Британия поучаствовала в украинской атаке на Ростовскую область — Захарова - 04.09.2024 Украина.ру
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Британия поучаствовала в украинской атаке на Ростовскую область — Захарова
Британия поучаствовала в украинской атаке на Ростовскую область — Захарова - 04.09.2024 Украина.ру
Британия поучаствовала в украинской атаке на Ростовскую область — Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 сентября рассказала о доказательствах глубокой вовлеченности Лондона в подготовку и проведение террористических актов киевского режима на территории России
2024-09-04T13:42
2024-09-04T13:42
мария захарова
лондон
британия
новости
ростовская область
бпла
атака
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Российские специалисты изучили электронные компоненты беспилотников, которыми ВСУ в начале августа атаковали топливное хранилище в Каменском районе Ростовской области.Обе эти компании специализируются на разработках для авиационной и аэрокосмической промышленности.Сборка БПЛА проводилась в Вышгородском районе Киевской области, а запуск осуществлялся с позиций недалеко от города Славянск в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики, сказала Захарова."Рассматриваем данные факты как подтверждение поддержки Лондоном террористических методов борьбы, применяемых киевским режимом. Фактическое спонсирование и участие Британии в подготовке ударов по гражданской инфраструктуре и мирному населению нашей страны возлагает на Лондон наравне с его киевскими марионетками всю тяжесть ответственности за продолжающееся кровопролитие", - подчеркнула она.Захарова заверила, что Москва делает соответствующие вывод и выбирает оптимальный алгоритм ответных действий. Захарова призвала Лондон немедленно отказаться от поддержки "челевеконенавистнического режима" и любых действий, ведущих к дальнейшей эскалации.Подробнее о случившемся - в материале В Ростовской области потушили емкости с топливом, загоревшиеся в результате массированной атаки ВСУ на сайте Украина.ру.
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мария захарова, лондон, британия, новости, ростовская область, бпла, атака
Мария Захарова, Лондон, Британия, Новости, Ростовская область, БПЛА, атака

Британия поучаствовала в украинской атаке на Ростовскую область — Захарова

13:42 04.09.2024
 
© Christopher Priest / flickr
© Christopher Priest / flickr
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 сентября рассказала о доказательствах глубокой вовлеченности Лондона в подготовку и проведение террористических актов киевского режима на территории России
Российские специалисты изучили электронные компоненты беспилотников, которыми ВСУ в начале августа атаковали топливное хранилище в Каменском районе Ростовской области.
"Им удалось установить, что предварительная настройка полетных контролеров БПЛА осуществлялась на территории Британии в районе города Солсбери рядом со штаб-квартирой компании Callen-Lenz GB и в районе города Ньюпорт в Уэльсе в ангаре британской компании Safran Seats GB", - заверила она.
Обе эти компании специализируются на разработках для авиационной и аэрокосмической промышленности.
Сборка БПЛА проводилась в Вышгородском районе Киевской области, а запуск осуществлялся с позиций недалеко от города Славянск в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики, сказала Захарова.
"Рассматриваем данные факты как подтверждение поддержки Лондоном террористических методов борьбы, применяемых киевским режимом. Фактическое спонсирование и участие Британии в подготовке ударов по гражданской инфраструктуре и мирному населению нашей страны возлагает на Лондон наравне с его киевскими марионетками всю тяжесть ответственности за продолжающееся кровопролитие", - подчеркнула она.
Захарова заверила, что Москва делает соответствующие вывод и выбирает оптимальный алгоритм ответных действий.
Захарова призвала Лондон немедленно отказаться от поддержки "челевеконенавистнического режима" и любых действий, ведущих к дальнейшей эскалации.
Подробнее о случившемся - в материале В Ростовской области потушили емкости с топливом, загоревшиеся в результате массированной атаки ВСУ на сайте Украина.ру.
 
Мария ЗахароваЛондонБританияНовостиРостовская областьБПЛАатака
 
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