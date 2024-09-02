https://ukraina.ru/20240902/1057170738.html

Отступать некуда: военный аналитик объяснил, как ВС РФ вычисляют позиции и выбивают из "укрепов" ВСУ

Отступать некуда: военный аналитик объяснил, как ВС РФ вычисляют позиции и выбивают из "укрепов" ВСУ - 02.09.2024 Украина.ру

Отступать некуда: военный аналитик объяснил, как ВС РФ вычисляют позиции и выбивают из "укрепов" ВСУ

У противника уже нет оборонительных позиций такого же качества, как в Авдеевке. Поэтому когда они говорят, что отступят на заранее подготовленные рубежи, это чистый пиар. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-09-02T05:30

2024-09-02T05:30

2024-09-02T05:30

новости

россия

авдеевка

белгородская область

всу

вс рф

отступление

укрепления

наступление

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1e/1057136567_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_376a1839685e1fc09f62fe2a47396079.jpg

Сейчас, в этот регион, в Курскую и на границу с Белгородской областью ВСУ направляют так называемые егерские части. То есть это подразделения с минимумом техники. В нынешних реалиях их эффективность вызывает большие сомнения, сообщил аналитик.Но для затыкания дыр такие части подойдут. При условии, что эти дыры имеют фортификационные сооружения, в которых можно отсидеться и вести позиционную войну на выбивание личного состава, указал эксперт.А потом выяснилось, что оставаться в этих сооружениях смертельно опасно, поэтому противник побежал. Такая ситуация наблюдается на разных участках ЛБС, указал он.Но у украинской армии уже нет оборонительных позиций такого же качества, как в Авдеевке. Поэтому когда они говорят, что "отступят на заранее подготовленные рубежи", это чистый пиар, подчеркнул аналитик."Отступать некуда, поэтому им приходится бежать до ближайшего населенного пункта, чтобы превратить его в опорную точку и то временно", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов на сайте Украина.руПодробнее о том, в чем причина быстрого наступления российской армии на Красноармейском направлении - в интервью Анатолия Вассермана о том, почему Россия выбрала не прорыв из Крыма, а войну на истощение в Донбассе на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240901/1057167277.html

россия

авдеевка

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, авдеевка, белгородская область, всу, вс рф, отступление, укрепления, наступление, потери всу, сво