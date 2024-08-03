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В Ростовской области потушили емкости с топливом, загоревшиеся в результате массированной атаки ВСУ
В Ростовской области потушили емкости с топливом, загоревшиеся в результате массированной атаки ВСУ - 03.08.2024 Украина.ру
В Ростовской области потушили емкости с топливом, загоревшиеся в результате массированной атаки ВСУ
Ночью, 3 августа, украинская армия атаковала 55 беспилотниками Ростовскую область, в результате чего в Каменском районе загорелись емкости с топливом, которые удалось потушить днем. Об этом сообщил глава местной администрации Владимир Савин в Telegram-канале
2024-08-03T13:49
2024-08-03T13:49
2024-08-03T13:53
новости
ростовская область
вооруженные силы украины
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По данным губернатора Ростовской области, в Морозовском районе, куда также долетели вражеские дроны, был введен режим чрезвычайной ситуации."С утра муниципальная рабочая группа приступила к подворовому обходу, чтобы оценить ущерб, нанесенный ночной воздушной атакой. На данный момент зафиксированы повреждения остекления в нескольких социальных объектах, в том числе в школах и детских садах, а также в жилых домах и производственных помещениях. Всем окажем помощь в восстановлении поврежденного имущества", - сказано в его Telegram-канале.Информация о пострадавших официально не поступала.Всего за минувшую ночь регионы страны пытались атаковать 75 беспилотников ВСУ. Помимо Ростовской, восемь дронов совершили налет на Курскую область, девять – на Белгородскую, 17 – на Орловскую, два – на Рязанскую. По одному дрону уничтожено в Воронежской области, над акваторией Азовского моря и в Краснодарском крае.В Орловской области два украинских беспилотника влетели в многоквартирный жилой дом. Губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки БПЛА ВСУ на регион пострадал один человек.Средства противовоздушной обороны РФ за сутки сбили ракету ЗРК Patriot, девять снарядов РСЗО HIMARS и 140 беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.
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новости, ростовская область, вооруженные силы украины, россия, морозовский район, во свобода, сво
В Ростовской области потушили емкости с топливом, загоревшиеся в результате массированной атаки ВСУ
13:49 03.08.2024 (обновлено: 13:53 03.08.2024)
Ночью, 3 августа, украинская армия атаковала 55 беспилотниками Ростовскую область, в результате чего в Каменском районе загорелись емкости с топливом, которые удалось потушить днем. Об этом сообщил глава местной администрации Владимир Савин в Telegram-канале
"Благодаря слаженной работе служб экстренного реагирования пожар на складском объекте в Каменском районе ликвидирован", - написал он в 12:19.
По данным губернатора Ростовской области, в Морозовском районе, куда также долетели вражеские дроны, был введен режим чрезвычайной ситуации.
"С утра муниципальная рабочая группа приступила к подворовому обходу, чтобы оценить ущерб, нанесенный ночной воздушной атакой. На данный момент зафиксированы повреждения остекления в нескольких социальных объектах, в том числе в школах и детских садах, а также в жилых домах и производственных помещениях. Всем окажем помощь в восстановлении поврежденного имущества", - сказано в его Telegram-канале.
Информация о пострадавших официально не поступала.
Всего за минувшую ночь регионы страны пытались атаковать 75 беспилотников ВСУ. Помимо Ростовской, восемь дронов совершили налет на Курскую область, девять – на Белгородскую, 17 – на Орловскую, два – на Рязанскую. По одному дрону уничтожено в Воронежской области, над акваторией Азовского моря и в Краснодарском крае.
В Орловской области два украинских беспилотника влетели в многоквартирный жилой дом. Губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки БПЛА ВСУ на регион пострадал один человек.
Средства противовоздушной обороны РФ за сутки сбили ракету ЗРК Patriot, девять снарядов РСЗО HIMARS и 140 беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.