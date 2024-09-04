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Экономика Украины и война: ни света, ни Кудрицкого и шаг вместо копейки

Экономика Украины и война: ни света, ни Кудрицкого и шаг вместо копейки - 04.09.2024 Украина.ру

Экономика Украины и война: ни света, ни Кудрицкого и шаг вместо копейки

Спустя неделю после масштабной атаки ВКС РФ по объектам украинской электроэнергетики появились данные, позволяющие судить о масштабах повреждений.

2024-09-04T05:52

2024-09-04T05:52

2024-09-04T05:53

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Кроме того, в отставку отправили главу "Укрэнерго" Кудрицкого, за которого сразу же вступился Запад. Заодно депутаты вернулись в Раду, где провалили законопроект о повышении налогов, а в Нацбанке решили переименовать копейки в шаги.Ни света, ни КудрицкогоПоявились данные о повреждениях, нанесенных украинской энергосистеме в ходе ударов ВКС РФ 26 августа.Под раздачу попали минимум 7 (МО РФ сообщило о 9) электроподстанций в разных регионах Украины, обеспечивавших перетоки электроэнергии с АЭС напряжениями в 750 кВ и 330 кВ, что привело к отключению 4 блоков на АЭС, а также ЛЭП, связывающих Украину и ЕС. Блоки АЭС отключились по вполне понятными причинам — если некому потреблять электроэнергию, то её и невозможно производить, а удары по подстанциям как раз отсекают от генерации потребителей.Кроме того, серьёзные повреждения получила Киевская ГЭС мощностью 440 МВт, однако масштаб повреждений и срок ремонта неизвестны.Таким образом, удар был серьёзным — блоки АЭС отключались в октябре-ноябре 2022 года — и украинской энергосистеме был нанесен дополнительный ущерб. По подсчётам аналитиков, в работоспособном состоянии на Украине остались 14,2-15,2 ГВт мощностей, что составляет от 43% до 46% от мощностей украинской энергосистемы состоянием на 21 марта 2024 года. Кроме того, по всей видимости, серьёзно ограничены возможности по перетокам электроэнергии между разными частями украинской энергосистемы.При этом компенсировать потерю генерации перетоками электроэнергии из ЕС украинские энергетики не могут с конца весны, когда объём перетоков упёрся в разрешённый диспетчерами лимит. Кроме того, в ЕС нет излишков электроэнергии, которые позволили бы покрыть все украинские потребности, да и сечение ЛЭП не позволит эту электроэнергию передать, не говоря уже о том, что электричество в ЕС значительно дороже чем на Украине и её выработка зависит от погодных условий.Как итог, диспетчерам пришлось вводить ограничения на потребление, хотя менеджеры от электроэнергетики в начале августа излучали оптимизм. Поэтому третьего августа в вечерний пик потребления — с 18 до 22 часов — по всей наиболее густонаселённых областях Украины введены три очереди отключений (всего их шесть, то есть света не будет у половины незащищённых потребителей области).Кроме того, 2 и 3 сентября прилетало по объектам "Укржелдороги", но на её работе удары особо не сказались.К слову, об энергетических менеджерах. Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" — оператора энергосистемы — отправил 2 сентября в отставку главу компании Владимира Кудрицкого. Решение о необходимости увольнения было принято 30 сентября на Ставке Зеленского (скорее всего, в порыве истерики), а вменили Кудрицкому принятие недостаточных мер для защиты объектов электроэнергетики. В "Укрэнерго" решение об увольнении приняли 4 голосами "за" при 2 голосах "против". И эти два голоса дали назначенные Западом "независимые" члены совета, которые уже подали в отставку. В поддержку Кудрицкого выступили связанные с Западом и грантами структуры.России от увольнения Кудрицкого ни холодно, ни жарко. Во-первых, финансовые вопросы, связанные с освоением выделяемых на восстановление объектов электроэнергетики Западом денег, ВКС РФ не волнуют. Во-вторых, украинские электростанции и подстанции защитить на 100% от ударов ракетами и дронами невозможно по определению. В силовом трансформаторе на 750 кВ около 80 тонн трансформаторного масла, а сам трансформатор высотой с небольшой многоэтажный дом крайне тяжело защитить от осколков и взрывной волны.Поэтому Кудрицкого уволили как стрелочника и с его сменщиками — независимо от персоналии — будет та же история.Минус транзитВладимир Зеленский сообщил, что с 1 января Украина не станет продлевать договор о транзите российского газа, а его советник Михаил Подоляк анонсировал ещё и прекращение транзита нефти по "Дружбе". Логика у Подоляка простая: по резолюции ЕС Словакия, Чехия и Венгрия должны отказаться от российской нефти (хотя для них введено бессрочное исключение из европейского эмбарго на закупки нефти из России), а российский газ можно заменить казахстанским или азербайджанским.Впрочем, пока ничего не мешает реализации схемы по закупке российских энергоносителей европейскими компаниями на российско-украинской границе, после чего по украинским трубам будут прокачивать уже европейские нефть и газ, за которые киевские начальники смогут брать деньги без душевных мук.Рада против налоговНардеп Ярослав Железняк сообщил, что депутаты провалил голосование в первом чтении за законопроект об увеличении налогов, которым правительство планировало привлечь в бюджет дополнительные 30 млрд гривен из необходимых до конца года 500 млрд. К слову, с начала года на войну потратили 1 трлн гривен или 58,1% от расходной части общего фонда госбюджета. Законопроекту не хватило трёх голосов, но так как властям крайне нужны деньги, то законопроект выставили на повторное голосование.План экономии у киевской власти следующий:· 115,4 млрд грн сэкономят на обслуживании и погашении государственного долга;· 216 млрд гривен займут через размещение облигаций внутреннего государственного займа;· Дополнительные около 216 млрд грн планируется привлечь в бюджет от размещения ОВГЗ (планировалось +160 млрд грн в правительственной версии);· 100 млрд грн бюджет получит от перевыполнения налогов и сборов;· 12,7 млрд гривен составят поступления от акцизов на топливо и табак;· 30 млрд грн составят поступления от новых налогов;· 25,5 млрд гривен сэкономят за счёт отказа от части расходов по общему и специальному фонду госбюджета.Внимательные читатели наверняка заметили, что приватизации как источника пополнения бюджета больше нет, хотя на неё делали ставку. По всей видимости, украинская госсобственность никому не интересна.А во втором чтении в законопроект внесут норму о 50% ставке налога на прибыль для банков и 25% для финансовых организаций (кроме страховых компаний). В итоге законопроект всё равно примут — Банковой удалось принудить депутатов к запрету УПЦ — но кровь депутаты у Зеленского и Кабмина выпьют, может и себе что-то выторгуют.Зато за Зеленским не заржавело: закон о повышении ставок акцизов на светлые нефтепродукты были подписаны в срок. Теперь топливо на Украине подорожает на 1,5-2 гривны, а цены на автогаз вырастут на 5 гривен. Ставка акцизов уже выросла, а следующее повышение состоится 1 января 2025 года.Украинские журналисты уже успели назвать повышение "нормальным колебанием", а эксперты успокоили автовладельцев тем, что АЗС успели запастись топливом впрок. Но что-то подсказывает, что АЗС закупили топливо до повышения для того, чтобы максимально заработать, а не из соображений человеколюбия к украинским автомобилистам.Кроме того, налоговый комитет Рады одобрил законопроект №6490-д о перезагрузке таможни, который позволит передать таможенную службу под внешнее управление за счёт изменения процедуру избрания её руководителя и привлечения к отбору претендентов на пост главы службы "международных экспертов". Таможню приходится "сдавать" в обмен на 6 млрд долларов от МВФ. "Реформу" лоббировала уже покинувшая Украину спецпредставитель от США Пенни Прицкер.Ещё одну инициативу по наполнению бюджета выдвинул премьер Шмыгаль, сообщивший о внедрении принципа "воюй или работай". Суть инициативы — выведение рынка труда из тени и принуждение всех к уплате налогов. Проблема лишь в том, что граждане Украины за 30 лет настолько привыкли избегать государства, что отучить их от этого практически невозможно. Кроме того, у украинской бюрократии просто нет эффективных инструментов для "обеления" экономики и рынка труда.Шаг вместо копейкиНацбанк Украины предложил переименовать копейки в шаги (мелкая монета используемая в 1917-1921 годах), мотивировав это "восстановлением исторической справедливости, содействием дерусификации и возрождением национальных традиций в денежном обращении". Куда логичнее было бы в принципе отказаться от гривны в пользу американского доллара — всё равно все 33 года независимости граждан Украины приучали к тому, что единственными настоящими деньгами являются "американцы". Но это лирика.Инициатива "шаг от гривны" — яркий пример того, как чиновники всех уровней упражняются с совершенно бессмысленных, но патриотичных инициативах и будут это делать даже в том случае, если завтра — по неизвестным науке причинам — Россия окажется на Марсе. Работать украинские чиновники не умеют, но считают своим долгом генерировать патриотические инициативы. И с этими чиновниками — других нет — жителям подконтрольной киевской власти территории придётся жить.К слову, из этой же оперы одобренная Кабмином стратегия восстановления, устойчивого развития и цифровой трансформации малого и среднего предпринимательства (МСП) на срок до 2027 года. Можно переименовать копейки в шаги, написать стратегию и даже сделать красивую презентацию. Но на суровую реальность это никак не повлияет.Прочие новостиИз 35 разрушенных в ходе боевых действий ТЦ вновь открылись лишь 17. С учётом оттока населения, а также любви украинских военных к превращению гражданских объектов в склады боеприпасов и техники, статистика не должна вызывать удивление. Самыми дорогими стало восстановление торговых центров Nikolsky в Харькове, Riviera Shopping City в Одессе, Retroville в Киеве. А ТЦ "Фабрика" в Херсоне возобновит работу нескоро: в городе осталось около 20% жителей, остальные уехали. К слову, расходы мелких магазинов при работе от генераторов возрастают на 10-30% в зависимости от товарной группы, а стоимость киловатта, произведенного генератором, примерно вдвое выше, чем по коммерческому тарифу и составляет в среднем 20 грн/кВт*ч, что соответствует стоимости электроэнергии в ЕС при её поставках на Украину.В ночь на 31 августа началось тестовое движение поездов по восстановленному участку киевского метрополитена между станциями "Лыбедская-Демеевская".До конца года Фонд госимущества Украины планирует выставить на торги для последующей сдачи в аренду 100 тыс. гектар государственных земель сельскохозяйственного назначения в 20 областях Украины. Стартовая стоимость на аукционе составляет 12% от нормативно-денежной оценки земли. Победитель получит право аренды на срок до 14 лет для однолетних насаждений или до 25 лет для многолетних, оплатив субарендную плату на год вперед. От сдачи в аренду первых 100 тыс. га ФГИ планирует получить 1 млрд гривен, а после сдать по такой же схеме ещё 800 тыс. га за 8 млрд гривен. В общем, у украинских агроолигархов будет настоящий праздник, а в нормальной стране эту землю обрабатывал бы государственный агрохолдинг.НАЭК "Энергоатом" вспомнил о существовании заброшенной Чигиринской АЭС в таком же заброшенном городе Орбита Черкасской области и решил достроить не только её, но и сам город. АЭС начали строить в 1970 году, но прекратили в 1989 году. В качестве реакторов в "Энергоатоме" планируют установить блоки АР-1000 от Westinghouse. Однако дальше дерзких проектов и презентаций дело гарантированно не дойдёт — у "Энергоатома" уже есть "бесконечные" стройки на 3 и 4 энергоблоках Хмельницкой АЭС, где компания будет вечно лить бетон, осваивая бюджетные деньги. К слову, ни Кабмин, ни Рада строительство новой АЭС не одобряли, кадров для работы на новых АЭС нет, а новых специалистов никто не готовит."Укржелдорога" (УЗ) обещает управиться до июля 2025 года со строительством 22-км железнодорожной ветки европейской колеи (она уже традиционной) из Чопа до Ужгорода. Ветку начали строить 11 апреля этого года, но потом строительство остановилось. Представили УЗ утверждают, что это не они медлительные, а работ много, в том числе на объектах инфраструктуры, которые необходимо реконструировать.О проблемах, которые возникли у самого богатого украинца - в статье Павла Волкова "Ринат Ахметов спонсирует террор на заработанные в России деньги. Пора с этим покончить"

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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эксклюзив, украина, россия, запад, владимир зеленский, михаил подоляк, ярослав железняк, ес, вкс, укрэнерго