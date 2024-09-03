https://ukraina.ru/20240903/1057216183.html

Сила в Сибири: зачем Путин поехал в Монголию. Все смыслы и тайны визита президента России

Сила в Сибири: зачем Путин поехал в Монголию. Все смыслы и тайны визита президента России - 03.09.2024 Украина.ру

Сила в Сибири: зачем Путин поехал в Монголию. Все смыслы и тайны визита президента России

Владимир Путин в рамках большого азиатского турне посетил Монголию. Главы двух стран обсудили широкий спектр вопросов о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Особое внимание уделили вопросам энергетики.

2024-09-03T17:13

2024-09-03T17:13

2024-09-03T17:14

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Речь о строительстве газопровода "Сила Сибири-2", который сейчас находится на стадии госэкспертизы. Впрочем, значение сотрудничества с Монголией очень важно в построении всей глобальной логистической цепочки, которую выстраивает Россия в рамках БРИКС. О создании новых экономических и политических центров – размышляли эксперты в своих соцсетях.Украинский экономист Алексей КущВизит Путина в Монголию обладает неким историческим эхом. Понятно, что ключевая тема на переговорах - это строительство газопровода через территорию Монголии из России в Китай.Запад негласно предлагает Монголии кредиты, если она откажется от этого проекта. Но Монголия, скорее всего, уже приняла решение, получив взамен поставки дешевого топлива и вооружений. Историческое эхо же заключается в том, что именно Монголия 800 лет назад стала местом сборки первой сухопутной евразийской империи теллуриатов, которая дошла тогда до Византии и Центральной Европы. Расширение Монгольской империи закончилось тогда вместе с поясом евразийских степей и полупустынь. В Европе в тот период не было сильных морских империй - таласатов. Хотя единственным государством, которое вступило тогда в равноправным контакт с огромной империей теллуриатов стала как раз морская Генуэзская республика. Монгольская империя 1.0. опиралась в основном на сухопутные торговые пути, фиатные деньги и практически не зависела от таласатов. Лишь переход Азии на морские торговые пути с приходом португальцев, принес местным народам тяжелую колониальную зависимость от Запада на сотни лет. Сейчас мы видим создание Монгольской империи 2.0. в составе РФ и Китая. Которая опирается также на сухопутные торговые пути: маршрут Север - Юг из России в Иран и Новый шелковый путь. А также на каботажные морские пути вдоль контролируемой береговой линии (Северный морской путь). Получается геополитическая матрешка: РФ + Китай = Монгольская империя 2.0. Монгольская империя 2.0. + Индокитай + Центральная и Южная Азия = Глобальный остров. Глобальный остров + Африка и Латинская Америка = БРИКС. Но геополитическая гравитация и импульс к консолидации формируется в паре Россия и Китай. Данная структура формируется на принципах роя, а не на общих ценностях: природные ресурсы РФ, демографический потенциал и инвестиции Китая. Обмен технологиями. Россия - как ядерная и ресурсная матка этого Евразийского улья. Теперь становится очевидным ключевая задача Запада - разбить связку РФ и Китая. Распадется Монгольская империя 2.0. - распадется Глобальный остров. Распадется Глобальный остров - распадется БРИКС. Но пока мы наблюдаем очень самонадеянную попытку Запада не разделить связку РФ-Китай в стиле геополитического треугольника Киссинджера, а уничтожить в целокупности.Политолог Александр НосовичТест на жизнеспособность "порядка, основанного на правилах", состоялся. "Порядок" тест не прошёл. Путин прилетел в Монголию - и там его встретил почётный караул, а не полицейский конвой. Международный уголовный суд может получить и расписаться в том, что западные международно-правовые режимы теперь могут попросту игнорироваться теми странами, которые могут себе это позволить.Политолог Вадим ТрухачевА что там в Монголии? Соседняя с нами страна, большая. Путин туда едет... А нам вместо рассказа о ней новостные агрегаторы предлагают заявление ЕС по визиту Путина... Я могу заранее воспроизвести это заявление почти дословно. Это уже стало настолько однообразным и скучным, что можно на этом не останавливаться... А между тем Монголия, зажатая между Россией и Китаем, пытается заигрывать с США, ЕС и Японией. Бывший президент Элбэгдорж вон настроен крайне против нас. Военной угрозы от неё в силу географии исходить не может, а вот гОлоса в ООН мы можем недосчитаться. Да и вообще страна огромная по площади, богата полезными ископаемыми и слабо заселена. Родственна нашим бурятам и калмыкам, и потенциально Элбэгдоржи всякие могут им капать на мозги всякие гадости. А так - в целом сейчас к нам нейтральна, и многие в ней знают русский язык. Там есть, что разбирать. Тот случай, когда в нужности визита туда Путина нет никаких сомнений. Однако нам ни к селу, ни к городу вместо Монголии ЕС впаривают...Политолог Валерий ПрохоровВизит Владимира Путина в Монголию, состоявшийся 3 сентября, привлёк внимание всего мира, особенно в контексте обновления геополитических смыслов. Несмотря на то, что Монголия подписала соглашение о Международном уголовном суде (МУС), это не привело к каким-либо правовым действиям в отношении российского лидера, что вызвало резкую реакцию со стороны западных СМИ и российских оппозиционных кругов. Главное значение данного визита заключается в демонстрации принимающей стороной приоритета национальных интересов над глобальными обязательствами. В случае конфликта между этими двумя аспектами, многие страны, включая Монголию, делают выбор в пользу сохранения и защиты собственного суверенитета. Этот подход соответствует парадигме, которая лежит в основе таких международных объединений, как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Эти институты стремятся минимизировать влияние на национальный суверенитет своих участников, создавая условия для сотрудничества, не нарушая при этом внутренние политические процессы и институты государств. Западный глобалистский проект сталкивается с серьёзной эрозией именно потому, что он требует передачи всё большего числа функций на наднациональный уровень, превращая государственные институты в своего рода декорации. Девальвированные основы государственности стран "коллективного Запада" вызывают всё меньше уважения у населения и, что ещё важнее, отбивают у граждан желание их защищать. Визит Владимира Путина в Монголию в очередной раз продемонстрировал миру, что Россия, используя площадки ШОС, БРИКС и инструменты двустороннего партнёрства, продолжает развивать свою внешнюю политику, ориентированную на укрепление суверенитета и независимости, не поддаваясь внешнему давлению со стороны глобальных институтов.Украинский общественный деятель Дмитрий СпивакОфициальный представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что Монголии "стоит ждать последствий" за то, что они не арестовали Путина: "Отказ монгольского правительства выполнить ордер МУС на арест Путина – это серьёзный удар по авторитету Международного уголовного суда. <…> Мы будем работать с нашими партнёрами, чтобы обеспечить последствия для Улан-Батора". Опять продолжаем биться головой об ту же ошибку. Вместо того, чтобы понять, что политика не черно-белая, что существуют собственные интересы, продолжаются угрозы странам, с которым мы могли бы наладить отношения. Более того, Монголия точно никак не зависит от нас... наших желаний. Неужели "индийский кейс" ничему не научил? Кто-нибудь объясните нашему МИДу, что связка Россия-Монголия - Китай формируется через ИНТЕРЕСЫ каждой стороны, структурирует весь Глобальный Восток, укрепляя БРИКС. А нам все время кажется, что Вашингтон, Берлин или Лондон могут взмахнуть палочкой и сказать востоку ай-яй-яй...не предлагая ничего взамен... Канули в лету эти времена.Сила Сибири - 2 может означать для Монголии воссоздание новой империи 2,0... И потому, они даже не согласились на кредиты от Вашингтона в обмен на отказ от этого проекта.О других аспектах визита президента РФ в Монголию - "Несостоявшийся арест Путина. Чем обернется для Улан-Батора пышный прием президента России"

монголия

россия

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

монголия, россия, китай, владимир путин, алексей кущ, генри киссинджер, брикс, ес, международный уголовный суд (мус), эксклюзив