https://ukraina.ru/20240903/1057197506.html

Хроника энергетической войны: Россия обошла США по поставкам газа и скандал вокруг Северных потоков

Хроника энергетической войны: Россия обошла США по поставкам газа и скандал вокруг Северных потоков - 03.09.2024 Украина.ру

Хроника энергетической войны: Россия обошла США по поставкам газа и скандал вокруг Северных потоков

Правительство Германии не разделяет позицию руководства Польши и Чехии о том, что "Северные потоки" могли быть "законной целью" для Киева, и продолжает считать подрыв газопроводов преступлением.

2024-09-03T06:36

2024-09-03T06:36

2024-09-03T06:36

чехия

германия

польша

анджей дуда

петер сийярто

алексей миллер

westinghouse electric

генпрокуратура

росатом

северный поток

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Россия вновь обогнала США по поставкам газа в ЕССтраны Евросоюза впервые за почти два года за один квартал импортировали больше газа из России, чем из США. Об этом 1 сентября сообщила немецкая газета Die Welt со ссылкой на данные брюссельской консалтинговой компании Bruegel.С апреля по июнь 2024 года страны ЕС приобрели у РФ 12,7 миллиардов кубометров газа, в то время как у США – 12,3 млрд. В сравнении с первым кварталом 2024 года поставки из России снизились не так сильно, как из США. Во II квартале 2024-го российский газ составил около 17% европейского импорта, это второе место после Норвегии (более 30%).Для поставок были использованы три маршрута: транзит по газотранспортной системе Украины, по второй нитке магистрального газопровода "Турецкий поток" и её продолжению через Болгарию и Сербию, и в виде сжиженного природного газа (СПГ). Стоит отметить, что, по данным Форума стран-экспортеров газа, импорт газа в Европу через "Турецкий поток" в первом полугодии 2024-го вырос на 54% в годовом исчислении.При этом через украинский транзит в ЕС во II квартале поступило 4,1 млрд кубометров газа из РФ. Всего же за январь-август 2024 года поставки российского трубопроводного газа в Европу составили 20,833 млрд кубометров, что на 14,46% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.Последний раз Россия занимала второе место на газовом рынке ЕС рынке после Норвегии в III квартале 2022 года, уже после начала СВО на Украине, но тогда "Северный поток" еще вносил свой вклад в объем поставок. Как отметил обозреватель Die Welt Даниэль Ветцель, Россия отныне занимает второе место по поставкам даже без газопровода "Северный поток".Журналист напомнил, что США ещё с 2019 года пытаются вынудить своих партнеров покупать американский СПГ вместо российского газа. Однако ЕС фактически не накладывал санкции на поставки газа из России, поскольку некоторые члены сообщества сильно зависят от импорта из РФ, отметил Ветцель, добавив, что Австрия покрывала до 90% своих потребностей в газе за счет России.При этом глава МИД Венгрии, которая получает больше 50% потребляемого газа из России, 30 августа прибыл с неанонсированным ранее визитом в Санкт-Петербург, где Петер Сийярто провёл встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Как отметила брюссельская редакция американского портала Politico, поездка состоялась менее чем через 24 часа после столкновения с главой внешнеполитического ведомства ЕС на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза, где главный дипломат Венгрии Сийярто назвал позиции верховного представителя Борреля "злобными" и "безрассудными".После трёхчасовой встречи с Миллером Сийярто заявил, что энергетическая безопасность Венгрии не может быть обеспечена без российского газа, "и дело не в политике, а в физике и математике"."Сегодня требуется определенная смелость, чтобы заявить об этом в Европе, но Венгрия удовлетворена сотрудничеством с Россией в энергетической сфере, которое является одной из гарантий безопасности поставок для страны", – подчеркнул Петер Сийярто. Стоит отметить, что весь российский газ поступает в Венгрию по второй нитке магистрального газопровода "Турецкий поток" и её продолжению через Болгарию и Сербию.Страны Евросоюза продолжают наращивать закупки российского газа, отметил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Несмотря на принятый в мае 2022 года план ЕС по сокращению импорта углеводородов из России, европейская торговая статистика демонстрирует, что импорт российского газа в страны Евросоюза имеет тенденцию к росту. Так, в первом полугодии этого года ЕС импортировал больше природного газа из России, чем за январь – июнь 2023 года. Справедливости ради надо сказать, что эти показатели существенно ниже уровней до 2022 года, однако факты, как говорится, налицо", – сказал российский дипломат в комментарии РИА Новости.Подрыв "Северных потоков" остаётся в повестке европейских политиковПрезидент Польши Анджей Дуда отверг утверждение экс-главы внешней разведки Германии Аугуста Ханнинга о том, что польский лидер договорился с украинским президентом Владимиром Зеленским взорвать газопроводы "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Об этом Дуда заявил 1 сентября в интервью польскому телеканалу Republika.По мнению польского президента, такие заявления – это "полный абсурд", а также, возможно, "некая игра, которую ведут с россиянами вместе". "Потому что это единственный способ посмотреть на это, если такие обвинения звучат в адрес страны-союзника", – сказал Дуда. Он добавил, что такие слова со стороны Германии "шокируют" и "удивляют" его, однако после этого сам набросился с обвинениями в адрес немецких политиков.В частности, Дуда заявил, что "Северные потоки" существовали для достижения российско-немецких интересов, и не гарантировали энергетическую безопасность, а наоборот – были энергетической угрозой для Европы. "Фактически это был общий российско-немецкий интерес в ущерб Центральной Европе, прежде всего в ущерб безопасности и энергетической безопасности", – сказал президент Польши.Дуда также упомянул о своих разговорах с тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель, которая уверяла, что газопроводы являются бизнес-проектом, на который она якобы не имеет никакого влияния. Однако впоследствии она звонила президенту США Джо Байдену с просьбой разблокировать инвестиции в "Северный поток", которые ранее заблокировала, а затем российскому лидеру Владимиру Путину "с радостью, что эти инвестиции разблокированы и что можно будет осуществлять этот общий антиевропейский бизнес", сказал Дуда.На прошлой неделе официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что правительство ФРГ не разделяет позицию руководства Польши и Чехии о том, что "Северные потоки" могли быть "законной целью" для Киева, и считает их подрыв преступлением."Эту позицию канцлер ясно выражал за прошедшие месяцы во время его переговоров с польской и чешской сторонами, а также многими другими международными партнерами, а именно, что он считает это преступлением, и говорил, что преступление должно быть расследовано", – сообщил Хебештрайт, напомнив, что Генпрокуратура ФРГ продолжает вести расследование. При этом чиновник не комментировал призыв Ханнинга к руководству ФРГ – потребовать от Киева и Варшавы возмещения убытков за подрывы газопроводов в случае, если будет доказана их причастность к диверсиям.Перед этим в интервью изданию Novinky президент Чехии Петр Павел заявил, что "Северные потоки" – "законная цель Украины". Он отметил, что вооруженный конфликт ведется "не только против военных целей, но и против целей стратегического характера", которыми являются трубопроводы. В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск написал на платформе Х*: "Всем инициаторам и покровителям "Северного потока – 1 и 2". Единственное, что вы должны сделать сегодня по этому поводу, – извиниться и замолчать".Американцы обжаловали победу корейцев в тендере на строительство АЭС в ЧехииАмериканская компания Westinghouse обжаловала в Управлении по защите конкуренции Чехии победу южнокорейской компании KHNP в тендере на строительство двух новых энергоблоков атомной электростанции "Дукованы" в Чехии. Об этом 27 августа сообщил чешский государственный телеканал ČTK.В Westinghouse считают, что KHNP не располагает лицензией на технологии, которые планируют применить при возведении новых блоков на АЭС "Дукованы". Напомню, она построена советскими специалистами, запущена в 1985-1987 годах, имеет четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440/213 общей мощностью 2040 МВт.О победе KHNP в тендере стало известно в июле 2024 года. Премьер-министр Чехии Петер Фиала тогда заявил, что предложение компании KHNP "во всех отношениях является наилучшим". По его словам, стоимость строительства одного энергоблока (при одновременном возведении двух блоков) составит около 200 миллиардов чешских крон (около 8,7 млрд долларов), а строительство двух блоков сразу позволит сэкономить более 20%.В тендере на строительство изначально участвовали пять компаний, в том числе "Росатом" и китайская CGN, но их исключили из числа возможных участников проекта, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Закон, подписанный президентом Чехии Милошем Земаном в сентябре 2021 года, запрещает РФ и КНР участвовать в будущих чешских ядерных проектах. В финальный отбор, помимо Westinghouse и KHNP, попала также французская компания EDF.Westinghouse фактически прекратила участие в конкурсе в конце января 2024 года, когда чешская национальная энергетическая компания CEZ и правительство объявили, что она не выполнила требования, гарантирующие сдачу проекта под ключ. Речь шла о таких аспектах, как соответствие цене контракта и обязательство завершить строительство первого энергоблока в 2036 году.ČTK со ссылкой на пресс-службу CEZ сообщил, что тендеру на достройку АЭС "Дукованы" по соображениям безопасности было предоставлено исключение из правил проведения тендеров, поэтому не добившиеся успеха компании не могут обжаловать его результаты в Управлении по защите конкуренции Чехии.В 2022 году Westinghouse уже обращалась в суд с иском против KHNP. Американская компания требовала запретить корейцам использование проектов строительства реакторов типа APR-1400 (это южнокорейская доработка проекта Westinghouse).Американцы настаивали, что в реакторах APR-1400, присутствует технология, разработанная в рамках проекта System 80, который Westinghouse выкупила в 2000 году, а проекты южнокорейских атомщиков не обладают лицензионной чистотой и требуют соблюдения экспортного законодательства США. Westinghouse требовала наложить запрет на возможное строительство блоков с APR-1400 за пределами Южной Кореи вообще и в Польше, Саудовской Аравии и Чехии в частности.В сентябре 2023 года стало известно, что судебное разбирательство Westinghouse проиграла, поскольку полномочия по обеспечению соблюдения ограничений на экспорт были делегированы исключительно генеральному прокурору США. Из этого следует, что частная компания, которой является Westinghouse, не имеет юридических оснований требовать от компаний из Южной Кореи соблюдения экспортного законодательства США.Подробнее о том, что ждет металлургию Украины - в статье Ивана Лизана "Дальше — хуже: что ждёт украинскую металлургию после Покровска"

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чехия, германия, польша, анджей дуда, петер сийярто, алексей миллер, westinghouse electric, генпрокуратура, росатом, северный поток, эксклюзив