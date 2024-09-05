https://ukraina.ru/20240905/1057239523.html

Как формировалась вертикаль украинской власти. Борис Ложкин как зеркало украинской беспринципности

Как формировалась вертикаль украинской власти. Борис Ложкин как зеркало украинской беспринципности - 05.09.2024 Украина.ру

Как формировалась вертикаль украинской власти. Борис Ложкин как зеркало украинской беспринципности

На Украине вся вертикаль власти сейчас полностью сконцентрирована в Офисе президента (до 2019 – Администрация президента), в руках его главы и серого кардинала Андрея Ермака. Парламент, суды и местная власть буквально запуганы Офисом президента, который с легкостью прижимает их к ногтю, обвиняя в пособничестве РФ.

2024-09-05T06:13

2024-09-05T06:13

2024-09-05T06:13

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администрация президента

офис президента

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Журналист американского Фонда Карнеги Константин Скоркин, весной указывал на тот факт, что в процессе чистки и перестановок в высших эшелонах власти Зеленский окружает себя исключительно креатурами Андрея Ермака, что многих представителей украинской элиты крайне раздражает.Однако сама структура этой вертикали власти начала формироваться сразу же после Майдана в 2014 году под руководством главы Администрации президента, которым на тот момент был Борис Ложкин.С 1990х Ложкин занимался преимущественно шоу-бизнесом, медиа-холдингами, чем и стал полезен для пиара сильных мира сего. Он был бизнес-партнером не только Порошенко, но и Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Рината Ахметова и Игоря Суркиса.В 2021 году имя Ложкина всплыло вместе с Порошенко в "Архиве Пандоры", массе слитых документов, показывающей теневые схемы представителей мировой элиты. В частности там говорится, что 16 июня 2014 года, на шестой день после назначения Ложкина главой администрации президента Петра Порошенко, его дочь купила в кредит элитную недвижимость в престижном районе Лондона за почти 4,6 миллиона долларов. Средства на недвижимость девушке заняла виргинская Future Definite Holdings Limited, компания ее собственного отца.Свое согласие возглавить Администрацию президента в тот же период Ложкин в интервью объяснял своим "иррациональным всплеском патриотизма". После Майдана "патриотизм" и украинский национализм резко взыграл у многих бизнесменов, которые ранее об этом даже не помышляли.В конце 2014 года по предложению Ложкина в состав украинского правительства и других органов власти ввели ряд зарубежных деятелей (Наталью Яресько, Айвараса Абромавичуса и ряд соратников Михаила Саакашвили). Ложкин объяснял это решение необходимостью "инфицировать" власть людьми с иным образом мышления.Однако уже в 2016 году Порошенко его отстранил, так как он стал перебирать на себя слишком много власти. После отставки, Порошенко отправил Ложкина работать секретарем Национального инвестиционного совета, который сам же и возглавлял.В 2018 году его уволили и оттуда из-за подозрения по поводу махинаций при продаже медиа-холдинга олигарху Сергею Курченко. По поводу продажи тогда начали расследование австрийские правоохранители, посчитав сделку отмыванием денег.После смены власти в 2019 году Генеральная прокуратура вызывала для вручения подозрений и допроса экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву по делу о коррупции в ближайшем окружении Порошенко. Ложкин и Гонтарева не явились, а адвокаты Ложкина заявили тогда, что подозрения против их клиента "были задуманы как поводы для медийных скандалов" и для привлечения внимания СМИ "для решения политических задач".Весной 2019 года при смене власти ныне опальный олигарх Игорь Коломойский рассказал, как к нему тогда приезжал перепуганный Борис Ложкин и прятался у него. "Ложкин здесь две недели отсиживался, пока от Кулика скрывался (экс-генпрокурора Константина Кулика). Порошенко ведь кричал, что это Кулик у меня был. На самом-то деле я Ложкина здесь прятал", - рассказывал Коломойский. После этого Ложкин какое-то время скрывался в Израиле.В январе нынешнего года на польской границе задержали бизнесмена Игоря Мазепу, связанного с Ложкиным. Опальный депутат Александр Дубинский писал, что связано это было с истечением срока президентства Зеленского и политической зачисткой потенциальных конкурентов. "В конце марта, согласно Конституции, истекают 5-ти летние полномочия президента, что потребует решения о передаче власти парламенту. Ключевым оппонентом власти в парламенте является Порошенко, под которого и сделали соответствующее задержание. Мазепа – близкий друг и партнер президентского консильери [советник босса сицилийской мафии] времен Порошенко, Бориса Ложкина, с которым у него ряд совместных инвест-проектов", - писал Дубинский.Сейчас Ложкин является президентом Еврейской конфедерации Украины, вице-президентом Всемирного еврейского конгресса и первым вице-президентом Евро-Азиатского Еврейского Конгресса. В руководстве этих организаций Ложкин пытается оправдать Украину, заявляя, что нацизма на Украине якобы нет.В США многие политические термины давно пересмотрели, изменив их значение, а нивелировать аргументы о нацизме на Украине пытаются ссылками на этническое происхождение Зеленского, игнорируя явные нацистские символы у украинских военных, как и официальное чествование антисемитов прошлого.Еще осенью 2022 года Ложкин сообщал, что Зеленский встретился с лидерами мировых еврейских сообществ, призвав их "максимально распространять правду о российском терроре против Украины, получившем название рашизм". Этим Ложкин и занимается.В качестве аргумента он апеллирует к разрушению некоторых зданий в Харькове и Киеве, которые играли определенную роль в еврейской истории (хотя в наше время могут использоваться, как военные объекты). А дела о его махинациях с тех пор благополучно замяли, раз уж он проводит требуемую политику.И вопрос здесь не в исторической правде, а в том, что Израиль и Украина являются болевыми точками и аванпостами для США. Обе страны используют против их соседей для удержания гегемонии. Капитал, как известно, не имеет национальности. Таким деятелям, как Ложкин, Зеленский или Коломойский всё равно, какую историческую роль украинский национализм играл в судьбе украинских евреев. На данный момент именно этим деятелям он выгоден.О том, кто может сменить Зеленского на посту президента - в статье Дмитрия Ковалевича "Удобен республиканцам и демократам. Чем занимается Аваков, вероятный сменщик Зеленского"

https://ukraina.ru/20240903/1057197910.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, израиль, сша, борис ложкин, михаил порошенко, владимир зеленский, администрация президента, офис президента