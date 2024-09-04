https://ukraina.ru/20240904/1057233020.html
"Не надо шутить про красные линии". Лавров высказался о возможных поставках ракет США Киеву
"Не надо шутить про красные линии". Лавров высказался о возможных поставках ракет США Киеву - 04.09.2024 Украина.ру
"Не надо шутить про красные линии". Лавров высказался о возможных поставках ракет США Киеву
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал журналисту Павлу Зарубину сообщения в прессе о планах США поставить Украине крылатые ракеты для истребителей F-16
2024-09-04T14:11
2024-09-04T14:11
2024-09-04T14:11
новости
сша
россия
сергей лавров
украина
ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/09/1051880962_0:0:3006:1692_1920x0_80_0_0_8f26127aa72d752cf932c83bc44233c9.jpg
"Я не удивлюсь ничему. Американцы уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначали. Их подзуживают и Зеленский, конечно же, это видит и пользуется этим. Кто шутит про наши красные линии, не надо шутить про наши красные линии. Они прекрасно знают, где они проходят", - сказал Лавров.Он подчеркнул, что одержимость борьбой за власть ведет к большей эскалации.Накануне агентство Reuters сообщило, что США близки к решению о поставках Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, способных наносить удары по территории России. Официальные лица в Вашингтоне, на которых ссылаются в материале, отметили, что Киеву придется ждать поставок несколько месяцев, поскольку сначала США должны решить несколько технических проблем.Подробнее о вовлеченности Запада в конфликт - в материале Егора Леева США получили список целей для ATACMS в России. Итоги 31 августа на Украине на сайте Украина.ру.
сша
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/09/1051880962_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_f9817ae4650eb0b7e7d884829212d931.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, сергей лавров, украина, ракеты
Новости, США, Россия, Сергей Лавров, Украина, ракеты
"Не надо шутить про красные линии". Лавров высказался о возможных поставках ракет США Киеву
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал журналисту Павлу Зарубину сообщения в прессе о планах США поставить Украине крылатые ракеты для истребителей F-16
"Я не удивлюсь ничему. Американцы уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначали. Их подзуживают и Зеленский, конечно же, это видит и пользуется этим. Кто шутит про наши красные линии, не надо шутить про наши красные линии. Они прекрасно знают, где они проходят", - сказал Лавров.
Он подчеркнул, что одержимость борьбой за власть ведет к большей эскалации.
"Я убежден, что там есть разумные люди, которые имеют определенное влияние. Надеюсь, что интересы Соединенных Штатов будут учтены", - добавил министр.
Накануне агентство Reuters сообщило, что США близки к решению о поставках Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, способных наносить удары по территории России. Официальные лица в Вашингтоне, на которых ссылаются в материале, отметили, что Киеву придется ждать поставок несколько месяцев, поскольку сначала США должны решить несколько технических проблем.
Подробнее о вовлеченности Запада в конфликт - в материале Егора Леева США получили список целей для ATACMS в России. Итоги 31 августа на Украине на сайте Украина.ру.