО на Донбассе Игорь Мосийчук***. Он отметил, что ВСУ пришлось оставить Карловку, где оборонительные укрепления строили до этого десять лет. Так вышло, что они не пригодились. Будет ли время и возможности строить где-то новые укрепления?В свою очередь, Золотарев напоминает, что "война — это деньги, деньги и еще раз деньги". А дадут ли Киеву деньги? В этом есть сомнения, считает эксперт. По его мнению, тот факт что кандидат в президенты США Камала Харрис в своем последнем и единственном в качестве кандидата в президенты интервью вообще ни разу не вспомнила об Украине, может свидетельствовать и скорой смене курса - "возможно, будут давать, но не в тех объемах".Без денег вести войну невозможно, Зеленский - "не волшебник, мягко говоря", продолжил политтехнолог, выразив опасение, что у Киева нет ресурсов еще на один год войны.* Признан иноагентом в РФ** Организация, признанная террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ*** Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.Подробнее о том, что происходит на Украине, читайте в статье Владимира Скачко "Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг" https://ukraina.ru/20240904/1057228331.html.
https://ukraina.ru/20240723/1056402135.html
https://ukraina.ru/20240723/1056402135.html
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Сергей Зуев
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452
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эксклюзив, украина, эксперты, россия, андрей золотарев, алексей кущ, владимир зеленский, верховная рада, вооруженные силы украины, "прямой", киев
Эксклюзив, Украина, эксперты, Россия, Андрей Золотарев, Алексей Кущ, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, "Прямой", Киев

Как получить пользу от сбежавших в Европу? Украинские эксперты о ресурсах, которые Запад не дает на войну

05:30 05.09.2024 (обновлено: 05:35 05.09.2024)
 
Украинский флаг на лице
Украинский флаг на лице
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Сергей Зуев
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На Украине с тревогой ожидают серии катастроф, которые могут обернуться поражением в конфликте. Впрочем, сам этот конфликт уже катастрофа, последствия которой будут ощущаться десятилетиями.
После войны невозможно будет восстановить и развивать экономику без массовой репатриации, то есть возвращения в страну выехавшего населения, считает украинский экономист Алексей Кущ. По его мнению, высказанному в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста*, "Украине после войны надо запускать свой аналог алии, как в Израиле".
"Почему это нужно делать? Потому, что у нас после войны будет 25 миллионов человек, например. Из которых 10 миллионов пенсионеров, 5 миллионов детей, еще несколько миллионов инвалидов, льготников, ветеранов", - пояснил эксперт.
23 июля, 05:10
Украина превратилась в людоедское государство. Украинские эксперты с тревогой о ситуации в своей странеНа Украине лихорадочно ищут выход из затянувшегося самоубийственного конфликта и гадают, удастся ли избавиться от Зеленского и его "шоблы дармоедов" (или людоедов?) и каким образом это можно сделать
Он пояснил, что экономически активное население будет примерно 6-7 миллионов человек, которым и придется содержать миллионы детей, пенсионеров, льготников и т. д. - понятно, что "это абсолютно нерабочая, нежизнеспособная модель".
Кущ добавил, что поэтому в страну необходимо будет возвращать как минимум 4-5 миллионов людей. Но как их вернуть? Эксперт уверен, что это возможно сделать "только за счет позитива". А закрытые границы к позитиву никак не отнести. Напротив, закрытые границы наносят ущерб стране.
"Все удивляются, почему украинцы не возвращаются на Родину, даже вот когда там относительное затишье было с обстрелами. Потому что никто не вернется в закрытую страну, из которой ты уже не сможешь никогда выехать", - сказал экономист, добавив, что абсурдно ожидать, что люди будут возвращаться в закрытую страну.
Останется ли страна закрытой и после войны, да и вообще — что останется от самой страны, об этом вряд ли сейчас кто-то может сказать с уверенностью.
Тем временем украинские националисты хотят использовать диаспору по-другому, они через оставшиеся СМИ призывают оказавшихся в Европе украинцев, раз уж они не хотят возвращаться в страну, по крайне мере на работе рассказывать "о зверствах рашистких оккупантов". С таким предложением выступил в эфире канала "Прямой" один экс-депутат Верховной Рады и экс-боевик карательного батальона "Айдар", который и сам мог бы многое поведать о зверствах (только не "рашистов")...
Что на фронтах? Возможная потеря Покровска (бывшего Красноармейска – Ред.) не станет катастрофой для киевского режима и не будет означать обвал фронта, "если это не превратится в серию катастроф, что действительно может привести к поражению", туманно заявил нардеп, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. Однако, по его мнению, "никакой катастрофы не случится, это сто процентов". Нардеп полагает, что на данном этапе самое важное – "остановить этот каток" (наступление ВС РФ на Покровском направлении – Ред.), поскольку "второй раз запустить этот каток будет достаточно сложно".
23 июля, 05:10
Украина превратилась в людоедское государство. Украинские эксперты с тревогой о ситуации в своей странеНа Украине лихорадочно ищут выход из затянувшегося самоубийственного конфликта и гадают, удастся ли избавиться от Зеленского и его "шоблы дармоедов" (или людоедов?) и каким образом это можно сделать
Комментируя это заявление в эфире одного из ютуб-каналов, украинский политтехнолог Андрей Золотарев отметил, что нынешний созыв депутатов украинского парламента – "это уже результат реформы образования". И предположил, что "Крылова там не читали". А надо бы прочитать, например, басню "Лисица и виноград" .
Потеря Покровска – это угроза связности фронта, это угроза Угледару, это экономические потери (коксующийся уголь, угроза остановки украинской металлургии), Покровск уж точно весит куда больше, чем десятки деревень в Курской области, продолжил эксперт. По его словам, депутат просто хочет успокоить общественность. Но с Покровском уже все ясно. По словам Золотарева, в городе сейчас осталась половина жителей – около 30 тысяч.
Золотарев добавил, что ситуация на фронте в районе Покровска "действительно близкая к катастрофической", возможно, под угрозой окружения придется оставить Угледар. Противник (для него это ВС РФ – Ред.) может дойти и до Днепропетровской области. К тому же ВС РФ находятся и на территории Харьковщины.
"Российские войска пройдут ровно настолько, на сколько им дадут пройти. Будет сопротивление, остановим – это одна ситуация. Другая ситуация - если фронт будет валиться, они пойдут и дальше", - сказал политтехнолог.
Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал и военный эксперт Игорь Романенко в эфире того же канала отметил, что ситуация на Покровском направлении для ВСУ не улучшается, но усугубляется. Резервы приходится перебрасывать с других участков фронта, а это говорит о том, что новых резервов у Киева нет. И надо бы часть сил – разведки, СБУ и пр. – сосредоточить и использовать сейчас именно на этом направлении, считает украинский генерал.
Как бы то ни было, а череда микрокатастроф уже произошла и происходит, заявил экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО на Донбассе Игорь Мосийчук***. Он отметил, что ВСУ пришлось оставить Карловку, где оборонительные укрепления строили до этого десять лет. Так вышло, что они не пригодились. Будет ли время и возможности строить где-то новые укрепления?
Флаг Украины
3 сентября, 05:32
"Мужское население Украины выбито". Украинские эксперты о кошмаре в украинском обществеНа Украине (и не только там) обеспокоены ходом военной кампании, а еще больше экспертов тревожит намерение Зеленского добиваться согласия США бить западными ракетами по территории в глубине России. Ведь понятно, каким может быть ответ
В свою очередь, Золотарев напоминает, что "война — это деньги, деньги и еще раз деньги". А дадут ли Киеву деньги? В этом есть сомнения, считает эксперт. По его мнению, тот факт что кандидат в президенты США Камала Харрис в своем последнем и единственном в качестве кандидата в президенты интервью вообще ни разу не вспомнила об Украине, может свидетельствовать и скорой смене курса - "возможно, будут давать, но не в тех объемах".
Без денег вести войну невозможно, Зеленский - "не волшебник, мягко говоря", продолжил политтехнолог, выразив опасение, что у Киева нет ресурсов еще на один год войны.
* Признан иноагентом в РФ
** Организация, признанная террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ
*** Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
Подробнее о том, что происходит на Украине, читайте в статье Владимира Скачко "Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг" https://ukraina.ru/20240904/1057228331.html.
 
ЭксклюзивУкраинаэкспертыРоссияАндрей ЗолотаревАлексей КущВладимир ЗеленскийВерховная РадаВооруженные силы Украины"Прямой"Киев
 
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