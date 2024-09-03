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Конрад Рэнкас: У руля в Варшаве находятся предатели

Конрад Рэнкас: У руля в Варшаве находятся предатели - 03.09.2024 Украина.ру

Конрад Рэнкас: У руля в Варшаве находятся предатели

Польский политический аналитик считает, что нынешние власти в Варшаве не допускают ошибок во внешней политике, а планомерно и сознательно действуют против безопасности польского государства и нации.

2024-09-03T06:10

2024-09-03T06:10

2024-09-03T06:10

польша

варшава

киев

конрад рэнкас

адольф гитлер

дмитрий кулеба

украина.ру

цру

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Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.– Господин Рэнкас, в 85-ю годовщину начала Второй мировой войны опять заговорили о том, что у Польши в 1939-м был другой выбор, чем стать инструментом в руках Лондона и Парижа. Был ли такой выбор на самом деле, и если да – каковы были варианты действий Второй Речи Посполитой?– По случаю недавней годовщины Пакта Молотова-Риббентропа я хотел бы ещё раз напомнить о нескольких принципиальных вопросах. Был ли Пакт Риббентропа-Молотова невыгоден для Польши? Конечно, был. Было ли это соглашение чем-то настолько беспрецедентным в международных отношениях, что его следует демонизировать и по сей день? Нет, международные отношения реализуются именно таким образом.Имела ли Польша возможность заранее урегулировать свои отношения либо с Третьим рейхом, либо с Советским Союзом, чтобы избежать неблагоприятных последствий соглашения между этими странами? Да, имела. Воспользовалась ли она какой-либо из этих возможностей? Нет. Вот и весь урок от 23 августа, а, следовательно, и от 1 и 17 сентября 1939 года.Не тигры виноваты, что съели охотника, ушедшего в лес без оружия и боеприпасов. И они не будут виноваты, если его внук будет настаивать на повторении того же "подвига". Именно тогдашний министр иностранных дел Польши Юзеф Бек мог и должен был заключить пакт с Молотовым или Риббентропом, – а лучше с обоими, – вместо того, чтобы верить в так называемые "западные гарантии".Если проанализировать с холодной головой варианты выгодного для Второй Речи Посполитой выхода из геополитического кризиса конца 1930-х годов, они могли бы выглядеть так, по порядку:1. Сотрудничество/союз с Советами (чтобы избежать войны с Германией, или выиграть её во время кризиса типа чешского). Это, несомненно, было лучшим решением, и вполне возможным для польской дипломатии того времени. Не хватило только политической воли, и не только под влиянием Запада.2. Нейтральный блок под руководством Италии (скорее для отсрочки войны, предполагая геополитические действия, предшествующие аншлюсу Австрии). Но против этого варианта также решительно выступили англосаксы, которые были заинтересованы во втягивании в войну Италии как своего колониального соперника.3. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ польско-германское соглашение (с целью направить немецкую агрессию на Запад, а не для какого-то "совместного похода на Восток" против СССР). Неудивительно, что российские историки до сих пор ищут секретное соглашение Бека-Гитлера, поскольку просто не могут понять, что можно было проводить такую ​​политику, как поздняя Вторая Речь Посполитая, без хотя бы попытки дипломатической перестраховки. Объяснение, что это была исключительно глупость польского политического класса, просто невероятно для серьёзных аналитиков международных отношений.И лишь на 9 999 999 999 999-м месте среди вариантов, доступных Польше в 1939 году, находится историческая политика министра Юзефа Бека. В том числе – его попадание в ловушку так называемых "британских деклараций безопасности", истинной целью которых было убедить Гитлера начать войну с агрессии против Польши. Как мы знаем, Лондон полностью достиг этой цели.Между тем в современной Польше до сих пор господствует некритическое восхваление политики Бека, хотя именно она привела нас как к историческим поражениям, так и к нынешнему катастрофическому положению Польши.– Нынешнюю Польшу её англосаксонские "старшие братья" опять подталкивают к войне, о чём свидетельствует проект госбюджета на 2025 год, где военные расходы составляют 187 миллиардов злотых, или 4,7% ВВП. Есть ли выбор у Варшавы ныне, или польско-российское вооружённое противостояние неминуемо?– Основной причиной поражения Второй Речи Посполитой в сентябре 1939 года было фундаментальное непонимание геополитического положения Польши, повлекшее за собой фатальные ошибки во внешней политике. Однако на темпы поражения повлиял и ряд внутренних факторов, по крайней мере, один из которых носил системный характер, и возник в результате организации власти в условиях упадка санации. Проще говоря, правящий триумвират Второй Польской Республики не делился друг с другом базовой информацией.Министр иностранных дел Юзеф Бек не понимал, что Войско Польское не является достаточной силой, чтобы обеспечить базу для его псевдо-великодержавных дипломатических игр. Генеральный инспектор Вооруженных Сил маршал Эдвард Рыдз-Смиглы не знал, что дипломатическая ситуация настолько плоха, что нет времени на поэтапную модернизацию армии и эксперименты с её командованием.А министр экономики Евгениуш Квятковский вообще не был проинформирован Беком и Рыдз-Смиглым о происходящем. Потому он под диктовку западных финансовых кругов занимался экономическим планированием, так, будто Польшу ждали десятилетия мира, и не было неотложных нужд Войска Польского.Таким образом, катастрофа сентября 1939-го была системной ошибкой, которую, конечно, можно объяснить внешними воздействиями, давлением со стороны экономических кругов или действиями явных агентов, но в конечном итоге это были польские ошибки.Однако нынешняя ситуация совершенно иная, и среди политиков Третьей Речи Посполитой (так часто называют Польшу после 1989 года – прим.) нет никого, даже близкого по формату и патриотизму приближающихся к лидерам сентября 1939 года. Те допустили ошибки, которые привели к катастрофическим последствиям, – но они, несомненно, были патриотами, только переоценившими собственные способности и значимость.Современные же польские политики являются во всех отношениях иностранными агентами, это люди и организации, которые не принимают никаких самостоятельных решений. Поэтому во внешней политике и оборонной стратегии Польши они не допускают ошибок, а наоборот, – планомерно и сознательно действуют против безопасности польского государства и нации.Поэтому вопрос об альтернативе остается чисто риторическим. Да, без агентов у власти мы могли бы уйти с первой линии конфронтации Запада и России. Мы могли бы положить конец привилегиям украинских переселенцев в Польше. Мы могли бы присоединиться к реальному мирному процессу не только для того, чтобы положить конец войне на Украине, но, прежде всего, для восстановления и развития экономического сотрудничества с Востоком, выгодного Польше.Мы могли бы, наконец, прекратить спонсировать американскую военную промышленность и киевских олигархов, и направить сэкономленные средства хотя бы в наиболее запущенные отечественные отрасли, особенно на жилищное строительство и здравоохранение. Мы могли бы сделать всё это, – но не будем, потому что агентура в Третьей Речи Посполитой больше и сильнее, чем глупость и наглость во Второй.– В том же самом проекте госбюджета Польши на "внутреннюю безопасность" предусмотрены 37 миллиардов злотых – то есть всего в пять раз меньше, чем на военные нужды. Польские власти опасаются народных протестов, или есть другая причина таких огромных расходов на полицейские структуры?– Польское общество за последние 35 лет доказало, что оно неспособно на эффективные социальные протесты. Мы слишком атомизированы, эффективно разделены, ориентированы на удовлетворение индивидуальных материальных потребностей, но даже трудности в достижении этой цели не побуждают нас к сотрудничеству и активности. Да, власть вооружается против общества и повышает уровень слежки и цензуры, но на данный момент это кажется излишней осторожностью.С другой стороны, закономерен процесс усиления "внутреннего фронта" в условиях ожидаемого приближения непосредственных боевых действий. Очевидно, что в экстремальных условиях можно ожидать некоторых симптомов недовольства среди поляков, прежде всего в связи с резким ростом стоимости жизни или ожидаемым ещё большим притоком иммигрантов.Однако пока в стране преобладает официальный оптимизм, – мол, Польша развивается по плану, жизнь как-то идёт, и лишь бы хуже не стало. Именно эта тенденция привела к власти нынешнюю леволиберальную правящую коалицию, но она в то же время является проблемой для правительства и парламентского большинства.Конечно, активное меньшинство сторонников правящих партий может довольствоваться эффектными жестами, направленными против их предшественников, – такими, как лишение "Права и справедливости" (ПиС) значительной части финансирования из государственного бюджета.Однако избиратели-центристы, которые хотят горячей воды в своих кранах и политической стабильности, легко могут охладеть к партийным играм, не сопровождающимся реальными экономическими улучшениями. В таких ситуациях естественная тактика правительства – попытка опередить протесты с помощью "внешней угрозы". Потому с точки зрения использования российского пугала политика леволибералов ни в малейшей степени не отличается от политики ПиС.– Адекватные аналитики называют одной из главных внутренних угроз для Польши наличие многомиллионной украинской общины, настроенной враждебно ко всему польскому. При этом Варшава не предпринимает шагов к адаптации украинцев, и даже готова в угоду Киеву изменить учебники истории. К чему это может привести?– К войне. Польше угрожал, угрожает и будет всё больше угрожать украинский реваншизм. Это лишь кажущийся парадокс, что Киев из-за отсутствия успехов на российском фронте может позволить себе конфронтацию с таким послушным союзником (фактически слугой), как Польша. А демонстрируемое на каждом шагу политическое подчинение Варшавы Киеву только способствует умножению украинских претензий и требований. Трогательное признание польского министра обороны Владислава Косиняка-Камыша о том, что мы уже отдали всё наше оружие украинцам, является сильным стимулом для нападения. Ведь раз нам нечем защититься, – то лишь дурак не воспользуется этим.Тем более, что в отличие от Варшавы, которая упорно хранит молчание по вопросу польского меньшинства на Украине или обоснованных претензий на польскую собственность, оставшуюся на Кресах (Приграничье, территория Западной Украины, до 1939 года находившаяся в составе Польши – прим.), Киев беззастенчиво стоит на позициях "Великой Украины": от Нового Тарга, Перемышля, Хелма и Жешува – по Дон и Кавказ. Правительства Третьей Речи Посполитой не хотели поддерживать возвращение польской собственности во Львове, Луцке, Станиславове (Ивано-Франковск – прим.), Ровно и Тернополе – поэтому теперь украинцы заставляют их платить за Закерзонье и Операцию "Висла".– Действительно, на днях глава МИД Украины Дмитрий Кулеба фактически выдвинул территориальные претензии Польше, назвав Люблинское, Подкарпатское и Малопольское воеводства, где в 1947 году проводилась антибандеровская Операция "Висла", "украинскими территориями". Почему реакция польских властей на это скандальное заявление была столь запоздалой и мягкой?– Реакции, можно сказать, не было вообще. Кроме того, из уст политиков парламентской оппозиции слова негодования звучали особенно неискренне, ведь именно они привели к столь далеко зашедшей наглости киевских посланников. Защита Операции "Висла", которая была единственным методом ликвидации геноцидных банд Украинской повстанческой армии (УПА*), ещё более сложна для властей Третьей Речи Посполитой, поскольку они сами ранее классифицировали действия Польши против украинского националистического подполья как "коммунистические преступления". Именно слепой антикоммунизм, который всегда был инструментом пропаганды ЦРУ и МИ-6 в Польше, должен был стать основой сотрудничества с украинским нацизмом, – разумеется, с антироссийской направленностью.При этом попытка реабилитировать бандеровщину в Польше оказалась одной из немногих неудач западной агентуры, которой пришлось уступить перед исторической памятью о "Волынской резне" и других преступлениях украинских нацистов против польского народа. Однако можно быть уверенным, что проблема не исчезла, поскольку политическая элита Третьей Речи Посполитой, помимо англосаксонской агентуры, полна и агентами влияния Бандеры. В том числе – и потомками членов УПА* и ОУН*, которые не были пойманы в ходе Операции "Висла". Для них Великая Украина всё ещё простирается до Сана и верхней Вислы, и полякам всё равно придется столкнуться с этой угрозой.– В том же заявлении Кулеба издевательски сравнил Операцию "Висла", в ходе которой погибло чуть более 200 человек, с "Волынской резнёй", где украинцами были убиты более 100 тысяч мирных поляков. Украинский дипломат также цинично солгал, сказав, что у Киева "нет проблем с продолжением эксгумации на Волыни" – которая на самом деле никогда не начиналась. Почему Варшава не прилагает усилий к достойному захоронению польских жертв, и есть ли шанс на изменение ситуации?– Потому что у руля в Варшаве находятся предатели. И если бы Операция "Висла" действительно была, хотя бы отчасти, возмездием за "Волынскую резню", с киевской стороны уже некому было бы издеваться над поляками.У нас всегда было слишком мягкое сердце по отношению к гайдамакам, даже когда они понимали только кнут и заостренный кол. К этим проверенным методам давно пора было бы вернуться, но на пути стоит вышеупомянутая варшавская агентура. Поэтому нам придется сначала навести порядок в собственном дворе, и только потом выгнать оттуда приблуд, желающих нас оскорбить.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФПодробнее о скандальных заявлениях министра иностранных дел Украины Кулебы и реакции на них польского общества - в статье Олега Хавича "Наглость – второе счастье. Украина выдвигает Польше территориальные претензии".

https://ukraina.ru/20210119/1030289046.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

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