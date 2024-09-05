https://ukraina.ru/20240905/1057240626.html

Как получить пользу от сбежавших в Европу? Украинские эксперты о ресурсах, которые Запад не дает на войну

Как получить пользу от сбежавших в Европу? Украинские эксперты о ресурсах, которые Запад не дает на войну - 05.09.2024 Украина.ру

Как получить пользу от сбежавших в Европу? Украинские эксперты о ресурсах, которые Запад не дает на войну

На Украине с тревогой ожидают серии катастроф, которые могут обернуться поражением в конфликте. Впрочем, сам этот конфликт уже катастрофа, последствия которой будут ощущаться десятилетиями.

2024-09-05T05:30

2024-09-05T05:30

2024-09-05T05:35

эксклюзив

украина

эксперты

россия

андрей золотарев

алексей кущ

владимир зеленский

верховная рада

вооруженные силы украины

"прямой"

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После войны невозможно будет восстановить и развивать экономику без массовой репатриации, то есть возвращения в страну выехавшего населения, считает украинский экономист Алексей Кущ. По его мнению, высказанному в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста*, "Украине после войны надо запускать свой аналог алии, как в Израиле"."Почему это нужно делать? Потому, что у нас после войны будет 25 миллионов человек, например. Из которых 10 миллионов пенсионеров, 5 миллионов детей, еще несколько миллионов инвалидов, льготников, ветеранов", - пояснил эксперт.Он пояснил, что экономически активное население будет примерно 6-7 миллионов человек, которым и придется содержать миллионы детей, пенсионеров, льготников и т. д. - понятно, что "это абсолютно нерабочая, нежизнеспособная модель".Кущ добавил, что поэтому в страну необходимо будет возвращать как минимум 4-5 миллионов людей. Но как их вернуть? Эксперт уверен, что это возможно сделать "только за счет позитива". А закрытые границы к позитиву никак не отнести. Напротив, закрытые границы наносят ущерб стране."Все удивляются, почему украинцы не возвращаются на Родину, даже вот когда там относительное затишье было с обстрелами. Потому что никто не вернется в закрытую страну, из которой ты уже не сможешь никогда выехать", - сказал экономист, добавив, что абсурдно ожидать, что люди будут возвращаться в закрытую страну.Останется ли страна закрытой и после войны, да и вообще — что останется от самой страны, об этом вряд ли сейчас кто-то может сказать с уверенностью.Тем временем украинские националисты хотят использовать диаспору по-другому, они через оставшиеся СМИ призывают оказавшихся в Европе украинцев, раз уж они не хотят возвращаться в страну, по крайне мере на работе рассказывать "о зверствах рашистких оккупантов". С таким предложением выступил в эфире канала "Прямой" один экс-депутат Верховной Рады и экс-боевик карательного батальона "Айдар", который и сам мог бы многое поведать о зверствах (только не "рашистов")...Что на фронтах? Возможная потеря Покровска (бывшего Красноармейска – Ред.) не станет катастрофой для киевского режима и не будет означать обвал фронта, "если это не превратится в серию катастроф, что действительно может привести к поражению", туманно заявил нардеп, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. Однако, по его мнению, "никакой катастрофы не случится, это сто процентов". Нардеп полагает, что на данном этапе самое важное – "остановить этот каток" (наступление ВС РФ на Покровском направлении – Ред.), поскольку "второй раз запустить этот каток будет достаточно сложно".Комментируя это заявление в эфире одного из ютуб-каналов, украинский политтехнолог Андрей Золотарев отметил, что нынешний созыв депутатов украинского парламента – "это уже результат реформы образования". И предположил, что "Крылова там не читали". А надо бы прочитать, например, басню "Лисица и виноград" .Потеря Покровска – это угроза связности фронта, это угроза Угледару, это экономические потери (коксующийся уголь, угроза остановки украинской металлургии), Покровск уж точно весит куда больше, чем десятки деревень в Курской области, продолжил эксперт. По его словам, депутат просто хочет успокоить общественность. Но с Покровском уже все ясно. По словам Золотарева, в городе сейчас осталась половина жителей – около 30 тысяч.Золотарев добавил, что ситуация на фронте в районе Покровска "действительно близкая к катастрофической", возможно, под угрозой окружения придется оставить Угледар. Противник (для него это ВС РФ – Ред.) может дойти и до Днепропетровской области. К тому же ВС РФ находятся и на территории Харьковщины."Российские войска пройдут ровно настолько, на сколько им дадут пройти. Будет сопротивление, остановим – это одна ситуация. Другая ситуация - если фронт будет валиться, они пойдут и дальше", - сказал политтехнолог.Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал и военный эксперт Игорь Романенко в эфире того же канала отметил, что ситуация на Покровском направлении для ВСУ не улучшается, но усугубляется. Резервы приходится перебрасывать с других участков фронта, а это говорит о том, что новых резервов у Киева нет. И надо бы часть сил – разведки, СБУ и пр. – сосредоточить и использовать сейчас именно на этом направлении, считает украинский генерал.Как бы то ни было, а череда микрокатастроф уже произошла и происходит, заявил экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО на Донбассе Игорь Мосийчук***. Он отметил, что ВСУ пришлось оставить Карловку, где оборонительные укрепления строили до этого десять лет. Так вышло, что они не пригодились. Будет ли время и возможности строить где-то новые укрепления?В свою очередь, Золотарев напоминает, что "война — это деньги, деньги и еще раз деньги". А дадут ли Киеву деньги? В этом есть сомнения, считает эксперт. По его мнению, тот факт что кандидат в президенты США Камала Харрис в своем последнем и единственном в качестве кандидата в президенты интервью вообще ни разу не вспомнила об Украине, может свидетельствовать и скорой смене курса - "возможно, будут давать, но не в тех объемах".Без денег вести войну невозможно, Зеленский - "не волшебник, мягко говоря", продолжил политтехнолог, выразив опасение, что у Киева нет ресурсов еще на один год войны.* Признан иноагентом в РФ** Организация, признанная террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ*** Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.Подробнее о том, что происходит на Украине, читайте в статье Владимира Скачко "Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг" https://ukraina.ru/20240904/1057228331.html.

https://ukraina.ru/20240723/1056402135.html

https://ukraina.ru/20240723/1056402135.html

https://ukraina.ru/20240903/1057192392.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, эксперты, россия, андрей золотарев, алексей кущ, владимир зеленский, верховная рада, вооруженные силы украины, "прямой", киев