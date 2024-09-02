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Отступать некуда: военный аналитик объяснил, как ВС РФ вычисляют позиции и выбивают из "укрепов" ВСУ
Отступать некуда: военный аналитик объяснил, как ВС РФ вычисляют позиции и выбивают из "укрепов" ВСУ - 02.09.2024 Украина.ру
Отступать некуда: военный аналитик объяснил, как ВС РФ вычисляют позиции и выбивают из "укрепов" ВСУ
У противника уже нет оборонительных позиций такого же качества, как в Авдеевке. Поэтому когда они говорят, что отступят на заранее подготовленные рубежи, это чистый пиар. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-09-02T05:30
2024-09-02T05:30
2024-09-02T05:30
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Сейчас, в этот регион, в Курскую и на границу с Белгородской областью ВСУ направляют так называемые егерские части. То есть это подразделения с минимумом техники. В нынешних реалиях их эффективность вызывает большие сомнения, сообщил аналитик.Но для затыкания дыр такие части подойдут. При условии, что эти дыры имеют фортификационные сооружения, в которых можно отсидеться и вести позиционную войну на выбивание личного состава, указал эксперт.А потом выяснилось, что оставаться в этих сооружениях смертельно опасно, поэтому противник побежал. Такая ситуация наблюдается на разных участках ЛБС, указал он.Но у украинской армии уже нет оборонительных позиций такого же качества, как в Авдеевке. Поэтому когда они говорят, что "отступят на заранее подготовленные рубежи", это чистый пиар, подчеркнул аналитик."Отступать некуда, поэтому им приходится бежать до ближайшего населенного пункта, чтобы превратить его в опорную точку и то временно", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов на сайте Украина.руПодробнее о том, в чем причина быстрого наступления российской армии на Красноармейском направлении - в интервью Анатолия Вассермана о том, почему Россия выбрала не прорыв из Крыма, а войну на истощение в Донбассе на сайте Украина.ру
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новости, россия, авдеевка, белгородская область, всу, вс рф, отступление, укрепления, наступление, потери всу, сво
Новости, Россия, Авдеевка, Белгородская область, ВСУ, ВС РФ, отступление, укрепления, наступление, потери ВСУ, СВО
Отступать некуда: военный аналитик объяснил, как ВС РФ вычисляют позиции и выбивают из "укрепов" ВСУ
У противника уже нет оборонительных позиций такого же качества, как в Авдеевке. Поэтому когда они говорят, что отступят на заранее подготовленные рубежи, это чистый пиар. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Сейчас, в этот регион, в Курскую и на границу с Белгородской областью ВСУ направляют так называемые егерские части. То есть это подразделения с минимумом техники. В нынешних реалиях их эффективность вызывает большие сомнения, сообщил аналитик.
Но для затыкания дыр такие части подойдут. При условии, что эти дыры имеют фортификационные сооружения, в которых можно отсидеться и вести позиционную войну на выбивание личного состава, указал эксперт.
"Как у них происходит ротация? Они сидят в укрепах, обстреливают нас из миномётов и артиллерии, заслоняют небо дронами. Мы вычисляем позиции, выбиваем их, когда потери становятся существенными, они делают ротацию. Мы такое долгое время наблюдали в Авдеевке", — констатировал Леонков.
А потом выяснилось, что оставаться в этих сооружениях смертельно опасно, поэтому противник побежал. Такая ситуация наблюдается на разных участках ЛБС, указал он.
Но у украинской армии уже нет оборонительных позиций такого же качества, как в Авдеевке. Поэтому когда они говорят, что "отступят на заранее подготовленные рубежи", это чистый пиар, подчеркнул аналитик.
"Отступать некуда, поэтому им приходится бежать до ближайшего населенного пункта, чтобы превратить его в опорную точку и то временно", — заключил собеседник издания.
Подробнее о том, в чем причина быстрого наступления российской армии на Красноармейском направлении - в интервью Анатолия Вассермана о том, почему Россия выбрала не прорыв из Крыма, а войну на истощение в Донбассе на сайте Украина.ру