https://ukraina.ru/20240903/1057204894.html

Экс-аналитик ЦРУ: Путин не сдастся, Вашингтону остается только смотреть и экономить

Экс-аналитик ЦРУ: Путин не сдастся, Вашингтону остается только смотреть и экономить - 03.09.2024 Украина.ру

Экс-аналитик ЦРУ: Путин не сдастся, Вашингтону остается только смотреть и экономить

Президент РФ Владимир Путин никогда не сдастся на Украине, поэтому Западу остается только "переждать" его, а Вашингтону - наблюдать за ситуацией и просто экономить. Такой вывод в статье для Foreign Аffairs сделал бывший аналитик ЦРУ Петер Шредер

2024-09-03T11:45

2024-09-03T11:45

2024-09-03T12:24

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С февраля 2022 года стратегия США в части попыток заставить Россию сложить оружие на Украине никак не изменилась, отмечает в материале Шредер. Запад по-прежнему думает, что наложив санкциями достаточные издержки на Москву, удастся заставить Путина передумать."Стремясь изменить свои расчеты затрат и выгод, Вашингтон пытается найти золотую середину между поддержкой Украины и наказанием России, с одной стороны, и снижением рисков эскалации, с другой. Каким бы рациональным ни казался этот подход, он основан на ошибочном предположении, что мнение Путина можно изменить", - написал Шредер.Однако, подчеркнул он, факты свидетельствуют о том, что переубедить Путина по украинскому вопросу нельзя. Причина - российский лидер думает, что Запад может превратить Украину в бастион, который можно будет использовать для угрозы России. "Он (Владимир Путин. - Ред.) взял на себя личную ответственность за достижение этого результата и, вероятно, считает, что это стоит почти любых затрат. Попытки заставить его сдаться – это бесплодное занятие, которое просто тратит впустую жизни и ресурсы", - уверен Шредер.Вывод российских войск с территории Украины не будет угрожать существованию российского государства, считает экс-аналитик. А в этих обстоятельствах, заявил Шредер, Западу ничего остается, кроме как ждать и экономить ресурсы и собственное время.Пока Вашингтону лучше сосредоточиться на том, чтобы помочь Украине держать оборону и предотвратить дальнейшее военное продвижение России, подытожил он.Среди методов достижения этих целей Шредер назвал усиление санкций в отношении Москвы. Правда, оговорился он, большого эффекта ждать от них не стоит: эти меры нужны, скорее, для того, чтобы послать правильный сигнал союзникам США и сохранить в резерве рычаги давления на Россию.Самое важное, что Вашингтон должен сделать в этой ситуации, подытожил Шредер, это "бережно относиться к своим ресурсам, расходуя их как можно эффективнее и убеждая Киев избегать крупных, расточительных наступлений". Ведь они, как показала практика, никак не влияют на общий ход конфликта.В Кремле не раз подчеркивали, что Москва не рассматривает заморозку конфликта на Украине, и интересы России, а также ее цели будут достигнуты "посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами"."А сторонникам заморозок и новых "Минсков", апологетов российской слабости, адвокатов теорий "мы не способны победить" можно лишь напомнить, что, как верно отметил Владимир Путин, целью Запада в этой войне является "раскассирование" России. Ее развал, уничтожение российского государства и единого народа. Так что это не просто СВО – это самая настоящая экзистенциальная война, где ставкой является наше существование. А значит, никаких заморозок быть не должно – только победа", - добавил доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

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