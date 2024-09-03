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Депутаты блокировали трибуну Рады из-за разногласий по освобождению юных украинцев от мобилизации

Депутаты блокировали трибуну Рады из-за разногласий по освобождению юных украинцев от мобилизации - 03.09.2024 Украина.ру

Депутаты блокировали трибуну Рады из-за разногласий по освобождению юных украинцев от мобилизации

Парламент принял за основу законопроект, который предусматривает освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет (признанных ограниченно пригодными). Об этом в своем телеграм-канале сообщил 3 сентября депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк

2024-09-03T15:40

2024-09-03T15:40

2024-09-03T15:40

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"Происходит блокировка трибуны с требованием поставить в целом закон... (партия) "Слуга народа" выступила официально против. Поэтому перешли к другим законам", - написал Железняк.Историк, миссионер, член международного общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук считает, что Владимир Зеленский будет только ужесточать мобилизацию.На призыве юношей 18–20 лет настаивает генштаб украинской армии. А руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* заявлял, что если понадобится, то Киев будет призывать и 16-летних.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.Подробнее о мобилизации - в материале Только отсутствие мобилизации сможет ее спасти. Стоякин о демографической яме, которая ожидает Украину на сайте Украина.ру.

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новости, украина, ярослав железняк, россия, киев, рада, слуга народа, мобилизация