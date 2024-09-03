https://ukraina.ru/20240903/1057216183.html
Сила в Сибири: зачем Путин поехал в Монголию. Все смыслы и тайны визита президента России
Сила в Сибири: зачем Путин поехал в Монголию. Все смыслы и тайны визита президента России - 03.09.2024 Украина.ру
Сила в Сибири: зачем Путин поехал в Монголию. Все смыслы и тайны визита президента России
Владимир Путин в рамках большого азиатского турне посетил Монголию. Главы двух стран обсудили широкий спектр вопросов о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Особое внимание уделили вопросам энергетики.
2024-09-03T17:13
2024-09-03T17:13
2024-09-03T17:14
монголия
россия
китай
владимир путин
алексей кущ
генри киссинджер
брикс
ес
международный уголовный суд (мус)
эксклюзив
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/03/1057200817_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_13cfee02f5833040a126576923ab1bcd.jpg
Речь о строительстве газопровода "Сила Сибири-2", который сейчас находится на стадии госэкспертизы. Впрочем, значение сотрудничества с Монголией очень важно в построении всей глобальной логистической цепочки, которую выстраивает Россия в рамках БРИКС. О создании новых экономических и политических центров – размышляли эксперты в своих соцсетях.Украинский экономист Алексей КущВизит Путина в Монголию обладает неким историческим эхом. Понятно, что ключевая тема на переговорах - это строительство газопровода через территорию Монголии из России в Китай.Запад негласно предлагает Монголии кредиты, если она откажется от этого проекта. Но Монголия, скорее всего, уже приняла решение, получив взамен поставки дешевого топлива и вооружений. Историческое эхо же заключается в том, что именно Монголия 800 лет назад стала местом сборки первой сухопутной евразийской империи теллуриатов, которая дошла тогда до Византии и Центральной Европы. Расширение Монгольской империи закончилось тогда вместе с поясом евразийских степей и полупустынь. В Европе в тот период не было сильных морских империй - таласатов. Хотя единственным государством, которое вступило тогда в равноправным контакт с огромной империей теллуриатов стала как раз морская Генуэзская республика. Монгольская империя 1.0. опиралась в основном на сухопутные торговые пути, фиатные деньги и практически не зависела от таласатов. Лишь переход Азии на морские торговые пути с приходом португальцев, принес местным народам тяжелую колониальную зависимость от Запада на сотни лет. Сейчас мы видим создание Монгольской империи 2.0. в составе РФ и Китая. Которая опирается также на сухопутные торговые пути: маршрут Север - Юг из России в Иран и Новый шелковый путь. А также на каботажные морские пути вдоль контролируемой береговой линии (Северный морской путь). Получается геополитическая матрешка: РФ + Китай = Монгольская империя 2.0. Монгольская империя 2.0. + Индокитай + Центральная и Южная Азия = Глобальный остров. Глобальный остров + Африка и Латинская Америка = БРИКС. Но геополитическая гравитация и импульс к консолидации формируется в паре Россия и Китай. Данная структура формируется на принципах роя, а не на общих ценностях: природные ресурсы РФ, демографический потенциал и инвестиции Китая. Обмен технологиями. Россия - как ядерная и ресурсная матка этого Евразийского улья. Теперь становится очевидным ключевая задача Запада - разбить связку РФ и Китая. Распадется Монгольская империя 2.0. - распадется Глобальный остров. Распадется Глобальный остров - распадется БРИКС. Но пока мы наблюдаем очень самонадеянную попытку Запада не разделить связку РФ-Китай в стиле геополитического треугольника Киссинджера, а уничтожить в целокупности.Политолог Александр НосовичТест на жизнеспособность "порядка, основанного на правилах", состоялся. "Порядок" тест не прошёл. Путин прилетел в Монголию - и там его встретил почётный караул, а не полицейский конвой. Международный уголовный суд может получить и расписаться в том, что западные международно-правовые режимы теперь могут попросту игнорироваться теми странами, которые могут себе это позволить.Политолог Вадим ТрухачевА что там в Монголии? Соседняя с нами страна, большая. Путин туда едет... А нам вместо рассказа о ней новостные агрегаторы предлагают заявление ЕС по визиту Путина... Я могу заранее воспроизвести это заявление почти дословно. Это уже стало настолько однообразным и скучным, что можно на этом не останавливаться... А между тем Монголия, зажатая между Россией и Китаем, пытается заигрывать с США, ЕС и Японией. Бывший президент Элбэгдорж вон настроен крайне против нас. Военной угрозы от неё в силу географии исходить не может, а вот гОлоса в ООН мы можем недосчитаться. Да и вообще страна огромная по площади, богата полезными ископаемыми и слабо заселена. Родственна нашим бурятам и калмыкам, и потенциально Элбэгдоржи всякие могут им капать на мозги всякие гадости. А так - в целом сейчас к нам нейтральна, и многие в ней знают русский язык. Там есть, что разбирать. Тот случай, когда в нужности визита туда Путина нет никаких сомнений. Однако нам ни к селу, ни к городу вместо Монголии ЕС впаривают...Политолог Валерий ПрохоровВизит Владимира Путина в Монголию, состоявшийся 3 сентября, привлёк внимание всего мира, особенно в контексте обновления геополитических смыслов. Несмотря на то, что Монголия подписала соглашение о Международном уголовном суде (МУС), это не привело к каким-либо правовым действиям в отношении российского лидера, что вызвало резкую реакцию со стороны западных СМИ и российских оппозиционных кругов. Главное значение данного визита заключается в демонстрации принимающей стороной приоритета национальных интересов над глобальными обязательствами. В случае конфликта между этими двумя аспектами, многие страны, включая Монголию, делают выбор в пользу сохранения и защиты собственного суверенитета. Этот подход соответствует парадигме, которая лежит в основе таких международных объединений, как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Эти институты стремятся минимизировать влияние на национальный суверенитет своих участников, создавая условия для сотрудничества, не нарушая при этом внутренние политические процессы и институты государств. Западный глобалистский проект сталкивается с серьёзной эрозией именно потому, что он требует передачи всё большего числа функций на наднациональный уровень, превращая государственные институты в своего рода декорации. Девальвированные основы государственности стран "коллективного Запада" вызывают всё меньше уважения у населения и, что ещё важнее, отбивают у граждан желание их защищать. Визит Владимира Путина в Монголию в очередной раз продемонстрировал миру, что Россия, используя площадки ШОС, БРИКС и инструменты двустороннего партнёрства, продолжает развивать свою внешнюю политику, ориентированную на укрепление суверенитета и независимости, не поддаваясь внешнему давлению со стороны глобальных институтов.Украинский общественный деятель Дмитрий СпивакОфициальный представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что Монголии "стоит ждать последствий" за то, что они не арестовали Путина: "Отказ монгольского правительства выполнить ордер МУС на арест Путина – это серьёзный удар по авторитету Международного уголовного суда. <…> Мы будем работать с нашими партнёрами, чтобы обеспечить последствия для Улан-Батора". Опять продолжаем биться головой об ту же ошибку. Вместо того, чтобы понять, что политика не черно-белая, что существуют собственные интересы, продолжаются угрозы странам, с которым мы могли бы наладить отношения. Более того, Монголия точно никак не зависит от нас... наших желаний. Неужели "индийский кейс" ничему не научил? Кто-нибудь объясните нашему МИДу, что связка Россия-Монголия - Китай формируется через ИНТЕРЕСЫ каждой стороны, структурирует весь Глобальный Восток, укрепляя БРИКС. А нам все время кажется, что Вашингтон, Берлин или Лондон могут взмахнуть палочкой и сказать востоку ай-яй-яй...не предлагая ничего взамен... Канули в лету эти времена.Сила Сибири - 2 может означать для Монголии воссоздание новой империи 2,0... И потому, они даже не согласились на кредиты от Вашингтона в обмен на отказ от этого проекта.О других аспектах визита президента РФ в Монголию - "Несостоявшийся арест Путина. Чем обернется для Улан-Батора пышный прием президента России"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
монголия, россия, китай, владимир путин, алексей кущ, генри киссинджер, брикс, ес, международный уголовный суд (мус), эксклюзив
Сила в Сибири: зачем Путин поехал в Монголию. Все смыслы и тайны визита президента России
17:13 03.09.2024 (обновлено: 17:14 03.09.2024)
Владимир Путин в рамках большого азиатского турне посетил Монголию. Главы двух стран обсудили широкий спектр вопросов о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Особое внимание уделили вопросам энергетики.
Речь о строительстве газопровода "Сила Сибири-2", который сейчас находится на стадии госэкспертизы. Впрочем, значение сотрудничества с Монголией очень важно в построении всей глобальной логистической цепочки, которую выстраивает Россия в рамках БРИКС. О создании новых экономических и политических центров – размышляли эксперты в своих соцсетях.
Украинский экономист Алексей Кущ
Визит Путина в Монголию обладает неким историческим эхом. Понятно, что ключевая тема на переговорах - это строительство газопровода через территорию Монголии из России в Китай
.
Запад
негласно предлагает Монголии кредиты, если она откажется от этого проекта. Но Монголия, скорее всего, уже приняла решение, получив взамен поставки дешевого топлива и вооружений.
Историческое эхо же заключается в том, что именно Монголия 800 лет назад стала местом сборки первой сухопутной евразийской империи теллуриатов, которая дошла тогда до Византии
и Центральной Европы. Расширение Монгольской империи закончилось тогда вместе с поясом евразийских степей и полупустынь.
В Европе
в тот период не было сильных морских империй - таласатов. Хотя единственным государством, которое вступило тогда в равноправным контакт с огромной империей теллуриатов стала как раз морская Генуэзская республика.
Монгольская империя 1.0. опиралась в основном на сухопутные торговые пути, фиатные деньги и практически не зависела от таласатов. Лишь переход Азии
на морские торговые пути с приходом португальцев, принес местным народам тяжелую колониальную зависимость от Запада на сотни лет.
Сейчас мы видим создание Монгольской империи 2.0. в составе РФ и Китая. Которая опирается также на сухопутные торговые пути: маршрут Север - Юг из России в Иран
и Новый шелковый путь. А также на каботажные морские пути вдоль контролируемой береговой линии (Северный морской путь).
Получается геополитическая матрешка: РФ + Китай = Монгольская империя 2.0. Монгольская империя 2.0. + Индокитай + Центральная и Южная Азия = Глобальный остров. Глобальный остров + Африка и Латинская Америка
= БРИКС.
Но геополитическая гравитация и импульс к консолидации формируется в паре Россия и Китай. Данная структура формируется на принципах роя, а не на общих ценностях: природные ресурсы РФ, демографический потенциал и инвестиции Китая. Обмен технологиями. Россия - как ядерная и ресурсная матка этого Евразийского улья.
Теперь становится очевидным ключевая задача Запада - разбить связку РФ и Китая. Распадется Монгольская империя 2.0. - распадется Глобальный остров. Распадется Глобальный остров - распадется БРИКС. Но пока мы наблюдаем очень самонадеянную попытку Запада не разделить связку РФ-Китай в стиле геополитического треугольника Киссинджера
, а уничтожить в целокупности.
Политолог Александр Носович
Тест на жизнеспособность "порядка, основанного на правилах", состоялся. "Порядок" тест не прошёл. Путин прилетел в Монголию - и там его встретил почётный караул, а не полицейский конвой. Международный уголовный суд может получить и расписаться в том, что западные международно-правовые режимы теперь могут попросту игнорироваться теми странами, которые могут себе это позволить.
А что там в Монголии? Соседняя с нами страна, большая. Путин туда едет... А нам вместо рассказа о ней новостные агрегаторы предлагают заявление ЕС
по визиту Путина... Я могу заранее воспроизвести это заявление почти дословно. Это уже стало настолько однообразным и скучным, что можно на этом не останавливаться...
А между тем Монголия, зажатая между Россией и Китаем, пытается заигрывать с США
, ЕС и Японией
. Бывший президент Элбэгдорж вон настроен крайне против нас. Военной угрозы от неё в силу географии исходить не может, а вот гОлоса в ООН
мы можем недосчитаться.
Да и вообще страна огромная по площади, богата полезными ископаемыми и слабо заселена. Родственна нашим бурятам и калмыкам, и потенциально Элбэгдоржи всякие могут им капать на мозги всякие гадости. А так - в целом сейчас к нам нейтральна, и многие в ней знают русский язык. Там есть, что разбирать. Тот случай, когда в нужности визита туда Путина нет никаких сомнений.
Однако нам ни к селу, ни к городу вместо Монголии ЕС впаривают...
Политолог Валерий Прохоров
Визит Владимира Путина в Монголию, состоявшийся 3 сентября, привлёк внимание всего мира, особенно в контексте обновления геополитических смыслов.
Несмотря на то, что Монголия подписала соглашение о Международном уголовном суде (МУС)
, это не привело к каким-либо правовым действиям в отношении российского лидера, что вызвало резкую реакцию со стороны западных СМИ и российских оппозиционных кругов.
Главное значение данного визита заключается в демонстрации принимающей стороной приоритета национальных интересов над глобальными обязательствами. В случае конфликта между этими двумя аспектами, многие страны, включая Монголию, делают выбор в пользу сохранения и защиты собственного суверенитета. Этот подход соответствует парадигме, которая лежит в основе таких международных объединений, как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС
).
Эти институты стремятся минимизировать влияние на национальный суверенитет своих участников, создавая условия для сотрудничества, не нарушая при этом внутренние политические процессы и институты государств.
Западный глобалистский проект сталкивается с серьёзной эрозией именно потому, что он требует передачи всё большего числа функций на наднациональный уровень, превращая государственные институты в своего рода декорации. Девальвированные основы государственности стран "коллективного Запада" вызывают всё меньше уважения у населения и, что ещё важнее, отбивают у граждан желание их защищать.
Визит Владимира Путина в Монголию в очередной раз продемонстрировал миру, что Россия, используя площадки ШОС, БРИКС и инструменты двустороннего партнёрства, продолжает развивать свою внешнюю политику, ориентированную на укрепление суверенитета и независимости, не поддаваясь внешнему давлению со стороны глобальных институтов.
Украинский общественный деятель Дмитрий Спивак
Официальный представитель МИД Украины
Георгий Тихий сообщил, что Монголии "стоит ждать последствий" за то, что они не арестовали Путина: "Отказ монгольского правительства выполнить ордер МУС на арест Путина – это серьёзный удар по авторитету Международного уголовного суда. <…> Мы будем работать с нашими партнёрами, чтобы обеспечить последствия для Улан-Батора".
Опять продолжаем биться головой об ту же ошибку. Вместо того, чтобы понять, что политика не черно-белая, что существуют собственные интересы, продолжаются угрозы странам, с которым мы могли бы наладить отношения. Более того, Монголия точно никак не зависит от нас... наших желаний. Неужели "индийский кейс" ничему не научил?
Кто-нибудь объясните нашему МИДу, что связка Россия-Монголия - Китай формируется через ИНТЕРЕСЫ каждой стороны, структурирует весь Глобальный Восток, укрепляя БРИКС. А нам все время кажется, что Вашингтон
, Берлин
или Лондон
могут взмахнуть палочкой и сказать востоку ай-яй-яй...не предлагая ничего взамен... Канули в лету эти времена.
Сила Сибири - 2 может означать для Монголии воссоздание новой империи 2,0... И потому, они даже не согласились на кредиты от Вашингтона в обмен на отказ от этого проекта.