"Бахало целый день": Алехин раскрыл, как в ответ на обстрелы Белгорода ВС РФ ударили по Харькову
© AP / Rodrigo AbdКиев склад горючего горит флаг Украины
© AP / Rodrigo Abd
За минувшие сутки российские бойцы нанесли ряд серьезных ударов по военно-промышленным объектам на территории Харькова. Одним из таких объектов стал Харьковский тракторный завод (ХТЗ), где Украина ремонтирует военную технику. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Любой командир взвода понимает, что нельзя предпринимать широкомасштабные наступательные действия, если у тебя в тылу два плацдарма (Волчанск и Липцы). Это нонсенс, сообщил обозреватель.
Поэтому противник "нагоняет пургу" в информационном пространстве и наносит удары по Белгородской области из ствольной артиллерии, минометов и кассетных боеприпасов, уточнил эксперт.
"ВСУ пользуются отсутствием выровненной линии фронта между Волчанским и Липцевским участками. Там серая зона. Оттуда они ведут обстрел наших территорий. Но мы отвечаем", — подчеркнул Алехин.
Только за минувшие сутки российские бойцы нанесли ряд серьезных ударов по военно-промышленным объектам на территории Харькова, отметил он.
Одним из таких объектов стал Харьковский тракторный завод (ХТЗ), где Украина ремонтирует технику, а также дворец спорта, где находятся штабы и пункты временной дислокации командного состава ВСУ и наемников, сообщил полковник запаса.
Также удары пришлись по ряду объектов на улице Академика Павлова, которая выходит прямо на дорогу в сторону Липцев ("Укрпочта" и торговый центр). Там противник размещал склады с боеприпасами. Произошла двойная-тройная детонация, "бахало целый день", заключил собеседник издания.
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