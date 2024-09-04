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Британия поучаствовала в украинской атаке на Ростовскую область — Захарова

Британия поучаствовала в украинской атаке на Ростовскую область — Захарова - 04.09.2024 Украина.ру

Британия поучаствовала в украинской атаке на Ростовскую область — Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 сентября рассказала о доказательствах глубокой вовлеченности Лондона в подготовку и проведение террористических актов киевского режима на территории России

2024-09-04T13:42

2024-09-04T13:42

2024-09-04T13:42

мария захарова

лондон

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ростовская область

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Российские специалисты изучили электронные компоненты беспилотников, которыми ВСУ в начале августа атаковали топливное хранилище в Каменском районе Ростовской области.Обе эти компании специализируются на разработках для авиационной и аэрокосмической промышленности.Сборка БПЛА проводилась в Вышгородском районе Киевской области, а запуск осуществлялся с позиций недалеко от города Славянск в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики, сказала Захарова."Рассматриваем данные факты как подтверждение поддержки Лондоном террористических методов борьбы, применяемых киевским режимом. Фактическое спонсирование и участие Британии в подготовке ударов по гражданской инфраструктуре и мирному населению нашей страны возлагает на Лондон наравне с его киевскими марионетками всю тяжесть ответственности за продолжающееся кровопролитие", - подчеркнула она.Захарова заверила, что Москва делает соответствующие вывод и выбирает оптимальный алгоритм ответных действий. Захарова призвала Лондон немедленно отказаться от поддержки "челевеконенавистнического режима" и любых действий, ведущих к дальнейшей эскалации.Подробнее о случившемся - в материале В Ростовской области потушили емкости с топливом, загоревшиеся в результате массированной атаки ВСУ на сайте Украина.ру.

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мария захарова, лондон, британия, новости, ростовская область, бпла, атака