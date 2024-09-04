"Не надо шутить про красные линии". Лавров высказался о возможных поставках ракет США Киеву - 04.09.2024 Украина.ру
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"Не надо шутить про красные линии". Лавров высказался о возможных поставках ракет США Киеву
"Не надо шутить про красные линии". Лавров высказался о возможных поставках ракет США Киеву - 04.09.2024 Украина.ру
"Не надо шутить про красные линии". Лавров высказался о возможных поставках ракет США Киеву
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал журналисту Павлу Зарубину сообщения в прессе о планах США поставить Украине крылатые ракеты для истребителей F-16
2024-09-04T14:11
2024-09-04T14:11
новости
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"Я не удивлюсь ничему. Американцы уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначали. Их подзуживают и Зеленский, конечно же, это видит и пользуется этим. Кто шутит про наши красные линии, не надо шутить про наши красные линии. Они прекрасно знают, где они проходят", - сказал Лавров.Он подчеркнул, что одержимость борьбой за власть ведет к большей эскалации.Накануне агентство Reuters сообщило, что США близки к решению о поставках Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, способных наносить удары по территории России. Официальные лица в Вашингтоне, на которых ссылаются в материале, отметили, что Киеву придется ждать поставок несколько месяцев, поскольку сначала США должны решить несколько технических проблем.Подробнее о вовлеченности Запада в конфликт - в материале Егора Леева США получили список целей для ATACMS в России. Итоги 31 августа на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, сергей лавров, украина, ракеты
Новости, США, Россия, Сергей Лавров, Украина, ракеты

"Не надо шутить про красные линии". Лавров высказался о возможных поставках ракет США Киеву

14:11 04.09.2024
 
© Григорий Сысоев
© Григорий Сысоев
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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал журналисту Павлу Зарубину сообщения в прессе о планах США поставить Украине крылатые ракеты для истребителей F-16
"Я не удивлюсь ничему. Американцы уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначали. Их подзуживают и Зеленский, конечно же, это видит и пользуется этим. Кто шутит про наши красные линии, не надо шутить про наши красные линии. Они прекрасно знают, где они проходят", - сказал Лавров.
Он подчеркнул, что одержимость борьбой за власть ведет к большей эскалации.
"Я убежден, что там есть разумные люди, которые имеют определенное влияние. Надеюсь, что интересы Соединенных Штатов будут учтены", - добавил министр.
Накануне агентство Reuters сообщило, что США близки к решению о поставках Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, способных наносить удары по территории России. Официальные лица в Вашингтоне, на которых ссылаются в материале, отметили, что Киеву придется ждать поставок несколько месяцев, поскольку сначала США должны решить несколько технических проблем.
Подробнее о вовлеченности Запада в конфликт - в материале Егора Леева США получили список целей для ATACMS в России. Итоги 31 августа на Украине на сайте Украина.ру.
 
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