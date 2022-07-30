https://ukraina.ru/20220730/1037006365.html

Доверие к SWIFT подорвано, страны создают альтернативные системы платежей - политолог

Доверие к SWIFT подорвано, страны создают альтернативные системы платежей - политолог - 30.07.2022 Украина.ру

Доверие к SWIFT подорвано, страны создают альтернативные системы платежей - политолог

Намерение России и Ирана создать систему межбанковских платежей вполне естественно, с учётом утраты доверия этих стран к международной межбанковской системе платежей SWIFT. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Алексей Мухин

2022-07-30T06:00

2022-07-30T06:00

2022-07-30T06:00

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Он добавил, что доверие к SWIFT было подорвано после того, как Запад попытался использовать её как инструмент давления на РФ.Он также указал, что Россия и Китай уже создали такую систему для расчётов друг с другом.В июне, в рамках шестого пакета антироссийских санкций Евросоюза, от системы SWIFT были отключены Сбербанк и ещё два российских банка.

https://ukraina.ru/20220507/1033923309.html

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2022

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swift, новости, алексей мухин, сбербанк, банки, ес, санкции