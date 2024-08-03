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В Ростовской области потушили емкости с топливом, загоревшиеся в результате массированной атаки ВСУ

В Ростовской области потушили емкости с топливом, загоревшиеся в результате массированной атаки ВСУ - 03.08.2024 Украина.ру

В Ростовской области потушили емкости с топливом, загоревшиеся в результате массированной атаки ВСУ

Ночью, 3 августа, украинская армия атаковала 55 беспилотниками Ростовскую область, в результате чего в Каменском районе загорелись емкости с топливом, которые удалось потушить днем. Об этом сообщил глава местной администрации Владимир Савин в Telegram-канале

2024-08-03T13:49

2024-08-03T13:49

2024-08-03T13:53

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По данным губернатора Ростовской области, в Морозовском районе, куда также долетели вражеские дроны, был введен режим чрезвычайной ситуации."С утра муниципальная рабочая группа приступила к подворовому обходу, чтобы оценить ущерб, нанесенный ночной воздушной атакой. На данный момент зафиксированы повреждения остекления в нескольких социальных объектах, в том числе в школах и детских садах, а также в жилых домах и производственных помещениях. Всем окажем помощь в восстановлении поврежденного имущества", - сказано в его Telegram-канале.Информация о пострадавших официально не поступала.Всего за минувшую ночь регионы страны пытались атаковать 75 беспилотников ВСУ. Помимо Ростовской, восемь дронов совершили налет на Курскую область, девять – на Белгородскую, 17 – на Орловскую, два – на Рязанскую. По одному дрону уничтожено в Воронежской области, над акваторией Азовского моря и в Краснодарском крае.В Орловской области два украинских беспилотника влетели в многоквартирный жилой дом. Губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки БПЛА ВСУ на регион пострадал один человек.Средства противовоздушной обороны РФ за сутки сбили ракету ЗРК Patriot, девять снарядов РСЗО HIMARS и 140 беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.

https://ukraina.ru/20230821/1048845573.html

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новости, ростовская область, вооруженные силы украины, россия, морозовский район, во свобода, сво