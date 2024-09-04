https://ukraina.ru/20240904/1057241883.html

"Это по-настоящему страшно". Почему бойцы СВО становятся жертвами бандитов-вымогателей

"Это по-настоящему страшно". Почему бойцы СВО становятся жертвами бандитов-вымогателей - 04.09.2024 Украина.ру

"Это по-настоящему страшно". Почему бойцы СВО становятся жертвами бандитов-вымогателей

Дикая история произошла на днях в Уссурийске Приморского края. 21-летний местный житель Никита Носов, вернувшийся без руки из зоны СВО, совершил попытку самоубийства после того, как стал жертвой банды вымогателей. Самое страшное то, что случай этот – не единичный

2024-09-04T16:56

2024-09-04T16:56

2024-09-04T16:59

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сво

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олег царев

мвд

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"Бандосы встречают"Несколько дней назад в соцсетях появилось видео, на котором житель Приморья обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой разобраться с вымогателями, которые терроризируют ветеранов спецоперации.По словам молодого человека, он участвовал в СВО, лишился руки. Когда вернулся в родной Уссурийск, его буквально "поставили на счетчик" "местные цыгане", которые принялись вымогать у него выплаты, полученные им за участие в боевых действиях.Бывший военнослужащий таким образом лишился 250 тысяч рублей. Затем он отдал еще 150 тыс. некоему Рауфу Хубалиеву, который за такое вознаграждение обещал помочь ему вернуть деньги, однако ничего не сделал и заплаченную ему сумму также не возвратил.Носов рассказал, что преступники запугивали его и утверждали, что у них есть родственники из числа местных судей. Он также заявил, что обращался в полицию, однако там ему сказали, что не могут защитить его за пределами отделения."Я забрал заявление, он (сотрудник полиции – ред.) при мне его разорвал, вот и все. Опять же, проверьте его и все УМВД Уссурийска", - сказал Носов. Он добавил, что обращался также в местный Следком, однако и там никакой помощи ему не оказали.По его словам, он не первая жертва преступников, которые наживаются в этом регионе на ветеранах боевых действий.Молодой человек пояснил, что хочет покончить жизнь самоубийством, чтобы хотя бы после его смерти правоохранительные органы обратили внимание на эту ситуацию."Всем на связи, победа будет за нами. Братья-военнослужащие, побеждайте!" - сказал Носов в заключение.Полицейских проверятИстория получила огласку после того, как брат экс-военнослужащего обратился в полицию с заявлением о пропаже своего родственника. В ходе поисков Носова нашли в бессознательном состоянии в лесу, после чего госпитализировали.Следственный комитет завел уголовное дело о вымогательстве и доведении до покушения на самоубийство, на контроль его взял глава СК Бастрыкин.Спустя сутки официальный представитель МВД России Ирина Волк проинформировала, что в Уссурийске задержали одного из бандитов. Им оказался местный житель 2002 года рождения, который дал признательные показания. Ранее он уже был судим.Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются другие участники банды. Также отмечается, что УМВД по Приморскому краю даст оценку действиям полицейских, к которым ранее обращалась жертва вымогателей.РИА Новости приводит слова местного общественника по имени Иван, который заявил, что Носов стал жертвой вымогателей еще в 2022 году."Причем деньги с него требовали старые знакомые, вращающиеся в околокриминальных кругах. Якобы Носов ранее то ли занимал у них какую-то сумму, то ли сам им давал под проценты, а потом потребовал вернуть", - сказал он.РеакцияНа историю с Носовым обратил внимание депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.О необходимости решения этой системной проблемы высказался экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев."Очень жаль, что и это дело сдвинулось после того, как у парня сдали нервы и он попытался покончить с собой. Проблему надо решать на системной основе. Повсеместно", - заявил он в своем телеграм-канале.Правоохранительные органы могли не отреагировать на заявление Носова из-за того, что там "некому работать", допустил в комментарии "АиФ – Приморье" председатель совета Владивостокского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое Братство", гвардии подполковник запаса Александр Ситников."Уже были такие факты, когда вымогают у ветеранов. Но ничего не происходит, пока не дойдет до крайности. Ведь парень мужественный, прошел СВО и, естественно, думал, что сможет это преодолеть. Но так получилось. Особенно в сельских местах, на окраинах может быть такое. Мы должны сделать вывод, что только обращение в вышестоящие инстанции смогло сдвинуть ситуацию", - сказал он.Большая проблемаВ сети есть много сообщений о том, что история с Носовым – не первая подобного рода.Телеграм-канал REVERSE SIDE OF THE MEDAL пишет, что на Дальнем Востоке "население натурально кормится за счет военных".Самая распространенная схема заключается в следующем: военнослужащий приходит "не в то заведение", провоцируется конфликт, военному предъявляют надуманные претензии, после чего заставляют отдать деньги, полученные за участие в СВО.Похоже дела обстоят с раненными, которые проходят лечение в местных госпиталях. Утверждается, что о таких военных ОПГ узнают через своих людей в частях, после чего вымогатели начинают обрабатывать жертву и оставляют ее без денег. Обдирают и тех, кто прибыл домой из зоны СВО в отпуск.Известны и конкретные примеры из разных российских регионов.В поселке Кикнур Кировской области, например, местные бандиты весной прошлого года требовали деньгу у приехавшего в отпуск 25-летнего бойца Даниила Разумова. Он отказался, после чего его жестоко избили, погрузили в багажник автомобиля, а потом выбросили посреди дороги умирать на морозе.Правоохранительные органы зашевелились лишь после того, как детали этой истории стали достоянием СМИ, а дело взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета.Всех участников банды вскоре задержали. Выяснилось, что за их плечами и другие преступления – грабеж, похищения, изнасилование и т.д. Виновные получили по 19 и 21 год колонии строго режима.Государство, защитиПроизошедшее в Уссурийске в очередной раз высветило ряд проблем, с которыми сталкивается российское общество.В СМИ и профессиональной среде много обсуждают тему реабилитации бывших военнослужащих, которые возвращаются из зоны боевых действий, их возвращения к мирной жизни и т.д.Между тем, это лишь одна сторона медали. Другая – в какое общество они возвращается и насколько окружающие готовы принять их. Помимо вопиющих случаев, описанных выше, в сети можно найти не мало историй, когда вернувшихся с СВО не впускали в бары или развлекательные заведения, подвергали остракизму, избивали и т.д."Подлинная настоящая элита - все, кто служит России: труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди", - охарактеризовал ранее бойцов СВО президент РФ Владимир Путин.Получается, что многие из них возвращаются домой и вместо почета и уважения сталкиваются с бандитизмом, равнодушием правоохранительных органов и чиновничества.Вряд ли можно бросить камень в тех, кто живет за многие километры от линии фронта и хочет сохранить иллюзию мирной жизни, сделать вид, что все происходящее их не касается и в упор не замечающих живущих с ними рядом вчерашних бойцов, прошедших через ад войны. Но другой спрос с государства, за которое отдают свои жизни и здоровье военнослужащие.Если они уже сполна отдали свой долг Родине, то теперь очередь за страной отплатить им тем же. Для начала хотя бы защитить их от рэкета и бандитизма.О происходящем в зоне СВО и о дальнейших действиях российских вооруженных сил - в материале издания Украина.ру Алексей Леонков: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов.

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Павел Котов

Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, сво, приморье, бандиты, россия, уссурийск, сергей носов, александр бастрыкин, олег царев, мвд, ск рф, следственный комитет