Руссий язык объединят Россию в единый организм – Путин - 02.09.2024 Украина.ру
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Руссий язык объединят Россию в единый организм – Путин
Руссий язык объединят Россию в единый организм – Путин - 02.09.2024 Украина.ру
Руссий язык объединят Россию в единый организм – Путин
Русский язык – родной, объединяющий все народы России в единый организм. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин
2024-09-02T11:58
2024-09-02T11:58
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Знание русского языка трудно переоценить, так как "это язык ещё и межнационального общения для нашей многонациональной страны, что очень важно, потому что он объединяет все народы России в единый, общий организм, в общий единый народ". С таким заявлением выступил на открытом уроке "Разговор о важном" в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла президент России Владимир Путин."Это очень-очень важно, - подчеркнул Путин. - Поэтому знание русского языка – это одна из самых важных задач для преподавателей в школе".Президент России также отметил важность знания истории своей страны, осознания значимости, сделанного народом за тысячелетнюю историю. Путин поздравил педагогов и школьников с началом учебного года.Ранее на эту тему: Мы сейчас думаем о ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей - Путин
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новости, россия, владимир путин, русскоязычные, русский, русский язык, русская традиция, русская культура, русский мир, школа, школьники, образование, учитель, 1 сентября, день знаний, учебный год, единство
Новости, Россия, Владимир Путин, русскоязычные, русский, Русский язык, русская традиция, русская культура, Русский мир, Школа, школьники, образование, учитель, 1 сентября, День знаний, учебный год, единство

Руссий язык объединят Россию в единый организм – Путин

11:58 02.09.2024
 
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Русский язык – родной, объединяющий все народы России в единый организм. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин
Знание русского языка трудно переоценить, так как "это язык ещё и межнационального общения для нашей многонациональной страны, что очень важно, потому что он объединяет все народы России в единый, общий организм, в общий единый народ". С таким заявлением выступил на открытом уроке "Разговор о важном" в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла президент России Владимир Путин.
"Это очень-очень важно, - подчеркнул Путин. - Поэтому знание русского языка – это одна из самых важных задач для преподавателей в школе".
Президент России также отметил важность знания истории своей страны, осознания значимости, сделанного народом за тысячелетнюю историю. Путин поздравил педагогов и школьников с началом учебного года.
Ранее на эту тему: Мы сейчас думаем о ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей - Путин
 
НовостиРоссияВладимир ПутинрусскоязычныерусскийРусский языкрусская традициярусская культураРусский мирШколашкольникиобразованиеучитель1 сентябряДень знанийучебный годединство
 
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