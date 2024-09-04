https://ukraina.ru/20240904/1057207702.html

"Бахало целый день": Алехин раскрыл, как в ответ на обстрелы Белгорода ВС РФ ударили по Харькову

"Бахало целый день": Алехин раскрыл, как в ответ на обстрелы Белгорода ВС РФ ударили по Харькову - 04.09.2024 Украина.ру

"Бахало целый день": Алехин раскрыл, как в ответ на обстрелы Белгорода ВС РФ ударили по Харькову

За минувшие сутки российские бойцы нанесли ряд серьезных ударов по военно-промышленным объектам на территории Харькова. Одним из таких объектов стал Харьковский тракторный завод (ХТЗ), где Украина ремонтирует военную технику. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-09-04T06:30

2024-09-04T06:30

2024-09-04T06:30

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волчанск

склады

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Любой командир взвода понимает, что нельзя предпринимать широкомасштабные наступательные действия, если у тебя в тылу два плацдарма (Волчанск и Липцы). Это нонсенс, сообщил обозреватель.Поэтому противник "нагоняет пургу" в информационном пространстве и наносит удары по Белгородской области из ствольной артиллерии, минометов и кассетных боеприпасов, уточнил эксперт.Только за минувшие сутки российские бойцы нанесли ряд серьезных ударов по военно-промышленным объектам на территории Харькова, отметил он.Одним из таких объектов стал Харьковский тракторный завод (ХТЗ), где Украина ремонтирует технику, а также дворец спорта, где находятся штабы и пункты временной дислокации командного состава ВСУ и наемников, сообщил полковник запаса.Также удары пришлись по ряду объектов на улице Академика Павлова, которая выходит прямо на дорогу в сторону Липцев ("Укрпочта" и торговый центр). Там противник размещал склады с боеприпасами. Произошла двойная-тройная детонация, "бахало целый день", заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Алехин: Фронт ВСУ под Покровском трещит по швам, Россия накрывает Сумскую область и Харьков" читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, какое будущее ждет Украину — в статье Ростислава Ищенко "Об изъятии термина Украина из оборота" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240903/1057192392.html

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новости, украина, харьков, россия, геннадий алехин, ракетный удар, белгород, обстрелы, волчанск, склады, всу