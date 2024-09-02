https://ukraina.ru/20240902/1057170413.html

Для затыкания дыр подойдут: эксперт объяснил, зачем ВСУ отправляют в Курскую область егерские части

Для затыкания дыр подойдут: эксперт объяснил, зачем ВСУ отправляют в Курскую область егерские части - 02.09.2024 Украина.ру

Для затыкания дыр подойдут: эксперт объяснил, зачем ВСУ отправляют в Курскую область егерские части

Сейчас в Курскую область и на границу с Белгородской областью ВСУ направляют так называемые егерские части. То есть это подразделения с минимумом техники. В нынешних реалиях их эффективность сомнительна. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-09-02T06:15

2024-09-02T06:15

2024-09-02T06:15

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украина

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укрепления

миномет

техника

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На севере Харьковской области, в Липцах и Волчанске сейчас контролируемая обстановка. Противник вынужден там держать свои подразделения. Хотя с Харьковского направления была переброшена часть подразделений 36-й бригады ВСУ, рассказал эксперт. А сейчас в Курскую область и на границу с Белгородской областью ВСУ направляют так называемые егерские части. Это громко звучит, ведь егерские части должны бегать по горам и обладать минимальным количеством техники, отметил аналитик.При условии, что эти дыры имеют фортификационные сооружения, в которых можно отсидеться и вести позиционную войну на выбивание личного состава, добавил он."Как у них происходит ротация? Они сидят в укрепах, обстреливают нас из миномётов и артиллерии, заслоняют небо дронами. Мы вычисляем позиции, выбиваем их, когда потери становятся существенными, они делают ротацию. Мы такое долгое время наблюдали в Авдеевке", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов на сайте Украина.руО том, почему у Украины не получится спрятать F-16 в Польше и Румынии - в интервью летчика Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240901/1057161385.html

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новости, курская область, украина, белгородская область, всу, вс рф, наступление, укрепления, миномет, техника