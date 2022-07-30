Доверие к SWIFT подорвано, страны создают альтернативные системы платежей - политолог
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© SWIFT
Намерение России и Ирана создать систему межбанковских платежей вполне естественно, с учётом утраты доверия этих стран к международной межбанковской системе платежей SWIFT. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Алексей Мухин
Он добавил, что доверие к SWIFT было подорвано после того, как Запад попытался использовать её как инструмент давления на РФ.
Поэтому, вполне естественно, что страны, причем не только Россия и Иран, испытывают острый интерес к альтернативным механизмам перевода финансовых средств.
Он также указал, что Россия и Китай уже создали такую систему для расчётов друг с другом.
7 мая, 04:30Эксперт рассказал, как отключение от SWIFT повлияло на российские банкиТолько один российский банк остается вне атаки на Западе - это «Газпромбанк», к остальным применили санкции. Об этом сообщил политолог, экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру
В июне, в рамках шестого пакета антироссийских санкций Евросоюза, от системы SWIFT были отключены Сбербанк и ещё два российских банка.