"Бахало целый день": Алехин раскрыл, как в ответ на обстрелы Белгорода ВС РФ ударили по Харькову - 04.09.2024 Украина.ру
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"Бахало целый день": Алехин раскрыл, как в ответ на обстрелы Белгорода ВС РФ ударили по Харькову
"Бахало целый день": Алехин раскрыл, как в ответ на обстрелы Белгорода ВС РФ ударили по Харькову - 04.09.2024 Украина.ру
"Бахало целый день": Алехин раскрыл, как в ответ на обстрелы Белгорода ВС РФ ударили по Харькову
За минувшие сутки российские бойцы нанесли ряд серьезных ударов по военно-промышленным объектам на территории Харькова. Одним из таких объектов стал Харьковский тракторный завод (ХТЗ), где Украина ремонтирует военную технику. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-09-04T06:30
2024-09-04T06:30
новости
украина
харьков
россия
геннадий алехин
ракетный удар
белгород
обстрелы
волчанск
склады
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Любой командир взвода понимает, что нельзя предпринимать широкомасштабные наступательные действия, если у тебя в тылу два плацдарма (Волчанск и Липцы). Это нонсенс, сообщил обозреватель.Поэтому противник "нагоняет пургу" в информационном пространстве и наносит удары по Белгородской области из ствольной артиллерии, минометов и кассетных боеприпасов, уточнил эксперт.Только за минувшие сутки российские бойцы нанесли ряд серьезных ударов по военно-промышленным объектам на территории Харькова, отметил он.Одним из таких объектов стал Харьковский тракторный завод (ХТЗ), где Украина ремонтирует технику, а также дворец спорта, где находятся штабы и пункты временной дислокации командного состава ВСУ и наемников, сообщил полковник запаса.Также удары пришлись по ряду объектов на улице Академика Павлова, которая выходит прямо на дорогу в сторону Липцев ("Укрпочта" и торговый центр). Там противник размещал склады с боеприпасами. Произошла двойная-тройная детонация, "бахало целый день", заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Алехин: Фронт ВСУ под Покровском трещит по швам, Россия накрывает Сумскую область и Харьков" читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, какое будущее ждет Украину — в статье Ростислава Ищенко "Об изъятии термина Украина из оборота" на сайте Украина.ру
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новости, украина, харьков, россия, геннадий алехин, ракетный удар, белгород, обстрелы, волчанск, склады, всу
Новости, Украина, Харьков, Россия, Геннадий Алехин, ракетный удар, Белгород, обстрелы, Волчанск, склады, ВСУ

"Бахало целый день": Алехин раскрыл, как в ответ на обстрелы Белгорода ВС РФ ударили по Харькову

06:30 04.09.2024
 
© AP / Rodrigo AbdКиев склад горючего горит флаг Украины
Киев склад горючего горит флаг Украины - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP / Rodrigo Abd
Читать в
За минувшие сутки российские бойцы нанесли ряд серьезных ударов по военно-промышленным объектам на территории Харькова. Одним из таких объектов стал Харьковский тракторный завод (ХТЗ), где Украина ремонтирует военную технику. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Любой командир взвода понимает, что нельзя предпринимать широкомасштабные наступательные действия, если у тебя в тылу два плацдарма (Волчанск и Липцы). Это нонсенс, сообщил обозреватель.
Поэтому противник "нагоняет пургу" в информационном пространстве и наносит удары по Белгородской области из ствольной артиллерии, минометов и кассетных боеприпасов, уточнил эксперт.
"ВСУ пользуются отсутствием выровненной линии фронта между Волчанским и Липцевским участками. Там серая зона. Оттуда они ведут обстрел наших территорий. Но мы отвечаем", — подчеркнул Алехин.
Только за минувшие сутки российские бойцы нанесли ряд серьезных ударов по военно-промышленным объектам на территории Харькова, отметил он.
Одним из таких объектов стал Харьковский тракторный завод (ХТЗ), где Украина ремонтирует технику, а также дворец спорта, где находятся штабы и пункты временной дислокации командного состава ВСУ и наемников, сообщил полковник запаса.
Также удары пришлись по ряду объектов на улице Академика Павлова, которая выходит прямо на дорогу в сторону Липцев ("Укрпочта" и торговый центр). Там противник размещал склады с боеприпасами. Произошла двойная-тройная детонация, "бахало целый день", заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Алехин: Фронт ВСУ под Покровском трещит по швам, Россия накрывает Сумскую область и Харьков" читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, какое будущее ждет Украину — в статье Ростислава Ищенко "Об изъятии термина Украина из оборота" на сайте Украина.ру
Флаг Украины
Вчера, 05:32
"Мужское население Украины выбито". Украинские эксперты о кошмаре в украинском обществеНа Украине (и не только там) обеспокоены ходом военной кампании, а еще больше экспертов тревожит намерение Зеленского добиваться согласия США бить западными ракетами по территории в глубине России. Ведь понятно, каким может быть ответ
 
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Заголовок открываемого материала
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06:30"Бахало целый день": Алехин раскрыл, как в ответ на обстрелы Белгорода ВС РФ ударили по Харькову
06:15Это новый этап СВО: Казаков рассказал, как ВС РФ громят ВСУ на терриконах под Покровском
06:11Деруссификация копейки, торговля малиной и бегство министров. Чем занимаются украинские элиты
06:00"Уничтожим всех, кто не сдастся": эксперт описал два сценария развития событий в Курской области
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05:45Новогродовка — наша, в Селидово мы зашли: политолог о том, почему ВСУ потеряли веру в свою "победу"
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05:28Украину ждет "черная зима". Украинские эксперты считают, что живые в их стране позавидуют мертвым
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05:00Политолог: Стая "бешеных собак" ВСУ еще бегает по Курской области, но ВС РФ уже строят "сплошной забор"
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